Дмитрий Выдрин: Франция может передать Украине ядерную бомбу террористическим путем

Киевский режим и его покровители могут пойти на все, лишь бы сорвать переговоры и спровоцировать самые безумные обвинения в адрес России, уверен известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Британия и Франция хотят передать Украине ядерное оружие, сообщило 24 февраля пресс-бюро Службы внешней разведки.— Дмитрий Игнатьевич, пожалуй, главная интрига недели — это информация о возможной передаче западными странами, в частности Францией и Британией, технологий по производству ядерного оружия Украине. Верите ли вы в подобный чудовищный сценарий?— Да, тема сверхтревожная. Только вот, она требует детального анализа ситуации. Я не специалист в данной сфере, поэтому сразу прошу у наших эрудированных читателей извинения за возможные неточности.— Я и не предполагала углубления в дебри специализированной информации. Интересует ваша стратегическая оценка ситуации.— Тогда, во-первых, уточним: скорее всего речь идет не о передаче ядерных технологий в полном смысле слова, а о передаче готового изделия. Или изделий.Мне, некогда пришлось готовить выступление президента Украины Леонида Кучмы в Верховной Раде — как раз на тему необходимости и неизбежности безъядерного статуса страны. Пришлось углубиться в тематику, насколько позволяло мое гуманитарное образование.Ядерный статус державы, то есть возможность самостоятельно производить и применять ядерное оружие, невероятно емкое понятие. Это предполагает наличие громадной суммы технологий и компетенции. В частности, требуется иметь возможности по испытанию оружия, специальные регламенты его безопасного хранения и соблюдать кучу самых невероятных условий.Для примера скажу, что даже питание у тех, кто обслуживает ядерный комплекс, должно быть специальным. То есть, все это требует годы и годы специальных усилий. Соответственно, речь может идти разве, что о передачи готового изделия, не предполагая его хранения.— То есть Киев хочет заиметь сразу бомбу?— Скорее ракету. А точнее — боеголовку. И тут ключевое слово "хотят": а хотят ли? Думаю, что да. У Маркса есть звонкая цитата о том, чем готов рискнуть капитал за 10, 20 и так далее процентов прибыли. Заканчивается она словами: "При 300 процентах нет такого преступления, на которые он не рискнул бы". Правда, первоначально это изречение принадлежало английскому профсоюзному боссу Томасу Даннингу, но это не умоляет ее режущую правду. Так вот практически все современные западные политики родом из бизнеса — в отличие, кстати говоря, от наших. Украинские — особенно. Поэтому за подобную прибыль (а они на войне зарабатывают еще больше), рискнут пойти на всё. Почти не сомневаюсь, что эти люди подумывают и о "ядрен батоне".Кроме того действует и "фактор Эпштейна", где сатанизм западных элит проявился в "атомных масштабах". Отвлечь от пресловутых списков, где фигурируют политики многих западных стран, плюс еще чиновники из Незалежной, может разве что реальная атомная катастрофа. То есть речь может идти о передачи скорее всего достаточно компактных ядерных французских боевых головок для ракет подводного запуска.— У экспертов есть мнение, что разовое применение подобных боеголовок не изменит исход СВО. Разве, что приведет к колоссальному ответному удару.— Не изменит, но может существенно повлиять — смотря, как применять эти вещи. Да, есть пресловутое "Фламинго". Как остроумно напевает одна бывшая русская диссидентка: розовый “Фламинго”— дитя отката.Только, вряд ли предполагается ракетная доставка: любая баллистика отслеживается со спутников. А американцы уже не станут утаивать подобное. Тогда произойдет грандиозный скандал мирового уровня. Но террористическим путем доставить заряд в нужное место — другое дело.У меня был приятель-военный в Киеве, ушел из жизни около 10 лет назад от тяжёлой болезни). Перед уходом поведал мне, что у него было видение об ядерном взрыве на Запорожской АЭС. Мол, взорвали украинские вояки, чтобы обвинить Россию. Не верю в мистику, но задуматься стоит. Киевский режим и его покровители могут пойти на все, лишь бы сорвать переговоры и спровоцировать самые безумные обвинения в адрес России.К тому же, некогда в застольной беседе, Владимир Жириновский рассказал мне, что Приазовье, сочетая обилие воды, качество чернозема и избыток энергии, способно полностью решить проблему продовольственной безопасности России. Если эту территорию не покрыть ядерным пеплом…— Не хочется даже думать о таком, но вы правы, что киевский режим на все способен. Давайте отвлечемся на философию? Знаю, что вам на телевидении задали вопрос "Какого пола Россия?" Но вы не успели ответить. Так какого все-таки?— Возможно удивлю вас, но гендерные принципы не работают на уровне держав. Я категорически против трансгендеров на индивидуальном уровне, но принимаю их на державном. Первичные половые признаки коренятся на уровне мышления. Женщина больше использует правое, образное, полушарие, а мужчина — левое, логическое. Вечно идет налево!Так вот в противостоянии, скажем, с Европкой, Россия — мужик. Это логика и расчет против фантазий и придыхания. В паре с КНР, напротив, Россия — воплощение творчества, озарений, а Китай — дисциплины и скрупулезной регламентации… Вот такие мы пластичные, непредсказуемые. И это здорово!

