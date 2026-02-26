https://ukraina.ru/20260226/suzdaltsev-rossiya-mozhet-otpravit-kube-karavany-s-neftyu-no-tolko-s-boevoy-druzhinoy-i-vmf-1076051998.html

Суздальцев: Россия может отправить Кубе караваны с нефтью, но только с боевой дружиной и ВМФ

Жизнь заставила Россию стать обладателем огромного танкерного флота. Мы можем отправить на Кубу караваны с нефтью, но только в сопровождении военно-морского флота и с боевой дружиной на танкерах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев

Недавно в СМИ появилась информация, что Россия будет снабжать нефтью Кубу, которая оказалась в ситуации экономической блокады. Рассуждая о том, пропустит ли президент США Дональд Трамп российские танкеры с нефтью для Кубы, эксперт обратил внимание на важный момент.По словам политолога, объемы конкретных поставок пока неизвестны. "В частности, танкер Sea Horse газойль – топливо для выработки электроэнергии. Объемы его перевозки неизвестны. А других танкеров мы пока не видим", — пояснил эксперт.По его словам, Россия могла бы отправить на Кубу караваны с нефтью. Но только в сопровождении военно-морского флота и наличия на танкерах специальной боевой дружины. "Если же будут другие нюансы, Трамп скажет, что принял решение, которое важно для всего мира. Он это уже делает в вопросе покупки разными странами активов Лукойла, когда они спрашивают об этом разрешения у американцев", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Андрей Суздальцев: Если Запад передаст Киеву ядерное оружие, Россия окажется в положении США и Израиля" на сайте Украина.ру.Также на тему военной эскалации — в материале "Ростислав Ищенко: Столкновение с Европой может начаться до того, как она сделает последний шаг к войне" на сайте Украина.ру.

