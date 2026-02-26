https://ukraina.ru/20260226/zelenskiy-nazval-trampu-sroki-vozmozhnogo-okonchaniya-konflikta--axios-1076081133.html

Зеленский назвал Трампу сроки возможного окончания конфликта — Axios

Глава киевского режима Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что надеется на урегулирование конфликта с Россией до конца года. Об этом со ссылкой на неназванного украинского чиновника в ночь на 26 февраля сообщает портал Axios

"Зеленский сказал, что надеется на завершение конфликта в этом году, а Трамп ответил, что война продолжается слишком долго, и он предпочёл бы, чтобы она закончилась в течение месяца", — говорится в публикации.По данным Axios, беседа стала первой после личной встречи Трампа с Зеленским в Давосе и продлилась 30 минут.Ранее Зеленский сообщил подробности состоявшегося телефонного разговора с Трампом. По словам главы киевского режима, при разговоре также присутствовали представители Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

