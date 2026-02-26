ВСУ спешно готовят оборону, опасаясь прорыва ВС РФ — Алехин рассказал про ситуацию под Харьковом - 26.02.2026 Украина.ру
ВСУ спешно готовят оборону, опасаясь прорыва ВС РФ — Алехин рассказал про ситуацию под Харьковом
ВСУ спешно готовят оборону, опасаясь прорыва ВС РФ — Алехин рассказал про ситуацию под Харьковом - 26.02.2026
ВСУ спешно готовят оборону, опасаясь прорыва ВС РФ — Алехин рассказал про ситуацию под Харьковом
Обстановка вдоль границы Харьковской и Белгородской областей обостряется с каждым днем. На Золочевском участке фронта отмечается беспрецедентная плотность работы ствольной и реактивной артиллерии группировки "Север". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник в отставке Геннадий Алехин
Эксперт сообщил, что с каждым днем обостряется обстановка вдоль границы Харьковской и Белгородской областей. "Скоротечные бои периодически вспыхивают в лесопосадках и вдоль русла Северского Донца, а также вблизи Травянского и Муромского водохранилищ", — рассказал Алехин.По данным аналитика, на Золочевском участке фронта в последние дни отмечается беспрецедентная плотность работы ствольной и реактивной артиллерии группировки войск "Север". "По информации с мест, такой интенсивности ударов не наблюдалось уже очень давно — залпы орудий методично обрабатывают позиции противника, превращая окрестные поля в дымящиеся воронки", — отметил Алехин.По данным разведки, на севере Харьковской области в районе Дергачей, Лозовенек и Малой Даниловки ВСУ усиленно готовят оборону, опасаясь наступательных действий ВС РФ в сторону окружной трассы, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ опасаются броска на Харьков и укрепляют оборону за счет "Октавы" и "Дамбы" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты спецоперации — в материале "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
ВСУ спешно готовят оборону, опасаясь прорыва ВС РФ — Алехин рассказал про ситуацию под Харьковом

05:30 26.02.2026
 
Обстановка вдоль границы Харьковской и Белгородской областей обостряется с каждым днем. На Золочевском участке фронта отмечается беспрецедентная плотность работы ствольной и реактивной артиллерии группировки "Север". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник в отставке Геннадий Алехин
Эксперт сообщил, что с каждым днем обостряется обстановка вдоль границы Харьковской и Белгородской областей. "Скоротечные бои периодически вспыхивают в лесопосадках и вдоль русла Северского Донца, а также вблизи Травянского и Муромского водохранилищ", — рассказал Алехин.
По данным аналитика, на Золочевском участке фронта в последние дни отмечается беспрецедентная плотность работы ствольной и реактивной артиллерии группировки войск "Север".
"По информации с мест, такой интенсивности ударов не наблюдалось уже очень давно — залпы орудий методично обрабатывают позиции противника, превращая окрестные поля в дымящиеся воронки", — отметил Алехин.
По данным разведки, на севере Харьковской области в районе Дергачей, Лозовенек и Малой Даниловки ВСУ усиленно готовят оборону, опасаясь наступательных действий ВС РФ в сторону окружной трассы, подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ опасаются броска на Харьков и укрепляют оборону за счет "Октавы" и "Дамбы" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты спецоперации — в материале "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.
