https://ukraina.ru/20260225/poschiree-chem-vy-postpred-rf-pri-oon-i-zamglavy-mid-ukrainy-vyyasnyali-kto-iz-nikh-istinnyy-ukrainets-1076056985.html

"Пощирее, чем Вы": постпред РФ при ООН и замглавы МИД Украины выясняли, кто из них истинный украинец

"Пощирее, чем Вы": постпред РФ при ООН и замглавы МИД Украины выясняли, кто из них истинный украинец - 25.02.2026 Украина.ру

"Пощирее, чем Вы": постпред РФ при ООН и замглавы МИД Украины выясняли, кто из них истинный украинец

Тесную связь двух стран постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя показал на примере своей семьи запорожских казаков и лично отца, который добровольцем отправился на Великую Отечественную войну в Ленинград, чтобы защищать общее Отечество. На что заместитель главы МИД Украины Марьяна Беца отреагировала очень цинично

2026-02-25T21:00

2026-02-25T21:00

2026-02-25T21:00

эксклюзив

россия

украина

сша

василий небензя

андрей мельник

родион мирошник

вооруженные силы украины

мид

совет безопасности оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/19/1076058298_0:0:1909:1073_1920x0_80_0_0_647a6de748c4fab644b0a6b6c660b75e.jpg

24 февраля в Совете Безопасности ООН по инициативе Украины при поддержке Великобритании, Франции, Дании, Греции и Латвии состоялось заседание, приуроченное к четвёртой годовщине начала специальной военной операции, которую Россия была вынуждена начать для обеспечения собственной безопасности.Своё выступление постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя начал так: "Если формально – я украинец. И у меня такая странная фамилия. Славяне знают: её трудно найти даже на Украине. Она из запорожских казаков. Мой отец – щирый украинец, да и мать тоже из казаков. Пощирее, чем Вы, пани Бетса, и Вы, пан Мельник".Обращение было адресовано заместителю министра иностранных дел Украины Марьяне Беце, представлявшей позицию страны на заседании, и сидевшему за её спиной постоянному представителю Украины при ООН Андрею Мельнику, который всегда с гордостью подчёркивает своё западноукраинское происхождение (он уроженец Львова)."Но для нас нет разницы, мы все одни. Миллионы украинцев – в России, миллионы русских — на Украине, и в Белоруссии тоже. Вы сами это прекрасно знаете. Дело не в этом. Национальность у нас общая, а вот веры разные. Из Киевской Руси, которую вы продали за тридцать серебреников. В Великую Отечественную войну мой отец, украинец, пошёл воевать в Ленинград за свою страну, за своё Отечество. Приписал себе год, чтобы его взяли добровольцем. Так с этим приписанным годом и прожил всю жизнь. Тогда у нас было общее Отечество. А во что вы нынешнее своё превратили? Это не понимает и не может понять почти никто из сидящих в этом зале. Тогда мы вместе воевали с нацистами, а сейчас воюем одни – без вас, без тех, кого превратили в нацистов, за народ Украины, чтобы они не стали такими же", - продолжил Небензя.Позже Беца, которая выступала следующей по очереди, перед началом своей речи решила сделать замечание насчёт сказанного главой российской делегации."Первое, господин Небензя, Вы не украинец, не притворяйтесь украинцем. Второе, мы никогда не были с Россией одной нацией, никогда не будем с Россией одной нацией", - сказала украинский дипломат на английском языке.Подробнее изучить биографию самой заместителя министра иностранных дел Украины решил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник и в своём Telegram-канале поделился тем, что выяснил: "Российский дипломат затронул тонкую тему особенно волнительную для националистической власти, где все непременно должны быть титульными украинцами. Дело в том, что Марьяна Беца активно скрывает свою додипломатическую биографию и по официальным источникам её биография начинается с… Института международных отношений Киевского университета, а до этого всё во мраке. При этом украинские же этимологические источники чётко обозначают, что фамилия Беца, вероятнее всего, сербского, хорватского или, возможно, венгерского происхождения, и означает: "кличку коровы, кобылы, козы", а в венгерской версии ещё лучше - "неповоротливую бабу".С фамилией Мельник, по его словам, совсем всё просто: "мельник - он и есть мельник, исконно русская фамилия. В версии украинской профессия мельник - это мирошник". Таким образом, получается, что посол МИД РФ и постпред Украины при ООН в какой-то степени однофамильцы?"И как им теперь, бедным, свою титульность доказывать?! Вот вскроется, что ведут они свой род не от великих укров, и что тогда? Как отмываться? Не в многонациональной же стране живут, как в России, к примеру. Свое арийство доказывать нужно", - подытожил Родион Мирошник.Так или иначе, в Нью-Йорке собрались не ради разговоров о происхождении фамилий. Небензя констатировал, что созванное европейскими членами Совета Безопасности заседание не имеет никакого отношения ни к поддержанию международного мира и безопасности, ни к упомянутой в запросе заботе о гражданском населении Украины, европейские страны очевидно не настроены на поддержку текущих трёхсторонних переговоров, направленных на поиск устойчивого и долгосрочного решения украинского кризиса, не интересует их и будущее украинского народа.Действительно, в своих речах европейские дипломаты открыто демонстрировали поддержку Киева и не упоминали о необходимости найти компромисс для скорейшего завершения вооружённого противостояния. Так, государственный министр Великобритании по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивен Даути, выполняющий функции председателя, со значком из британского и украинского флагов на пиджаке рассказывал о своих встречах с украинцами, попутно обвиняя Россию в провокациях в Буче (хотя Небензя в том же зале приводил исчерпывающие подтверждения, что эту провокацию устроила сама Украина при поддержке Запада), насильственном перемещении детей с освобождённых территорий (в реальности же украинские беженцы в Европе и США вынуждены обращаться за помощью к российским дипломатам для возвращения в семьи детей, изъятых местными органами ювенальной юстиции)."Соединённое Королевство находится на стороне [украинцев]. Наша поддержка практична и устойчива. Будем поддерживать Украину столько, сколько это потребуется для обеспечения прочного мира. Это означает, что нужно продолжать давить на Россию, чтобы остановить её военную машину, поэтому объявляем о крупнейшем с 2022 года пакете санкций на все нефтяные доходы. Россия должна активно участвовать в мирном процессе, который возглавляют США. Совместно с Францией мы возглавляем коалицию желающих, чтобы поддержать Украину. Украина ясно заявила о своей готовности к миру – Россия этого не сделала. Напротив, она усилила атаки на гражданское население, одновременно затягивая переговорный процесс", - заявил Даут.Представительница Латвии могла вообще ничего не говорить – её политическая позиция была понятна при одном взгляде: платок в сине-голубых тонах с рисунком из жёлтых цветов, а на лацкане пиджака ручка наполовину синяя, наполовину жёлтая, как флаг Украины. Она утверждала, что Украина сильна дипломатией. Однако именно Киев, как показывает практика, срывал перемирия, о которых удавалось договариваться.В свою очередь постоянный представитель Франции при ООН Жером Боннафон, обвиняя Россию в атаках на мирное население Украины – хотя ВС РФ в отличие от ВСУ бьют исключительно по военным целям, - аргументировал тем, что она якобы "неспособна продвинуться по фронту". Только вот нестыковочка выходит: регулярно появляются сводки о переходе под контроль российских войск тех или иных населённых пунктов Украины."Необходимо, чтобы Европа возвысила свой голос. Мы готовы поддержать мирное соглашение. Для того, чтобы добиться успеха дипломатическими усилиями, необходима политическая воля, у нас она есть, как и у Украины, только России не хватает политической воли, только Россия по-прежнему хочет продолжения войны", - добавил он.Москва неизменно повторяет, что предпочитает дипломатический путь урегулирования, но её национальные интересы должны быть учтены, а пока выработать такое мирное соглашение не удаётся, задачи СВО будут достигаться военным путём. В то же время переговорный процесс при посредничестве США идёт на регулярной основе и очередной раунд может состояться, по предварительной информации, в течение ближайших 10 дней.Помимо годовщины начала спецоперации в феврале вспоминают другие события, сыгравшие важную роль в истории Украины – государственный переворот на Майдане."Напомню, что именно европейцы в 2013-2014 годах осуществили беспрецедентное вмешательство во внутренние дела Украины, которое и привело к антиконституционному отстранению от власти законно избранного президента Украины. Именно европейцы, представляющие себя главными демократическими нормотворцами и источниками моральных стандартов для всего остального, как они называют "не всегда цивилизованного, а чаще и вовсе авторитарного мира" — привели к власти на Украине кровожадный режим неонацистского толка, дали ему карт-бланш на любые преступления, фактически поощряя его нацеленность на уничтожение русскоговорящего населения", - сказал Небензя.21 февраля 2014 года при посредничестве главы МИД ФРГ (нынешнего президента Германии) Франка-Вальтера Штайнмайера, его польского коллеги Радослава Сикорского и руководителя департамента континентальной Европы МИД Франции Эрика Фурнье президент Украины Виктор Янукович подписал соглашение с лидерами оппозиции Виталием Кличко, Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком. Утром глава государства уехал в Харьков, а в Киеве начался захват правительственных зданий, резиденции президента, парламента. Януковичу, опасавшемуся за свою жизнь, пришлось покинуть страну, после чего Верховная Рада неконституционным путём отстранила его от власти. А затем американские чиновники прямым текстом говорили, что стали посредниками при смене власти на Украине, и даже называли потраченную на эту сумму – $5 млрд.Страны Запада, в первую очередь европейские, по словам Небензи, играют весьма неприглядную роль с самого начала украинского кризиса."Когда уровень преступлений киевского режима стал зашкаливать и в помощь ему пошёл весь западный военный арсенал, была начата специальная военная операция. <…> Обращаюсь к европейским коллегам – кого вы хотите обмануть? Вопреки фактам и здравому смыслу, вы все эти годы лепите из Зеленского героя, выпячиваете никогда не имевшиеся у него мирные устремления, при этом лживо приписываете России незаинтересованность в мире и нацеленность на эскалацию. Любые попытки европейских лидеров убедить мир в своей приверженности делу достижения мира на Украине разбиваются о факты, - сказал Небензя, сообщив о сведениях Службы внешней разведки о планах Великобритании и Франции снабдить Киев ядерным оружием и средством его доставки. - Подобное развитие событий ясно даёт понять, что британские и французские лидеры, остающиеся "не у дел" в процессе урегулирования по украинскому сюжету, окончательно утратили связь с реальностью".Представители Соединённого Королевства и Франции, конечно же, назвали эту информацию "грубой провокацией", "абсолютной ложью", "ещё одной попыткой России отвлечь внимание от продолжающейся неспровоцированного вторжения на территорию Украины". Британский министр скатился до хамства, заявив, что это представитель РФ потерял связь с реальностью, а не европейцы.Главным посредником между Москвой и Киевом стала администрация нынешнего американского лидера. Выступая на заседании, заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс, конечно, отметила усилия лично президента США Дональда Трампа в работе по завершению войны, подчеркнув, что добиться этого можно лишь с помощью дипломатического решения, согласованного обеими сторонами."Сегодня мы ближе к соглашению, чем когда-либо с начала войны. Однако очевидно, что мы пока его не достигли. Боевые действия продолжаются. Бомбы по-прежнему падают на Украину, нанося удары по энергетической инфраструктуре и оставляя тысячи домов без света и тепла в разгар зимы", – сказала она.А далее последовала типичная американская риторика. По утверждению Брюс, одна из причин, по которой война затягивается, - это поддержка, которую Россия получает от третьих стран: Китай поставляет товары двойного назначения и компоненты, впоследствии используемые в беспилотниках, а также импортирует российскую нефть; военнослужащие КНДР участвовали в сражениях на стороне ВС РФ; Иран поставил сотни беспилотников; Куба в 2025 году подписала новые соглашения в сфере обороны с Россией и Белоруссией и "стала ещё одним значительным поставщиком иностранных военнослужащих для РФ". То есть воспользовалась случаем, чтобы в очередной раз бросить камень в огород главных оппонентов США.Постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун выступал следующим и сразу же опроверг слова своей американской коллеги. Китай не создавал украинский кризис и не является стороной конфликта, позиция Пекина с самого начала открытая и остаётся без изменения, а именно: прекращение боевых действий и начало мирных переговоров. Китай не предоставляет смертоносное оружие ни одной стране мира и очень серьёзно подходит к контролю над товарами двойного назначения, поддерживает нормальные торгово-экономические отношения со всеми: с Россией, Украиной, европейскими странами, Соединёнными Штатами - подчеркнул дипломат."Хочу подчеркнуть, что США не первый раз фабрикуют ложную информацию и нападают таким образом на позицию Китая. Это чёткая политическая манипуляция, чтобы обеспечивать блоковую конфронтацию и разделённость между нами. Поэтому призываем США прекратить отвлекать внимание, прекратить указывать на кого-то пальцем, прекратить создавать конфликты и войны по всему миру", - заявил он.Вообще на заседании очень чётко прослеживалась разница позиций по украинскому вопросу стран Запада и Глобального Юга: если первые обвиняли Россию и призывали помогать страдающей Украине (об отсутствии света, воды и тепла в приграничных российских городах вспоминали лишь изредка и то формально), то вторые фокусировали внимание на пусть не большом, но имеющемся прогрессе - обмены пленными и воссоединение семей, - призывая договариваться посредством переговоров."История показывает, что мира невозможно добиться военными средствами и в конечном итоге его добиваются за столом переговоров. И кризис на территории Украины не исключение. В настоящее время, несмотря на то, что сохраняются разногласия между позициями сторон, мы признаём, что в принципе дипломатическое урегулирование идёт в одном направлении – добиться мирного соглашения. Это цель, к которой все мы должны стремиться. Необходимо обеспечивать коллективную безопасность. Этот кризис продемонстрировал, что безопасность одной страны не может быть построена на небезопасности другой, и региональную безопасность не обеспечишь за счёт укрепления и расширения военных блоков. Для России, Украины и всех европейских стран, которые были и остаются соседями, жизнь в гармонии – это единственный реалистичный вариант движения вперёд", - сказал китайский дипломат.Очень мудрую мысль озвучил его коллега из Пакистана: "Пришло время доказать, что дипломатия и диалог – это не знак слабости, а реальный, мощный инструмент в наших усилиях по поиску мира".Читайте также: США воздержались при голосовании за антироссийскую резолюцию по Украине в Генассамблее ООН

https://ukraina.ru/20260113/po-stopam-oreshnika-v-sb-oon-melnik-vspomnil-gagarina-i-russkiy-yazyk-v-otvet-na-preduprezhdenie-1074245607.html

https://ukraina.ru/20250221/1043739521.html

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, украина, сша, василий небензя, андрей мельник, родион мирошник, вооруженные силы украины, мид, совет безопасности оон, спецоперация