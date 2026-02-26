Суздальцев: Россия может отправить Кубе караваны с нефтью, но только с боевой дружиной и ВМФ - 26.02.2026 Украина.ру
Суздальцев: Россия может отправить Кубе караваны с нефтью, но только с боевой дружиной и ВМФ
Суздальцев: Россия может отправить Кубе караваны с нефтью, но только с боевой дружиной и ВМФ - 26.02.2026 Украина.ру
Суздальцев: Россия может отправить Кубе караваны с нефтью, но только с боевой дружиной и ВМФ
Жизнь заставила Россию стать обладателем огромного танкерного флота. Мы можем отправить на Кубу караваны с нефтью, но только в сопровождении военно-морского флота и с боевой дружиной на танкерах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев
2026-02-26T04:00
2026-02-26T04:00
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/13/1057570323_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_dde4b3c1942db929f871a4b5c017926b.jpg
Недавно в СМИ появилась информация, что Россия будет снабжать нефтью Кубу, которая оказалась в ситуации экономической блокады. Рассуждая о том, пропустит ли президент США Дональд Трамп российские танкеры с нефтью для Кубы, эксперт обратил внимание на важный момент.По словам политолога, объемы конкретных поставок пока неизвестны. "В частности, танкер Sea Horse газойль – топливо для выработки электроэнергии. Объемы его перевозки неизвестны. А других танкеров мы пока не видим", — пояснил эксперт.По его словам, Россия могла бы отправить на Кубу караваны с нефтью. Но только в сопровождении военно-морского флота и наличия на танкерах специальной боевой дружины. "Если же будут другие нюансы, Трамп скажет, что принял решение, которое важно для всего мира. Он это уже делает в вопросе покупки разными странами активов Лукойла, когда они спрашивают об этом разрешения у американцев", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Андрей Суздальцев: Если Запад передаст Киеву ядерное оружие, Россия окажется в положении США и Израиля" на сайте Украина.ру.Также на тему военной эскалации — в материале "Ростислав Ищенко: Столкновение с Европой может начаться до того, как она сделает последний шаг к войне" на сайте Украина.ру.
Суздальцев: Россия может отправить Кубе караваны с нефтью, но только с боевой дружиной и ВМФ

Жизнь заставила Россию стать обладателем огромного танкерного флота. Мы можем отправить на Кубу караваны с нефтью, но только в сопровождении военно-морского флота и с боевой дружиной на танкерах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев
Недавно в СМИ появилась информация, что Россия будет снабжать нефтью Кубу, которая оказалась в ситуации экономической блокады. Рассуждая о том, пропустит ли президент США Дональд Трамп российские танкеры с нефтью для Кубы, эксперт обратил внимание на важный момент.
"Жизнь заставила Россию стать обладателем огромного танкерного флота. Мы могли бы залить Кубу нефтью выше головы, чтобы они в ней купались. Понятно, что мы в таких объемах ее не поставим", — заявил Суздальцев.
По словам политолога, объемы конкретных поставок пока неизвестны. "В частности, танкер Sea Horse газойль – топливо для выработки электроэнергии. Объемы его перевозки неизвестны. А других танкеров мы пока не видим", — пояснил эксперт.
По его словам, Россия могла бы отправить на Кубу караваны с нефтью. Но только в сопровождении военно-морского флота и наличия на танкерах специальной боевой дружины.
"Если же будут другие нюансы, Трамп скажет, что принял решение, которое важно для всего мира. Он это уже делает в вопросе покупки разными странами активов Лукойла, когда они спрашивают об этом разрешения у американцев", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Андрей Суздальцев: Если Запад передаст Киеву ядерное оружие, Россия окажется в положении США и Израиля" на сайте Украина.ру.
Также на тему военной эскалации — в материале "Ростислав Ищенко: Столкновение с Европой может начаться до того, как она сделает последний шаг к войне" на сайте Украина.ру.
