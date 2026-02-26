https://ukraina.ru/20260226/my-ne-budem-bombit-evropu-suzdaltsev-ob-otvete-na-vozmozhnuyu-yadernuyu-provokatsiyu-ukrainy-1076051180.html

"Мы не будем бомбить Европу": Суздальцев об ответе на возможную ядерную провокацию Украины

В ответ на возможную передачу Украине ядерного оружия Россия не будет "бомбить Европу", но может применить "Орешник" и "Искандер". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев

2026-02-26T05:40

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1f/1070987022_0:30:800:480_1920x0_80_0_0_7d90198f1d2cea99ea91b072625b4b32.jpg

Оценивая заявление СВР о возможной передаче киевскому режиму ядерного оружия, эксперт сделал важное заявление. "Не думаю, что в ответ мы будем бомбить Европу. Но в нашем случае мы говорим только об ответных мерах. Суздальцев уверен, что на официальном уровне необходимо безапелляционно объявить, что в качестве ответа будут использованы ракеты "Орешник" и "Искандер". То есть утверждать, что создателями ядерного оружия являются украинцы не стоит", — заявил Суздальцев.По словам политолога, весь этот сценарий он описывал неоднократно с 2022 года. "Если такое оружие попадет на Украину, они его немедленно используют. Прежде всего по Крымскому мосту, крупнейшим предприятиям ВПК и, наверное, по Москве. Это оружие на складе не залежится", — пояснил эксперт.При этом Украина, Великобритания и Франция в этом не признаются и "будут выкручиваться", подчеркнул он. "Но это накалит ситуацию с переговорами и позволит нам занять более жесткую позицию в духе: "Какие могут быть компромиссы, если у Украины появится ядерное оружие?", — добавил Суздальцев."Мы говорим только об ответных мерах", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Андрей Суздальцев: Если Запад передаст Киеву ядерное оружие, Россия окажется в положении США и Израиля" на сайте Украина.ру.Также на тему военной эскалации — в материале "Ростислав Ищенко: Столкновение с Европой может начаться до того, как она сделает последний шаг к войне" на сайте Украина.ру.

2026

