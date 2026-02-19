https://ukraina.ru/20260219/1075795716.html

Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике

Наша задача состоит в том, чтобы освободить как минимум восемь регионов Украины: все Левобережье, Херсон, Николаев и Одесса. Об этом не говорят вслух. Это не обсуждалось на переговорах в Женеве. Но всем понятно, что пока мы полностью не отрежем киевский режим от Черного моря и от Днепра, у нас не будет никаких гарантий безопасности

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин Ранее группировка войск "Восток" в Запорожской области, несмотря на контрудары ВСУ, заняли важный район обороны, освободив Криничное, выровняв фронт по железной дороге. Продолжаются успешные штурмовые действия в направлениях Верхней Терсы, Рождественского и Воздвижевки. - Николай Олегович, будет ли теперь киевский режим дальше ослаблять остальные участки фронта, чтобы снова нанести контрудары и не дать воинам-дальневосточникам срезать Ореховский выступ? - Основной фронт на этом направлении проходит по линии "Терноватое-Зализничное". Воины-дальневосточники контролируют и один, и второй населенный пункт. Да, из Терноватого нам пришлось немножко опойти, но с помощью введения резервов этот вопрос будет решен, и мы сможем двигаться дальше. При этом у ВСУ нет других способов противостоять нам, кроме как наносить эти контрудары. Если они потеряют эту линию обороны, у них там ничего не останется вплоть до самого Днепра. Такое развитие событий характерно не только для Запорожской области. Наша система мелких уколов по всей линии соприкосновения приводит к избыточному движению украинских резервов, которые в конце концов просто перестают понимать, куда их направляют. То есть когда мы читаем выдумки киевских пиарщиков, что "ВСУ за несколько дней отбили 201 квадратный километр", надо понимать, что это не только информационная война с Россией. Они действительно не понимают, что происходит на поле боя. Когда вы так двигаете резервами, вся эта катавасия превращается в калейдоскоп. На самом же деле есть несколько участков, где армия России устойчиво наступает: Красный Лиман, Славянск, Константиновка, а также граница с Сумской областью и район Волчанска. Поэтому никакого кризиса в полосе наступления группировки войск "Восток" нет. Это частный случай, который завтра-послезавтра будет забыт. Там речь идет о сражениях батальонного уровня. - Вы сказали, что за линией "Терноватое-Зализничное" у ВСУ ничего нет? В каком смысле? Они же выстраивают оборону по рекам Верхняя Терса и Конка. - В какой степени оборудованы их оборонительные рубежи на Конке? Да, любая река - это неплохо. Но на противоположном ее берегу нужны мощные укрепрайоны, которые бы сшибали наступающие порядки. Где эти укрепрайоны на Конке? Их нет, потому что Украина не предполагала, что мы зайдем так далеко. Да, они сейчас хаотически пытаются что-то копать и рыть. Натягивают колючую проволоку. Но все это бессмысленно, потому что удары идут сразу по нескольким направлениям, причем по противоположным. Невозможно прорвать оборону с востока - бьем с севера. Это уже неоднократно было показано. Давайте еще не забывать, что у нас полное господство в воздухе и малом воздухе. Украинцы сами признают, что у нас преимущество по всем видам БПЛА: дроны-камикадзе, дроны-перехватчики, дроны-разведчики, крупные системы. Повторюсь, мелкие порезы, которые нам наносят ВСУ в Запорожской области, не входят ни в какое сравнения с порезами, которые мы им наносим по всей линии соприкосновения. - Вы упомянули район Красного Лимана. При каких условиях мы сможем начать полноценный штурм Святогорска и занять Дробышево? - И в Святогорске, и в Дробышево уже пару недель находятся наши ДРГ. Заходят, выходят, потом снова заходят. Там идет полноценная равзедка боем. Конечно, в Святогорске тяжелый участок местности. Так у ВСУ как раз высокое расположение их укрепрайонов, сравнивое с тем, как это было в Часовом Яре. В Дробышево проще. Тут вопрос не в том, возьмем не возьмем, а в том, сколько мы ребят потеряем на этом направлении. Поэтому штурмы не форсируются. Наши подразделения продвигаются в час по чайной ложке. То же самое касается района Константиновки. Продвигаемся мы там по новым правилам под прикрытием групп огневой поддержки: минометчики, гранатометчики, дроноводы. Одновременно с воздуха их поддерживают вертолеты Ми-24 и Ми-28. У нас хорошо работает штурмовая машина по взятию поселков городского типа. Все они будут заняты в ближайшее время. - Выходит, вопрос не в том, какие участки ВСУ будут ослаблять ради усиления каких-то других, а в том, что они везде будут планомерно отступать? - Наша задача состоит в том, чтобы освободить как минимум восемь регионов Украины: все Левобережье, Херсон, Николаев и Одесса. Об этом не говорят вслух. Это не обсуждалось на переговорах в Женеве с американцами и украинцами. Но всем понятно, что пока мы полностью не отрежем Украину от Черного моря и от Днепра, у нас не будет никаких гарантий безопасности. Нам не нужна Житомирская и Винницкая область, но и гарантии безопасности Украины нас вообще не интересуют. Мы еще посмотрим, как будет выживать правобережная Украина без выхода к морю и без границы с Румынией, учитывая, что 2\3 военной помощи идет именно через Румынию, а не через Польшу. - А почему вы большая часть поставок идет через Румынию, а не через Польшу? - Потому что поставки через Польшу слишком хорошо видны для наших летчиков и ракетчиков. Эту логистику легко контролировать и уничтожать. В случае с Румынией это сделать сложнее. Но и ее мы пытаемся прервать. Сами видите, что творится в Одесской области. Особенно в районе Ильичевска и возле Джурджулешты (единственного молдавского порта с выходом к Черному морю). Туда мы наносим решительные удары с наибольшим количеством взрывчатки. Повторюсь, СВО уже вышла на тот уровень, когда ВСУ не могут ничего противопоставить нашей группировке, наступающей по всем направлениям. Если бы сейчас у власти в США был Байден, киевский режим еще мог бы уговорить его на обмен тактическими ядерными ударами с Россией. Но Трамп на это никогда не пойдет. Поэтому я думаю, что к концу 2026 года у нас есть все шансы выйти к Днепру. А говорить о том, что переговоры дадут какую-то позитивную динамику, я бы воздержался. Я не вижу, чтобы стороны в этом были заинтересованы. Точнее, заинтересован только Трамп, а мы и киевский режим - нет. Для Зеленского остановка войны может привести к политической и даже физической гибели. Для России остановка боевых действий означает, что она не достигла демилитаризации и денацификации. У власти останется тот же нацистский режим. ВПК и энергетика Украины будет восстановлена. Все, что мы сделали за четыре года, будет коту под хвост. - Уточню еще по фронту. На ваш взгляд, какие цели преследует группировка "Север", которая создает плацдарм в Глуховском районе Сумской области возле Комаровки? - Я бы сказал, что у нас сейчас фактически создаются четыре армии. Первая уже есть. Она неспешно и без серьезных потерь освобождает Донбасс и Новороссию. На этом ее действия будут закончены. Дальше в бой вступит вторая армия, которая сейчас в основном находится в Крыму. Там больше 100 тысяч бойцов, новые единицы техники и артиллерийские системы. Вот она должна будет пробить украинские позиции вдоль Черного моря и дойти до Приднестровья. Третья армия поменьше, но более мобильная. Она основана на силах специальных операций. Она по образцу 2022 года должна будет ударить на Киев с территории Белоруссии. И Глуховский район как раз будет включен в ее зону ответственности. А четвертая армия, самая крупная, будет предназначена для войны с НАТО, если она все же пройзойдет. Понятно, что она никогда не будет окончательно готова. Она будет постоянно находится в стадии реорганизации и насыщения: как новыми способами войны, так и новыми вооружениями на физических принципах. Повторюсь, я не верю, что мы можем чего-то добиться на переговорах. Вопросы с Украиной придется решать военным путем. - Как оцениваете наши последние удары по энергетике Украины, учитывая, что в последнее время достается именно западным областям? - Им и будет доставаться больше, потому что оттуда идет доставка натовского оружия в зону боевых действий. Чтобы это минимизировать, нужно разнести энергетику западной Украины. Не только электостанции, чтобы на электровозах по железным дорогам технику нельзя было доставлять. Но и теплоэнергетику, чтобы максимально парализовать движение железнодорожного транспорта, основанного на тепловозной тяге. Тепловозы на Украине в основном импортные. Они идут из бывших стран Соцлагеря, потому что они лучше всего подходят под условия эксплуатации на территории бывшего СССР. Кстати, США сейчас запустили в Казахстане большой концерн по строительству тепловозов. Они пойдут не для Казахстана, а на Украине. Правда, там у них еще много работы. Продукция с этого завода будет поступать не раньше, чем через два года. А мы за это время уж точно что-нибудь сделаем, чтобы закончить СВО на наших условиях. - Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что в 20-м пакете санкций Евросоюза будет введен полный запрет на оказание морских услуг, связанных с перевозкой российской нефти. Некоторые наши коллеги считают, что если это решение будет принято, то оно станет предпоследним шагом к войне. Действительно ли все так жестко и опасно? - В том, что мы будем топить их корабли в ответ - я не сомневаюсь. Не только танкеры, но и их военные суда. Приведет ли это к полноценной войне? Это уже зависит от позиции Запада, насколько они ее хотят. Да, Трамп может сказать: "Фу. Заканчивайте трогать русские суда. Нам не нужна эта война". Но если европейцы будут продолжать такую же политику на Балтике, нам придется потопить несколько их танкеров. Не одумаются - начнем топить военные суда. Начнем с каких-то мелких фрегатов. Потом до авианосных групп дойдем. - Хватит ли у Балтийского флота ресурсов на такое большое противостояние? - Если не хватит, привлечем Северный флот, который в пять раз больше Балтийского. Шутки закончились. Если мы не будем отвечать, мы рискуем потерять наш престиж. Отвоевывать его заново будет очень сложно.Также по теме - в интервью Александра Перенджиева: Россия копит морские дроны для отпора НАТО на Балтике и операций в районе Одессы

