Российские активы в ЕС не для Украины - МИД ФРГ

Российские активы в ЕС не для Украины - МИД ФРГ

Присвоенные правительствами Евросоюза активы России не будут конфискованы. Об этом заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль на пресс-конференции с бельгийским коллегой Максимом Прево

2026-02-25T20:03

Тему использования активов России в интересах киевского режима сняли с повестки."Тема окончательно прояснена. Мы инициировали этот кредит [на 90 миллиардов евро], так что это тот путь, которым мы сейчас хотим пойти", — заявил глава МИД Германии.По его словам, сообщает lenta.ru, использование замороженных российских активов может позже вернуться на повестку дня, однако сейчас дискуссия об этом завершена.Ранее на эту тему: Предложение ФРГ потратить €90 млрд из активов РФ на американское оружие для Киева провалилосьТакже на эту тему: К годовщине СВО: Украина подвела итог — рекордная коррупция, миллиардные хищения и "яйца по 17"Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Венгрия поднимает войска, противостояние Зеленского и Залужного. Итоги 25 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

