ВСУ начали отступать с правого берега Днепра в Херсонской области - 26.02.2026
ВСУ начали отступать с правого берега Днепра в Херсонской области
ВСУ начали отступать с правого берега Днепра в Херсонской области - 26.02.2026 Украина.ру
ВСУ начали отступать с правого берега Днепра в Херсонской области
Формирования киевского режима начали покидать свои позиции на правом берегу Днепра. Об этом 25 февраля сообщил телеграм-канал "Херсонский вестник"
"Противник потихоньку покидает Антоновку. Пустующие ПВД (пункты временной дислокации) за ними выжигают операторы 18 ОА ГВ "Днепр". На правом берегу не останется ни одного места, где бы смогли укрыться боевики ВСУ", — говорится в публикации канала.Отступление ВСУ с первой линии береговой обороны в Антоновке и отход вглубь к железнодорожному полотну подтвердили РИА Новости в российских силовых структурах."Передовые подразделения ВСУ, удерживавшие позиции на первой линии береговой обороны на правом берегу Днепра в Антоновке, под ударами БПЛА и артиллерии откатываются назад и пытаются зарыться на более безопасных для них укрепах в глубине правобережья, в районе железнодорожного полотна идущего вдоль берега", — рассказал источник агентству.Населенный пункт Антоновка находится под Херсоном, выше по течению на правом берегу Днепра.Больше информации о ситуации в зоне СВО в материале Кирилла Курбатова - Военный эксперт Алексей Анпилогов: В ближайшее время армия России сломает южный фас обороны Запорожья.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
ВСУ начали отступать с правого берега Днепра в Херсонской области

04:42 26.02.2026 (обновлено: 04:43 26.02.2026)
 
© РИА Новости . Евгений БиятовВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Формирования киевского режима начали покидать свои позиции на правом берегу Днепра. Об этом 25 февраля сообщил телеграм-канал "Херсонский вестник"
"Противник потихоньку покидает Антоновку. Пустующие ПВД (пункты временной дислокации) за ними выжигают операторы 18 ОА ГВ "Днепр". На правом берегу не останется ни одного места, где бы смогли укрыться боевики ВСУ", — говорится в публикации канала.
Отступление ВСУ с первой линии береговой обороны в Антоновке и отход вглубь к железнодорожному полотну подтвердили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Передовые подразделения ВСУ, удерживавшие позиции на первой линии береговой обороны на правом берегу Днепра в Антоновке, под ударами БПЛА и артиллерии откатываются назад и пытаются зарыться на более безопасных для них укрепах в глубине правобережья, в районе железнодорожного полотна идущего вдоль берега", — рассказал источник агентству.
Населенный пункт Антоновка находится под Херсоном, выше по течению на правом берегу Днепра.
Больше информации о ситуации в зоне СВО в материале Кирилла Курбатова - Военный эксперт Алексей Анпилогов: В ближайшее время армия России сломает южный фас обороны Запорожья.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
