Елена Маркосян: Встреча Путина, Зеленского и Трампа состоится тогда, когда Россия решит судьбу Украины

Три года на окончание российско-украинского конфликта — это фантазии европолитиков и американских демократов, которые до сих пор витают в иллюзиях, что выборы в США могут что-то изменить. Но этого не будет — независимо от того, кто победит на выборах в Конгресс, придет в Сенат или Белый дом.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян.Владимир Зеленский 12 февраля на совещании в Киеве заявил, что переговоры о мире зашли в тупик, фактически провалились, поэтому никакой мир сейчас невозможен и Украине нужно готовиться к войне ещё минимум 3 года. Об этом написала The Wall Street Journal со ссылкой на еврочиновников.— Елена, получается, Зеленский еще до переговоров в Женеве был настроен против мирных договоренностей? Зачем тогда участвовала украинская сторона?— Настроен? Нет. Он не мыслит такими категориями. Мир для него и его Украины означает конец всего: власти, будущего, жизни и идеи, которой оправдывают всё, что натворили. Но и война не лучше. Она лишь накапливает список проблем и… преступлений. Зеленский — кукла-робот, которая вещает вроде бы для всех, но только то, что хочет она сама. Зеленский говорит все это для себя лично, а в силу его положения эти слова ещё кто-то слушает. Глава киевского режима, как всегда, хочет чуда. Это легче, чем сказать себе правду. У Запада и прежде всего, у Европы нет позитивного выхода из ситуации, и у Зеленского его нет. Поэтому говорить он может всё что угодно, но безысходность будет диктовать свои правила поведения. — Почему такая цифра — 3 года? Связано ли это со сроком президентства Трампа, который может уйти через 3 года?— Три года — это фантазии европолитиков и американских демократов, которые до сих пор витают в иллюзиях, что выборы в США могут что-то изменить. Но этого не будет независимо от того, кто победит на выборах в Конгресс, придет в Сенат или Белый дом. Своих ресурсов для поднятия экономики у Европы нет сейчас и в обозримом будущем, а без ресурсов невозможна ни война с Россией, ни восстановление Украины в формате анти-России. Но главное в том, что это не имеет никакого отношения к Украине и к Зеленскому в том числе. Они надеются на чудо и ждут чуда, не понимая, что все чудеса — это "Алые паруса". Они как правило творятся людьми и любовью к людям, а не к деньгам и себе лично.— Встреча Путина и Зеленского с участием Трампа может состояться через 3 недели, заявил на днях Уиткофф. Но с пометкой: Трамп будет участвовать во встрече, только если будет уверен в результате. Означает ли это, что переговоры в тупике по вине Зеленского, и американский президент это понимает? И что тогда дальше?— Встреча Путина с Зеленским или с Трампом, или втроем — не фантазия, но она состоится только тогда, когда судьба Украины будет решена. И решена Россией. Окончательно и бесповоротно. А это значит, что на данном этапе она просто не имеет смысла. Данное мероприятие пока анонсировали на середину марта, но это, в лучшем случае, промежуточная дата для переговорных групп, а не первых лиц. И это понимают все. Это не тупик по вине Зеленского. Это тупик продажности и ненасытности Запада.Наши ребята на линии боевого столкновения и наша армия в целом определят время, когда нужно будет поставить точку в боевых действиях. Наше "дальше" увидеть несложно. Через три недели потеплеет, отопительный сезон закончится и уже никто не будет смотреть на термометр. Энергетика Украины и логистика ВСУ получат свою долю внимания от российских ракет и беспилотников, а у так называемых "украинских" предприятий с западными инвестициями не останется времени вывозить свои заводики, конторки, фабрики и прочие фонды за пределы Украины.— 22 февраля 2014 года Верховная рада приняла постановление, в котором заявила, что Янукович "неконституционным образом самоустранился от осуществления конституционных полномочий" и не выполняет свои обязанности, а также назначила досрочные президентские выборы на 25 мая. Можем ли мы сказать, что именно с того момента, когда Европа поддержала незаконное свержение Януковича, она покатилась в пропасть?— Интересная формулировка "неконституционным образом самоустранился от осуществления конституционных полномочий". А конституционным — это как? Подождать пока убьют? И это вносят в документы те, кто совершил госпереворот! Очень удивительные любители законности!Европа в этом участвовала, но покатилась в пропасть она раньше, когда решила, что колония Украина — её собственность и нужна ей до границ России в полном объёме. Жадность и ненасытность — вот проблема Европы. Перестали думать и посчитали, что их "саду" можно всё, в том числе и устраивать помойку на русской земле.Цели Европы и США уничтожают западную цивилизацию. Остановить этот процесс можно только изменив цели. И по отношению к России, и в целом. Украина в этой истории стала полигоном и одновременно маркером готовности к будущему. Печальная участь, но свой выбор она сделала сама.Что такое СВО, после которой еще неизвестно, что будет, потому что Европа еще стоит в очереди повоевать? Это отложенная гражданская война после распада СССР. Ее удалось оттянуть, но не удалось отменить. Об этом, в интервью Ростислав Ищенко: Столкновение с Европой может начаться до того, как она сделает последний шаг к войне.

