"Мы не будем бомбить Европу": Суздальцев об ответе на возможную ядерную провокацию Украины
В ответ на возможную передачу Украине ядерного оружия Россия не будет "бомбить Европу", но может применить "Орешник" и "Искандер". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев
Оценивая заявление СВР о возможной передаче киевскому режиму ядерного оружия, эксперт сделал важное заявление. "Не думаю, что в ответ мы будем бомбить Европу. Но в нашем случае мы говорим только об ответных мерах. Суздальцев уверен, что на официальном уровне необходимо безапелляционно объявить, что в качестве ответа будут использованы ракеты "Орешник" и "Искандер". То есть утверждать, что создателями ядерного оружия являются украинцы не стоит", — заявил Суздальцев.По словам политолога, весь этот сценарий он описывал неоднократно с 2022 года. "Если такое оружие попадет на Украину, они его немедленно используют. Прежде всего по Крымскому мосту, крупнейшим предприятиям ВПК и, наверное, по Москве. Это оружие на складе не залежится", — пояснил эксперт.При этом Украина, Великобритания и Франция в этом не признаются и "будут выкручиваться", подчеркнул он. "Но это накалит ситуацию с переговорами и позволит нам занять более жесткую позицию в духе: "Какие могут быть компромиссы, если у Украины появится ядерное оружие?", — добавил Суздальцев."Мы говорим только об ответных мерах", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Андрей Суздальцев: Если Запад передаст Киеву ядерное оружие, Россия окажется в положении США и Израиля" на сайте Украина.ру.Также на тему военной эскалации — в материале "Ростислав Ищенко: Столкновение с Европой может начаться до того, как она сделает последний шаг к войне" на сайте Украина.ру.
"Мы не будем бомбить Европу": Суздальцев об ответе на возможную ядерную провокацию Украины

05:40 26.02.2026
 
В ответ на возможную передачу Украине ядерного оружия Россия не будет "бомбить Европу", но может применить "Орешник" и "Искандер". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев
Оценивая заявление СВР о возможной передаче киевскому режиму ядерного оружия, эксперт сделал важное заявление. "Не думаю, что в ответ мы будем бомбить Европу. Но в нашем случае мы говорим только об ответных мерах.
Суздальцев уверен, что на официальном уровне необходимо безапелляционно объявить, что в качестве ответа будут использованы ракеты "Орешник" и "Искандер". То есть утверждать, что создателями ядерного оружия являются украинцы не стоит", — заявил Суздальцев.
По словам политолога, весь этот сценарий он описывал неоднократно с 2022 года. "Если такое оружие попадет на Украину, они его немедленно используют. Прежде всего по Крымскому мосту, крупнейшим предприятиям ВПК и, наверное, по Москве. Это оружие на складе не залежится", — пояснил эксперт.
При этом Украина, Великобритания и Франция в этом не признаются и "будут выкручиваться", подчеркнул он. "Но это накалит ситуацию с переговорами и позволит нам занять более жесткую позицию в духе: "Какие могут быть компромиссы, если у Украины появится ядерное оружие?", — добавил Суздальцев.
"Мы говорим только об ответных мерах", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Андрей Суздальцев: Если Запад передаст Киеву ядерное оружие, Россия окажется в положении США и Израиля" на сайте Украина.ру.
Также на тему военной эскалации — в материале "Ростислав Ищенко: Столкновение с Европой может начаться до того, как она сделает последний шаг к войне" на сайте Украина.ру.
