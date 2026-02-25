https://ukraina.ru/20260225/vengriya-podnimaet-voyska-protivostoyanie-zelenskogo-i-zaluzhnogo-itogi-25-fevralya-1076062305.html

Венгрия поднимает войска, противостояние Зеленского и Залужного. Итоги 25 февраля

Венгрия поднимает войска, противостояние Зеленского и Залужного. Итоги 25 февраля

Венгрия развернёт армию вблизи ключевых объектов энергетики для защиты от Украины. Западные СМИ всё больше обращают внимания на экс-главкома ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного

Венгерскую армию развернут вблизи ключевых энергообъектов для защиты от Украины, заявил премьер-министр Виктор Орбан."Военнослужащие и техника, необходимые для предотвращения нападений, будут размещены вблизи ключевых энергетических объектов. Полиция с увеличенным количеством сил будет патрулировать районы вокруг электростанций, распределительных станций и центров управления", — сказал он в видеообращении, опубликованном в соцсетях.Он добавил, что в районе, граничащем с Украиной, запретят полеты беспилотников. Также усилят охрану энергетической инфраструктуры.Ранее он обвинил Украину в том, что та устроила его стране нефтяную блокаду."Украинцы точно знают, что и зачем делают. Они хотят, чтобы в Венгрии за недели до выборов был дефицит топлива и цены на бензин в 1000 форинтов. Они делают это для свержения нашего правительства и замены на благоприятного Киеву наместника... Мы не будем помогать украинской нефтяной блокаде, а прорвем ее. В этом могут быть уверены и в Брюсселе, и в Киеве", — написал Орбан в соцсетях 24 февраля.До этого, 18 февраля, Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в €90 млрд до возобновления прокачки нефти из РФ. Как указал глава венгерского МИД Петер Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.Затем, 21 февраля, Орбан заявил, что Украина прекратит поставки электроэнергии Украине."Если мы это сделаем, могут произойти неприятные вещи. Словаки рассматривают (остановку подачи электроэнергии. — Прим. ред.), и, если потребуется, мы тоже применим эту третью контрмеру", — сказал он на предвыборном мероприятии в Бекешчабе 21 февраля.В тот же день премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что если Владимир Зеленский не восстановит поставки нефти в Словакию, аварийная подача электроэнергии на Украину будет остановлена."Только за январь 2026 года таких аварийных поставок, необходимых для стабилизации украинской энергетической сети, было в два раза больше, чем за весь 2025 год", — добавил Фицо.Он обвинил Зеленского в зловредном поведении."[Зеленский] не хочет понимать наш мирный подход и за то, что мы не поддерживаем войну, ведет себя по отношению к Словакии зловредно. Сначала он остановил потоки газа в Словакию и нанес нам ущерб на €500 млн в год. Сейчас он остановил потоки нефти, что еще наносит нам ущерб и создает логистические трудности", — написал премьер-министр Словакии в соцсетях.Фицо заявил, что Словакия не может воспринимать словацко-украинские отношения как то, что выгодно исключительно для Украины.В ответ МИД Украины осудил Будапешт и Братиславу."Украина отвергает и осуждает ультиматумы и шантаж со стороны руководства правительств Венгрии и Словацкой Республики по энергоснабжению между нашими странами", — заявили в МИД Украины.Там назвали действия Венгрии и Словакии "провокационными, безответственными", а также указали, что они "ставят под угрозу энергетическую безопасность всего региона"."Тем самым правительства Венгрии и Словакии не только подыгрывают агрессору, но и вредят собственным энергетическим компаниям, которые осуществляют энергоснабжение на коммерческой основе", — подчеркнул МИД Украины.Также МИД Украины заявил, что это государство находится на постоянном контакте с представителями Европейской Комиссии относительно повреждений украинской энергетической инфраструктуры.Кроме того, Украина довела информацию о последствиях этих атак на инфраструктуру нефтепровода "Дружба" до правительств Венгрии и Словакии.Также Украина предложила альтернативные пути решения вопроса поставок не российской нефти в эти страны."Украина всегда была, есть и будет оставаться надежным энергетическим партнёром ЕС и транзитером энергоресурсов. В то же время, в условиях безосновательных и безответственных угроз, которые звучат из Будапешта и Братиславы в течение последних дней, Украина рассматривает возможность задействовать "Механизм раннего предупреждения", предусмотренный Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом", — отмечалось в заявлении министерства иностранных дел.Под конец документа МИД Украины, призвав Венгрию и Словакию "к конструктивному взаимодействию и ответственному поведению", и вовсе нахамил Будапешту и Братиславе, заявив, что "ультиматумы следует отправлять в Кремль, и точно не в Киев"."Человек, которого Зеленскому следует опасаться"Немецкий журнал Der Spiegel обратил внимание на речь экс-главкома ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного в Chatham House. Заголовок статьи гласил "Человек, которого президент Зеленский должен опасаться".Саму речь Залужного, которую на Украине раскритиковали за крайне низкую степень владения экс-главкомом ВСУ английским языком, назвали "программной речью о будущем Украины". Авторы также похвалили физическую форму Залужного, напомнив, что на Украине его считают "героем войны" и основным конкурентом Зеленского."История Зеленского и Залужного никогда не была лишена напряжения. Ещё до начала конфликта генерал настаивал на мобилизации армии. Накануне атаки он хотел ввести военное положение, чтобы подготовить страну. Но раз за разом Залужный сталкивался с сопротивлением Зеленского", — сообщило издание.Немецкое СМИ обратило внимание на разницу в поведении Залужного и Зеленского."Его выступление в Лондоне сдержанно. Холодно и аналитично генерал рисует картину того, как будет развиваться война в Украине. Это совсем иной тон, чем у его президента. Залужный не отчаянно требует оружия от Запада - он хочет, чтобы Украина разрабатывала собственное. Он не жалуется на разрушенную энергосистему, а предлагает конкретные шаги по её модернизации и повышению устойчивости, чтобы рои российских дронов оставались безрезультатными", — указывалось в публикации.Кроме того, издание Der Spiegel отметило, что на фоне возможных будущих выборов Залужный с его популярностью может стать серьёзным соперником Зеленского. Уклончивые ответы Залужного на вопросы о политических амбициях немцы сочли частью стратегии по желании дистанцироваться от Зеленского. Издание предполагает, что звёздный час экс-главкома ВСУ настанет тогда, когда американцы продавят мирную сделку и, соответственно, скорейшие выборы.Подробнее о нюансах отношения Венгрии и Украины — в материале "Сийярто раскрыл истинную причину нежелания Киева договариваться. Главное к этому часу".

