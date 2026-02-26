"У западных заводиков не будет времени на эвакуацию": эксперт про новую волну ударов по Украине - 26.02.2026 Украина.ру
"У западных заводиков не будет времени на эвакуацию": эксперт про новую волну ударов по Украине
"У западных заводиков не будет времени на эвакуацию": эксперт про новую волну ударов по Украине - 26.02.2026 Украина.ру
"У западных заводиков не будет времени на эвакуацию": эксперт про новую волну ударов по Украине
Через три недели в Украине закончится отопительный сезон, и тогда энергетика страны вместе с логистикой ВСУ получат свою долю внимания от российских ракет и беспилотников. У западных предприятий на Украине не останется времени на эвакуацию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
2026-02-26T05:50
2026-02-26T05:50
Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского с участием Дональда Трампа может состояться через 3 недели, заявил на днях Стивен Уиткофф. Но с оговоркой: американский лидер будет участвовать во встрече, только если будет уверен в результате.Комментируя заявление Уиткоффа, Маркосян подчеркнула, что встреча Путина с Зеленским или с Трампом, или втроем — не фантазия, но она состоится тогда, когда Россия окончательно решит судьбу Украины.Российские военнослужащие на линии боевого столкновения и Армия России в целом определят время, когда нужно будет поставить точку в боевых действиях, подчеркнула Маркосян."Наше "дальше" увидеть несложно. Через три недели потеплеет, отопительный сезон закончится и уже никто не будет смотреть на термометр", — добавила обозреватель. По мнению эксперта, энергетика Украины и логистика ВСУ получат "свою долю внимания" от российских ракет и беспилотников. При этом у так называемых "украинских" предприятий с западными инвестициями не останется времени, чтобы вывезти свои "заводики, конторки и прочие фонды" за пределы Украины, подытожила собеседница издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Елена Маркосян: Встреча Путина, Зеленского и Трампа состоится тогда, когда Россия решит судьбу Украины" на сайте Украина.ру.О том, как России противостоять "британским кукловодам" из Ми-6, которые устраивают теракты руками СБУ — в материале "Александр Михайлов: Четыре года СВО. Британия лежит в грязной луже, Киев лишают объедков с барского стола" на сайте Украина.ру.
"У западных заводиков не будет времени на эвакуацию": эксперт про новую волну ударов по Украине

05:50 26.02.2026
 
© Фото : ДСНС України / Telegramукраинские пожарные тушат пожар после удара по энергетической инфраструктуре
украинские пожарные тушат пожар после удара по энергетической инфраструктуре - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Фото : ДСНС України / Telegram
Через три недели в Украине закончится отопительный сезон, и тогда энергетика страны вместе с логистикой ВСУ получат свою долю внимания от российских ракет и беспилотников. У западных предприятий на Украине не останется времени на эвакуацию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского с участием Дональда Трампа может состояться через 3 недели, заявил на днях Стивен Уиткофф. Но с оговоркой: американский лидер будет участвовать во встрече, только если будет уверен в результате.
Комментируя заявление Уиткоффа, Маркосян подчеркнула, что встреча Путина с Зеленским или с Трампом, или втроем — не фантазия, но она состоится тогда, когда Россия окончательно решит судьбу Украины.
Российские военнослужащие на линии боевого столкновения и Армия России в целом определят время, когда нужно будет поставить точку в боевых действиях, подчеркнула Маркосян.
"Наше "дальше" увидеть несложно. Через три недели потеплеет, отопительный сезон закончится и уже никто не будет смотреть на термометр", — добавила обозреватель. По мнению эксперта, энергетика Украины и логистика ВСУ получат "свою долю внимания" от российских ракет и беспилотников.
При этом у так называемых "украинских" предприятий с западными инвестициями не останется времени, чтобы вывезти свои "заводики, конторки и прочие фонды" за пределы Украины, подытожила собеседница издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Елена Маркосян: Встреча Путина, Зеленского и Трампа состоится тогда, когда Россия решит судьбу Украины" на сайте Украина.ру.
О том, как России противостоять "британским кукловодам" из Ми-6, которые устраивают теракты руками СБУ — в материале "Александр Михайлов: Четыре года СВО. Британия лежит в грязной луже, Киев лишают объедков с барского стола" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния