https://ukraina.ru/20260226/vsu-speshno-gotovyat-oboronu-opasayas-proryva-vs-rf--alekhin-rasskazal-pro-situatsiyu-pod-kharkovom-1076077528.html

ВСУ спешно готовят оборону, опасаясь прорыва ВС РФ — Алехин рассказал про ситуацию под Харьковом

ВСУ спешно готовят оборону, опасаясь прорыва ВС РФ — Алехин рассказал про ситуацию под Харьковом - 26.02.2026 Украина.ру

ВСУ спешно готовят оборону, опасаясь прорыва ВС РФ — Алехин рассказал про ситуацию под Харьковом

Обстановка вдоль границы Харьковской и Белгородской областей обостряется с каждым днем. На Золочевском участке фронта отмечается беспрецедентная плотность работы ствольной и реактивной артиллерии группировки "Север". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник в отставке Геннадий Алехин

2026-02-26T05:30

2026-02-26T05:30

2026-02-26T05:30

россия

харьков

белгородская область

украина.ру

сво

новости сво россия

новости сво сейчас

дзен новости сво

прогнозы сво

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103332/29/1033322961_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_18da5bb9a714317e4d9e9a60b5736d8a.jpg

Эксперт сообщил, что с каждым днем обостряется обстановка вдоль границы Харьковской и Белгородской областей. "Скоротечные бои периодически вспыхивают в лесопосадках и вдоль русла Северского Донца, а также вблизи Травянского и Муромского водохранилищ", — рассказал Алехин.По данным аналитика, на Золочевском участке фронта в последние дни отмечается беспрецедентная плотность работы ствольной и реактивной артиллерии группировки войск "Север". "По информации с мест, такой интенсивности ударов не наблюдалось уже очень давно — залпы орудий методично обрабатывают позиции противника, превращая окрестные поля в дымящиеся воронки", — отметил Алехин.По данным разведки, на севере Харьковской области в районе Дергачей, Лозовенек и Малой Даниловки ВСУ усиленно готовят оборону, опасаясь наступательных действий ВС РФ в сторону окружной трассы, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ опасаются броска на Харьков и укрепляют оборону за счет "Октавы" и "Дамбы" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты спецоперации — в материале "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.

россия

харьков

белгородская область

харьков новости

харьковская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, харьков, белгородская область, украина.ру, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, сводка сво, спецоперация, харьков новости, харьковская область, новости харькова, война, военный эксперт, украина.ру дзен, дзен сво