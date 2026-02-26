https://ukraina.ru/20260226/suzdaltsev-zapad-ne-dopustit-porazheniya-ukrainy-i-budet-sozdavat-ey-yadernyy-potentsial-1076049459.html

Суздальцев: "Запад не допустит поражения Украины и будет создавать ей ядерный потенциал"

Суздальцев: "Запад не допустит поражения Украины и будет создавать ей ядерный потенциал" - 26.02.2026 Украина.ру

Суздальцев: "Запад не допустит поражения Украины и будет создавать ей ядерный потенциал"

Запад не допустит военного поражения Украины и ради её сохранения на карте будет создавать ей ядерный потенциал. Когда ситуация для Киева и Европы будет обостряться, они обязательно передадут пару ядерных боеголовок. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев

Оценивая заявление СВР о возможной передаче Украине ядерного оружия, эксперт сформулировал главный вывод. "Запад не допустит поражения Украины и, чтобы сохранить её на карте мира, будет создавать ей ядерный потенциал", — заявил Суздальцев.По словам политолога, этот сценарий он описывал неоднократно начиная с 2022 года. Когда ситуация для Киева и Европы будет обостряться, они обязательно передадут пару ядерных боеголовок, прикрывшись легендой о гениальных украинских ученых, якобы собравших бомбу в подвалах.Эксперт подчеркнул, что полученное оружие не будет лежать на складе. Украина немедленно использует его для ударов по Крымскому мосту, крупнейшим предприятиям ВПК и, вероятно, по Москве.При этом Суздальцев отметил, что в ответ на такую провокацию Россия "не будет бомбить Европу", но должна на официальном уровне объявить о применении "Орешника" и "Искандера". "То есть утверждать, что создателями ядерного оружия являются украинцы не стоит", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Андрей Суздальцев: Если Запад передаст Киеву ядерное оружие, Россия окажется в положении США и Израиля" на сайте Украина.ру.Также на тему военной эскалации — в материале "Ростислав Ищенко: Столкновение с Европой может начаться до того, как она сделает последний шаг к войне" на сайте Украина.ру.

