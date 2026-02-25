https://ukraina.ru/20260225/nikita-mendkovich-tramp-ne-znaet-politicheskuyu-matchast-i-mozhet-poluchit-krizis-v-ssha-iz-za-voyny-s-1076063532.html

Никита Мендкович: Трамп не знает политическую матчасть и может получить кризис в США из-за войны с Ираном

Трамп может сколько угодно считать себя экспертом по переговорам, но на посту президента переговорщиком он оказался не очень хорошим, потому что переговоры в бизнесе и в политике это разные вещи. Политическую матчасть Трамп в силу очевидных причин не всегда знает, а его экспертный пул, советники, разведывательное сообщество, крайне некомпетентны.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.На минувшей неделе в Вашингтоне прошло первое заседание "Совета мира" под председательством президента США Дональда Трампа. По итогам встречи стало известно, что девять стран внесли более $7 млрд на программу помощи Сектору Газа- Никита Андреевич, каковы реальные цели этой межправительственной организации?- Совет мира — это группа поддержки американо-израильской оккупации Сектора Газа. На встрече было заявлено, что эти страны скинутся на инициативы США на семь миллиардов долларов. Кроме того, они готовы отправить свои воинские контингенты под командованием американского генерала для промежуточной оккупации Газы для того, чтобы оттуда был выдавлен Хамаз. И как некий компромисс вместо оккупационного контингента Цахал будет оккупационный контингент под командованием американцев. Вот что предусматривает формат Совета мира.Страны с преимущественно мусульманским населением, Иордания, Узбекистан, Казахстан, не высказали никаких возражений, не потребовали гарантий для народа Палестины. Тот же Ташкент мог выдвинуть условия поддержки работы Совета мира в случае, если Израиль даст односторонние гарантии признания независимости палестинского государства.Но поскольку таких шагов сделано не было, все это является поддержкой произраильского курса администрации Белого дома. Затрудняюсь сказать, чем руководствуются правительства этих стран. Они тратят деньги на поддержку американских инициатив, но ничего не получают даже с точки зрения имиджевых моментов.Президент Казахстана, побывав на Совете мира, даже комплиментов не получил. Он расточал похвалу Трампу и обещал в Казахстане создать награду имени американского президента. Выглядит как анекдот. Страны, которые без каких-либо гарантий дают согласие на участие в Совете мира демонстрируют политическую незрелость.- Удивило ли вас, что и Казахстан готов отправить свои войска в Газу?- Казахстан уже неоднократно направлял свои воинские контингенты под флагом ООН или без него в различные регионы планеты. Казахстанские наёмники были на Голанских высотах, где плохо себя показали, когда ситуация вышла из-под контроля. Здесь не было никаких национальных интересов Казахстана, это был жест Назарбаева для получения западных комплиментов.Здесь смущает следующий момент: несколько тысяч граждан Казахстана в качестве добровольцев участвуют в проведении СВО, но де-юре они считаются на родине наемниками и объявлены в розыск. При этом Астана выступает оператором наёмников для различных операций Запада на Ближнем Востоке, но при этом не дает своим гражданам участвовать в освободительной войне на стороне своего союзника по ОДКБ и ШОС. Выглядит абсурдно.- Как вы оцениваете результат недавних трехсторонних переговоров в Женеве?- Из открытых источников мы знаем, что продвинулись до вопроса о Крещении Руси, как пошутил Мединский. До появления дополнительных новостей и сигналов я не жду конкретного прогресса на переговорах. Потому что принципиальное требование России — это вывод украинских войск в оккупированных территорий – Донбасса, Херсонской и Запорожской области. Поскольку до сих пор Киев официально заявляет, что даже не рассматривает эту опцию, о чем могут идти переговоры?Я понимаю, что этим таким образом администрация Дональда Трампа набирает себе очки, но даже это вариант эксплуатации переговорного процесса становится сомнительным. Мы видели, как на вышеупомянутом Совете мира Трамп дважды заснул, что намекает на то, что у него могут быть проблемы со здоровьем.Ряд знающих его людей замечают, что он стал более внушаемым, часто меняя свою точку зрения по тем или иным вопросам. Кроме того, у него изменился темп речи, как будто ему приходится прилагать усилия, чтобы вербализировать свои мысли. Не исключаю, что с возрастом Трамп оказывает все меньшее влияние на принятие решений. Поэтому подбрасывание ему политических очков с помощью переговоров в Женеве становится бессмысленным на долгосрочной дистанции.- Переговоры США и Ирана также окончатся ничем?- Я не военный эксперт, но общаясь с коллегами на Западе и у нас, я наблюдаю следующую тенденцию. США не готовы к полномасштабной военной операции, как в Афганистане и Ираке. Нынешний противник не сопоставим. У Ирана лучшее вооружение, лучшие вооруженные силы. Поэтому США еще в прошлом году рассматривали сценарий войны с Ираном на основе того, что внешняя агрессия будет сопровождаться внутренними беспорядками либо в идеале переворотом.Такие попытки были предприняты в июне прошлого и в январе этого года, когда пытались использовать беспорядки из-за колебаний валютного курса. Тогда не справились, а в этот раз не успели подготовиться. Сейчас война обернется большими потерями и не набором политических очков для Трампа, а потерей рейтинга и внутриполитическому кризису.США, с одной стороны, не готовы к войне, а с другой, мы не видим их гибкости на переговорах, потому что они выдвигают неприемлемые требования для Ирана. Логичным для Тегерана выглядит отказ от переговоров по ядерным проектам и начало подготовки к созданию ядерного оружия. У Ирана есть перед глазами пример Северной Кореи. Если игнорировать окрики из США и создать свою ядерную программу, то потом могут сколько угодно упрекать и обвинять, но не трогать. Я не сторонник такого варианта развития событий, но вижу очевидную тенденцию.- Куба переживает экономический кризис после нефтяной блокады, введенной США, Кто будет следующим после Острова Свободы?- Трамп использует новую концепцию цветных переворотов. Свой успех администрация Трампа пытается использовать, управляя потоками венесуэльской нефти, наращивая давление на Кубу. Приоритетной целью являлся Иран. Сейчас из этой цели пытаются что-то выдавить даже не в смысле реальных достижений, а политических очков. Но успехи не просматриваются.Потому что Трамп может сколько угодно считать себя экспертом по переговорам, но как президент переговорщиком он оказался не очень хорошим. Не в силу личных качеств, а потому что переговоры в бизнесе и в политике это разные вещи. Политическую матчасть Трамп в силу очевидных причин не всегда знает, а его экспертный пул, советники, разведывательное сообщество, крайне некомпетентны.- Недавно Вашингтон планирует возобновить ядерные испытания на "равной основе" с Россией и Китаем. Насколько сильно это решение повысит градус глобального противостояния?- Абсолютизировать моменты, связанные с ядерными испытаниями, я бы не стал. Мораторий на ядерные испытания ввели, потому что на определенном этапе они стали не нужны. Первичные испытания в США и СССР позволили оценить возможности ядерного оружия, тактику его применения. Возвращение к ядерным испытаниям сейчас это демонстративный шаг. Потом, пока не появится принципиальных решений в сфере ядерного оружия, к этому вопросу не будут возвращаться.США ориентируются на модель мышления позднего советского руководства. Тогда у нас была крайняя радиофобия, страх перед войной, что пропагандировалось в советской печати. И мысль о минимальной эскалации даже путём ядерной эскалации вызывала чуть ли не истерию. США могут считать это неким рычагом давления.Если они хотят что-нибудь взорвать в Техасе пусть, у нас есть полигон на Новой Земле.О ситуации в зоне СВО - Военный эксперт Алексей Анпилогов: В ближайшее время армия России сломает южный фас обороны Запорожья

