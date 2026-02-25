Российские активы в ЕС не для Украины - МИД ФРГ - 25.02.2026 Украина.ру
Российские активы в ЕС не для Украины - МИД ФРГ
Российские активы в ЕС не для Украины - МИД ФРГ - 25.02.2026 Украина.ру
Российские активы в ЕС не для Украины - МИД ФРГ
Присвоенные правительствами Евросоюза активы России не будут конфискованы. Об этом заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль на пресс-конференции с бельгийским коллегой Максимом Прево
2026-02-25T20:03
2026-02-25T20:03
Тему использования активов России в интересах киевского режима сняли с повестки."Тема окончательно прояснена. Мы инициировали этот кредит [на 90 миллиардов евро], так что это тот путь, которым мы сейчас хотим пойти", — заявил глава МИД Германии.По его словам, сообщает lenta.ru, использование замороженных российских активов может позже вернуться на повестку дня, однако сейчас дискуссия об этом завершена.Ранее на эту тему: Предложение ФРГ потратить €90 млрд из активов РФ на американское оружие для Киева провалилосьТакже на эту тему: К годовщине СВО: Украина подвела итог — рекордная коррупция, миллиардные хищения и "яйца по 17"Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Венгрия поднимает войска, противостояние Зеленского и Залужного. Итоги 25 февраля
Украина.ру
Российские активы в ЕС не для Украины - МИД ФРГ

20:03 25.02.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанк‼ Грядущая зима будет решающей для Украины, заявил министр иностранных дел ФРГ Вадефуль
Присвоенные правительствами Евросоюза активы России не будут конфискованы. Об этом заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль на пресс-конференции с бельгийским коллегой Максимом Прево
Тему использования активов России в интересах киевского режима сняли с повестки.
"Тема окончательно прояснена. Мы инициировали этот кредит [на 90 миллиардов евро], так что это тот путь, которым мы сейчас хотим пойти", — заявил глава МИД Германии.
По его словам, сообщает lenta.ru, использование замороженных российских активов может позже вернуться на повестку дня, однако сейчас дискуссия об этом завершена.
Ранее на эту тему: Предложение ФРГ потратить €90 млрд из активов РФ на американское оружие для Киева провалилось
Также на эту тему: К годовщине СВО: Украина подвела итог — рекордная коррупция, миллиардные хищения и "яйца по 17"
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Венгрия поднимает войска, противостояние Зеленского и Залужного. Итоги 25 февраля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Новости
 
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Лента новостейМолния