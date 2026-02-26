https://ukraina.ru/20260226/perekhod-na-rossiyskuyu-model-mobilizatsii-i-otkaz-ot-referenduma-ukraina-v-mezhdunarodnom-kontekste-1076053699.html

Переход на российскую модель мобилизации и отказ от референдума. Украина в международном контексте

Переход на российскую модель мобилизации и отказ от референдума. Украина в международном контексте - 26.02.2026

Переход на российскую модель мобилизации и отказ от референдума. Украина в международном контексте

После женевского раунда трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию, который состоялся 17 и 18 февраля, мировые СМИ с меньшим энтузиазмом пишут о возможности скорого подписания мирного соглашения между Москвой и Киевом

Хотя, как заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в интервью Sky TG24, документ, в котором зафиксированы наиболее важные параметры будущих договоренностей уже существует.Кому сегодня нужен мир?Но это ничего не значит, так как Россия намерена продолжать спецоперацию до победного конца, пишет Yahoo News Japan. К такому выводу японских журналистов подтолкнуло обращение президента России Владимира Путина накануне четвертой годовщины конфликта на Украине. Там российский лидер заявил, что страна "продолжит масштабную работу по укреплению армии".Газета также выделяет слова Путина о том, что для России "безусловным приоритетом остается развитие ядерной триады", которая служит гарантией ее безопасности."При этом в видеообращении Владимир Путин не коснулся темы переговоров о прекращении огня на Украине ни единым словом", - констатируют японские журналисты.Тем временем американское новостное агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что президент США Дональд Трамп намерен добиться завершения украинского конфликта к 4 июля этого года, когда отмечается 250-летие независимости США.При этом неназванные чиновники европейских государств и НАТО заявили агентству, что текущие проекты мирного соглашения не удовлетворяют основные требования президента России Владимира Путина, в связи с чем он вряд ли согласится их подписать. Также они указали на то, что прошедшие раунды переговоров уже отстают от сроков, на которые рассчитывал Вашингтон.С другой стороны, судя по выступлению Трампа в Конгрессе с ежегодным обращением о положении дел в стране, сам президент США не упустит своей выгоды, даже если соглашение между Москвой и Киевом не будет подписано до 4 июля.По словам Трампа, президентская администрация прилагает все усилия, чтобы положить конец "смертям и кровопролитию между Россией и Украиной" в войне, которая никогда бы не произошла, если бы он был президентом."Как президент, я буду устанавливать мир везде, где это возможно, но я никогда не буду колебаться, чтобы противостоять угрозам Америке везде, где это необходимо", - сказал Трамп.Касаясь поставок оружия на Украину, он заявил, что оно идет по программе закупок через НАТО, и что "они платят нам полностью".Украина через призму немецких СМИНа Украине тем временем противники уступок Москве усиливают давление на Зеленского и пытаются не допустить проведения референдума о территориях, пишет немецкий Junge Welt.В понедельник коалиция из около 50 так называемых неправительственных организаций призвала лидера киевского режима ни в коем случае не допускать референдума о возможной уступке территорий, отмечает издание.По мнению организаций, такое голосование было бы неконституционным, хотя украинская конституция именно и предписывает проведение такого голосования в случае изменения территориальных границ, говорится в статье.“Похоже, что существуют опасения, что референдум на Украине может закончиться "неправильно"”, - констатирует Junge Welt.Berliner Zeitung пишет о повороте в подходе к мобилизации на Украине. Якобы Зеленский признал недостатки системы мобилизации и намерен перевести украинскую армию на контрактную форму службы, говорится в статье издания. Единственное, что для такой модели нужны деньги, поэтому реализация плана зависит от финансовой поддержки со стороны Европы, подчеркивают немецкие журналисты.В украинском обществе растет недовольство практикой так называемой "бусификации", пишет газета. Так называется насильственное задержание призывников на улице сотрудниками ТЦК, напоминается в публикации."Долгое время этот термин официально считался "российской пропагандой". Теперь же его использует сам Зеленский. Еще в конце января глава украинского государства поручил новому министру обороны Михаилу Федорову "решить проблему бусификации". Федоров в ответ объявил о проведении комплексной реформы мобилизации, не уточнив, однако, конкретных деталей", - пишет издание.По данным Berliner Zeitung, основой обсуждаемой реформы является механизм финансового стимулирования. Среди прочего обсуждается увеличение зарплаты солдат в тылу до 50 тыс. гривен или 1000 евро, надбавок за боевые действия до 150 тыс. гривен или 3000 евро. При заключении контракта будут предусмотрены высокие единовременные выплаты, отмечает газета.По словам немецких журналистов, Зеленский в своих реформах явно ориентируется на российскую модель. При этом критики украинского президента рассматривают его инициативу как признание того, что практика принудительной мобилизации не оправдывает военных ожиданий, а некоторые СМИ обвиняют его в перекладывании ответственности за спорные методы мобилизации на Брюссель, поскольку Зеленский представляет отсутствие средств от ЕС как основную проблему, отмечает издание.Зеленский явно пытается предложить не только "кнут", но и "пряник", пишут о новом подходе к мобилизации на Украине авторы публикации. Однако, если дополнительные средства не поступят, дебаты о реформе в Киеве могут быстро сдвинутся в сторону более жестких принудительных мер, констатируют они."Таким образом, мобилизация остается не только военным, но и все в большей степени социальным вопросом, от которого зависит судьба Украины", - резюмирует Berliner Zeitung.Четыре года спустяС какими трудностями украинская армия сталкивается на поле боя пишет американский CNN. По словам репортеров телеканала, четыре года украинского конфликта привели к разительным переменам во всем мире, изменив характер военных действий, взаимоотношения мировых держав и европейскую безопасность.Однако перспективы мира остаются призрачными из-за неспособности Запада адекватно ответить на новые вызовы, говорится в статье, посвященной четвертой годовщине СВО.По словам американских репортеров, конфликт на Украине породил беспрецедентную гонку технологий, где темпы устаревания военных технологий достигли нескольких недель. Украинские разработки, эффективные сегодня, перестают работать уже через месяц, поскольку Россия стремительно наращивает свой потенциал, заявляют они.Автоматизация войны, включая использование Россией беспилотников с датчиками движения, залегающих в засаде, создает колоссальную нагрузку на личный состав ВСУ, признают у интервью телеканалу украинские офицеры. Командир подразделения беспилотников Тимур Самосудов констатирует, что на некоторых участках фронта украинские силы уступают российским "двадцатикратно", что ведет к "очень критичной и болезненной" потере территорий на фоне острой нехватки людей.Параллельно с этим рушатся дипломатические конструкции, подчеркивается в статье. Политика президента США Дональда Трампа, отказавшегося от прежних форматов переговоров, не привела к миру, а лишь создала "дипломатическую неразбериху" с чередой безрезультатных встреч, пишут авторы публикации. США, по их мнению, отказываются от глобального лидерства, переходя к локальным целям, что оставляет союзников в состоянии неопределенности.Конфликт также изменил представление о том, что значит быть европейцем, отмечается в статье."Альянс НАТО и безопасность континента всегда строились на клятве США прийти на выручку Европе в трудную минуту. Как бы Белый дом Трампа ни пытался перечеркнуть эту уверенность, Европа по-прежнему не торопится. Лидеры-центристы в Великобритании, Франции и Германии сопротивляются призывам тратить бóльшую часть своих скудных бюджетов на защиту от России, а их противники, крайне правые популисты, считают, что ее не составит труда утихомирить за столом переговоров", - признает американский телеканал.О том, как ЕС помогает Киеву в материале Павла Котова Молились, мечтали о дикобразе, обещали кредит: что делала "коалиция желающих" в Киеве

