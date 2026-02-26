https://ukraina.ru/20260226/suzdaltsev-zapad-ne-dopustit-porazheniya-ukrainy-i-budet-sozdavat-ey-yadernyy-potentsial-1076049459.html
Суздальцев: "Запад не допустит поражения Украины и будет создавать ей ядерный потенциал"
Запад не допустит военного поражения Украины и ради её сохранения на карте будет создавать ей ядерный потенциал. Когда ситуация для Киева и Европы будет обостряться, они обязательно передадут пару ядерных боеголовок. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев
Оценивая заявление СВР о возможной передаче Украине ядерного оружия, эксперт сформулировал главный вывод. "Запад не допустит поражения Украины и, чтобы сохранить её на карте мира, будет создавать ей ядерный потенциал", — заявил Суздальцев.По словам политолога, этот сценарий он описывал неоднократно начиная с 2022 года. Когда ситуация для Киева и Европы будет обостряться, они обязательно передадут пару ядерных боеголовок, прикрывшись легендой о гениальных украинских ученых, якобы собравших бомбу в подвалах.Эксперт подчеркнул, что полученное оружие не будет лежать на складе. Украина немедленно использует его для ударов по Крымскому мосту, крупнейшим предприятиям ВПК и, вероятно, по Москве.При этом Суздальцев отметил, что в ответ на такую провокацию Россия "не будет бомбить Европу", но должна на официальном уровне объявить о применении "Орешника" и "Искандера". "То есть утверждать, что создателями ядерного оружия являются украинцы не стоит", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Андрей Суздальцев: Если Запад передаст Киеву ядерное оружие, Россия окажется в положении США и Израиля" на сайте Украина.ру.Также на тему военной эскалации — в материале "Ростислав Ищенко: Столкновение с Европой может начаться до того, как она сделает последний шаг к войне" на сайте Украина.ру.
Оценивая заявление СВР о возможной передаче Украине ядерного оружия, эксперт сформулировал главный вывод. "Запад не допустит поражения Украины и, чтобы сохранить её на карте мира, будет создавать ей ядерный потенциал", — заявил Суздальцев.
По словам политолога, этот сценарий он описывал неоднократно начиная с 2022 года. Когда ситуация для Киева и Европы будет обостряться, они обязательно передадут пару ядерных боеголовок, прикрывшись легендой о гениальных украинских ученых, якобы собравших бомбу в подвалах.
Эксперт подчеркнул, что полученное оружие не будет лежать на складе. Украина немедленно использует его для ударов по Крымскому мосту, крупнейшим предприятиям ВПК и, вероятно, по Москве.
При этом Суздальцев отметил, что в ответ на такую провокацию Россия "не будет бомбить Европу", но должна на официальном уровне объявить о применении "Орешника" и "Искандера". "То есть утверждать, что создателями ядерного оружия являются украинцы не стоит", — резюмировал собеседник издания.