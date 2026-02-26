https://ukraina.ru/20260226/u-zapadnykh-zavodikov-ne-budet-vremeni-na-evakuatsiyu-ekspert-pro-novuyu-volnu-udarov-po-ukraine-1076072617.html

"У западных заводиков не будет времени на эвакуацию": эксперт про новую волну ударов по Украине

"У западных заводиков не будет времени на эвакуацию": эксперт про новую волну ударов по Украине - 26.02.2026 Украина.ру

"У западных заводиков не будет времени на эвакуацию": эксперт про новую волну ударов по Украине

Через три недели в Украине закончится отопительный сезон, и тогда энергетика страны вместе с логистикой ВСУ получат свою долю внимания от российских ракет и беспилотников. У западных предприятий на Украине не останется времени на эвакуацию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян

2026-02-26T05:50

2026-02-26T05:50

2026-02-26T05:50

украина

россия

британия

елена маркосян

украина.ру

сво

новости сво россия

новости сво сейчас

дзен новости сво

прогнозы сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0d/1059651678_0:227:895:730_1920x0_80_0_0_9309783c87e052e56570e56f977f35ab.jpg

Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского с участием Дональда Трампа может состояться через 3 недели, заявил на днях Стивен Уиткофф. Но с оговоркой: американский лидер будет участвовать во встрече, только если будет уверен в результате.Комментируя заявление Уиткоффа, Маркосян подчеркнула, что встреча Путина с Зеленским или с Трампом, или втроем — не фантазия, но она состоится тогда, когда Россия окончательно решит судьбу Украины.Российские военнослужащие на линии боевого столкновения и Армия России в целом определят время, когда нужно будет поставить точку в боевых действиях, подчеркнула Маркосян."Наше "дальше" увидеть несложно. Через три недели потеплеет, отопительный сезон закончится и уже никто не будет смотреть на термометр", — добавила обозреватель. По мнению эксперта, энергетика Украины и логистика ВСУ получат "свою долю внимания" от российских ракет и беспилотников. При этом у так называемых "украинских" предприятий с западными инвестициями не останется времени, чтобы вывезти свои "заводики, конторки и прочие фонды" за пределы Украины, подытожила собеседница издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Елена Маркосян: Встреча Путина, Зеленского и Трампа состоится тогда, когда Россия решит судьбу Украины" на сайте Украина.ру.О том, как России противостоять "британским кукловодам" из Ми-6, которые устраивают теракты руками СБУ — в материале "Александр Михайлов: Четыре года СВО. Британия лежит в грязной луже, Киев лишают объедков с барского стола" на сайте Украина.ру.

украина

россия

британия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, россия, британия, елена маркосян, украина.ру, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, прогноз, прогноз войны на украине, прогноз по украине, прогнозы по украине, спецоперация, энергетика