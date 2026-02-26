Зеленский назвал Трампу сроки возможного окончания конфликта — Axios - 26.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260226/zelenskiy-nazval-trampu-sroki-vozmozhnogo-okonchaniya-konflikta--axios-1076081133.html
Зеленский назвал Трампу сроки возможного окончания конфликта — Axios
Зеленский назвал Трампу сроки возможного окончания конфликта — Axios - 26.02.2026 Украина.ру
Зеленский назвал Трампу сроки возможного окончания конфликта — Axios
Глава киевского режима Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что надеется на урегулирование конфликта с Россией до конца года. Об этом со ссылкой на неназванного украинского чиновника в ночь на 26 февраля сообщает портал Axios
2026-02-26T02:30
2026-02-26T02:30
новости
сша
дональд трамп
украина
владимир зеленский
трамп и зеленский
россия
война на украине
когда закончится война на украине
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/13/1074508802_0:0:1508:849_1920x0_80_0_0_e348afff13005059073d13977d49526b.jpg
"Зеленский сказал, что надеется на завершение конфликта в этом году, а Трамп ответил, что война продолжается слишком долго, и он предпочёл бы, чтобы она закончилась в течение месяца", — говорится в публикации.По данным Axios, беседа стала первой после личной встречи Трампа с Зеленским в Давосе и продлилась 30 минут.Ранее Зеленский сообщил подробности состоявшегося телефонного разговора с Трампом. По словам главы киевского режима, при разговоре также присутствовали представители Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/13/1074508802_64:0:1429:1024_1920x0_80_0_0_e4ef2a2c67c78f5f57367019f726b063.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, дональд трамп, украина, владимир зеленский, трамп и зеленский, россия, война на украине, когда закончится война на украине, украина.ру
Новости, США, Дональд Трамп, Украина, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Россия, война на Украине, когда закончится война на Украине, Украина.ру

Зеленский назвал Трампу сроки возможного окончания конфликта — Axios

02:30 26.02.2026
 
© Фото : коллаж Украина.Ру
- РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Фото : коллаж Украина.Ру
Читать в
ДзенTelegram
Глава киевского режима Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что надеется на урегулирование конфликта с Россией до конца года. Об этом со ссылкой на неназванного украинского чиновника в ночь на 26 февраля сообщает портал Axios
"Зеленский сказал, что надеется на завершение конфликта в этом году, а Трамп ответил, что война продолжается слишком долго, и он предпочёл бы, чтобы она закончилась в течение месяца", — говорится в публикации.
По данным Axios, беседа стала первой после личной встречи Трампа с Зеленским в Давосе и продлилась 30 минут.
Ранее Зеленский сообщил подробности состоявшегося телефонного разговора с Трампом. По словам главы киевского режима, при разговоре также присутствовали представители Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАДональд ТрампУкраинаВладимир ЗеленскийТрамп и ЗеленскийРоссиявойна на Украинекогда закончится война на УкраинеУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
03:52ВВС США наращивают грузовые рейсы на военные базы США у границ Ирана
03:29Армия и ВВС Великобритании проводят учения для подготовки к отправке на Украину — Хили
02:47США не хотят отстраняться от урегулирования на Украине, но терпение Трампа не безгранично — Рубио
02:30Зеленский назвал Трампу сроки возможного окончания конфликта — Axios
02:07Американский катер, вошедший в территориальные воды Кубы, не принадлежал ВМС США — NYT
01:39События 25 февраля "одной строкой" от канала "Украина.ру"
01:06В США после инцидента с катером у берегов Кубы призвали к свержению власти в Гаване
00:36Наёмники ВСУ из Мексики, Колумбии и Бразилии возвращаются в Латинскую Америку — картели платят больше
00:09Фронтовая сводка за 25 февраля от канала "Дневник Десантника"
00:05США требуют бессрочного ядерного соглашения с Ираном
00:03Украинская промышленность демонстрирует катастрофическое падение
00:00Российский FPV-дрон на оптоволокне впервые достиг Харькова
23:57Вражеские ресурсы подтверждают логистические проблемы ВСУ на Константиновском направлении
23:54Украина вышла из 30 соглашений в рамках СНГ
23:48Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом
23:46США стреляет по кубинским пограничникам
23:46Силы ПВО отразили вечернюю атаку беспилотников ВСУ на регионы России. Сводка Минобороны РФ
23:42Минобороны опубликовало новые данные о потерях ВСУ: 1345 боевиков и 115 дронов за сутки
23:26Трехсторонняя встреча по Украине перенесена на начало марта
22:56Глава Европарламента признала провал европейской программы закупки оружия. Главные новости к этому часу
Лента новостейМолния