"Еще три года войны" Зеленского и фантазии ЕС: публицист об иллюзиях относительно выборов в США - 26.02.2026
"Еще три года войны" Зеленского и фантазии ЕС: публицист об иллюзиях относительно выборов в США
"Еще три года войны" Зеленского и фантазии ЕС: публицист об иллюзиях относительно выборов в США - 26.02.2026
"Еще три года войны" Зеленского и фантазии ЕС: публицист об иллюзиях относительно выборов в США
Три года войны, о которых заявил Зеленский — это фантазии европолитиков и американских демократов, которые до сих пор витают в иллюзиях, что выборы в США могут что-то изменить. Своих ресурсов у Европы нет сейчас и в обозримом будущем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
2026-02-26T04:15
2026-02-26T04:15
Ранее во время совещания в Киеве Владимир Зеленский заявил, что переговоры о мире зашли в тупик. По данным The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников, глава киевского режима заявил, что в сложившихся условиях мирное урегулирование невозможно, и Киеву необходимо готовиться как минимум к трём годам войны.Отвечая на вопрос журналиста, связано ли это со сроком президентства Дональда Трампа, который может уйти через три года, Маркосян отметила, что выборы ничего не изменят."Три года — это фантазии европолитиков и американских демократов, которые до сих пор витают в иллюзиях, что выборы в США могут что-то изменить. Но этого не будет независимо от того, кто победит на выборах в Конгресс, придет в Сенат или Белый дом", — подчеркнула обозреватель.Она отметила, что собственных ресурсов для поднятия экономики у Европы сейчас нет, а без ресурсов невозможна ни война с Россией, ни восстановление Украины в формате анти-России. "Но главное в том, что это не имеет никакого отношения к Украине и к Зеленскому в том числе. Они надеются на чудо и ждут чуда, не понимая, что все чудеса — это "Алые паруса". Они как правило творятся людьми и любовью к людям, а не к деньгам и себе лично", — резюмировала собеседница издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Елена Маркосян: Встреча Путина, Зеленского и Трампа состоится тогда, когда Россия решит судьбу Украины" на сайте Украина.ру.О том, как России противостоять "британским кукловодам" из Ми-6, которые устраивают теракты руками СБУ — в материале "Александр Михайлов: Четыре года СВО. Британия лежит в грязной луже, Киев лишают объедков с барского стола" на сайте Украина.ру.
"Еще три года войны" Зеленского и фантазии ЕС: публицист об иллюзиях относительно выборов в США

Три года войны, о которых заявил Зеленский — это фантазии европолитиков и американских демократов, которые до сих пор витают в иллюзиях, что выборы в США могут что-то изменить. Своих ресурсов у Европы нет сейчас и в обозримом будущем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
Ранее во время совещания в Киеве Владимир Зеленский заявил, что переговоры о мире зашли в тупик. По данным The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников, глава киевского режима заявил, что в сложившихся условиях мирное урегулирование невозможно, и Киеву необходимо готовиться как минимум к трём годам войны.
Отвечая на вопрос журналиста, связано ли это со сроком президентства Дональда Трампа, который может уйти через три года, Маркосян отметила, что выборы ничего не изменят.
"Три года — это фантазии европолитиков и американских демократов, которые до сих пор витают в иллюзиях, что выборы в США могут что-то изменить. Но этого не будет независимо от того, кто победит на выборах в Конгресс, придет в Сенат или Белый дом", — подчеркнула обозреватель.
Она отметила, что собственных ресурсов для поднятия экономики у Европы сейчас нет, а без ресурсов невозможна ни война с Россией, ни восстановление Украины в формате анти-России.
"Но главное в том, что это не имеет никакого отношения к Украине и к Зеленскому в том числе. Они надеются на чудо и ждут чуда, не понимая, что все чудеса — это "Алые паруса". Они как правило творятся людьми и любовью к людям, а не к деньгам и себе лично", — резюмировала собеседница издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Елена Маркосян: Встреча Путина, Зеленского и Трампа состоится тогда, когда Россия решит судьбу Украины" на сайте Украина.ру.
О том, как России противостоять "британским кукловодам" из Ми-6, которые устраивают теракты руками СБУ — в материале "Александр Михайлов: Четыре года СВО. Британия лежит в грязной луже, Киев лишают объедков с барского стола" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния