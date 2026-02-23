Елена Маркосян: Встреча Путина, Зеленского и Трампа состоится тогда, когда Россия решит судьбу Украины - 23.02.2026 Украина.ру
Елена Маркосян: Встреча Путина, Зеленского и Трампа состоится тогда, когда Россия решит судьбу Украины
Елена Маркосян: Встреча Путина, Зеленского и Трампа состоится тогда, когда Россия решит судьбу Украины - 23.02.2026 Украина.ру
Елена Маркосян: Встреча Путина, Зеленского и Трампа состоится тогда, когда Россия решит судьбу Украины
Три года на окончание российско-украинского конфликта — это фантазии европолитиков и американских демократов, которые до сих пор витают в иллюзиях, что выборы в США могут что-то изменить. Но этого не будет — независимо от того, кто победит на выборах в Конгресс, придет в Сенат или Белый дом.
2026-02-23T16:56
2026-02-23T16:56
интервью
украина
европа
россия
владимир зеленский
дональд трамп
елена маркосян
сенат
переговоры
переговоры по украине 2026
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян.Владимир Зеленский 12 февраля на совещании в Киеве заявил, что переговоры о мире зашли в тупик, фактически провалились, поэтому никакой мир сейчас невозможен и Украине нужно готовиться к войне ещё минимум 3 года. Об этом написала The Wall Street Journal со ссылкой на еврочиновников.— Елена, получается, Зеленский еще до переговоров в Женеве был настроен против мирных договоренностей? Зачем тогда участвовала украинская сторона?— Настроен? Нет. Он не мыслит такими категориями. Мир для него и его Украины означает конец всего: власти, будущего, жизни и идеи, которой оправдывают всё, что натворили. Но и война не лучше. Она лишь накапливает список проблем и… преступлений. Зеленский — кукла-робот, которая вещает вроде бы для всех, но только то, что хочет она сама. Зеленский говорит все это для себя лично, а в силу его положения эти слова ещё кто-то слушает. Глава киевского режима, как всегда, хочет чуда. Это легче, чем сказать себе правду. У Запада и прежде всего, у Европы нет позитивного выхода из ситуации, и у Зеленского его нет. Поэтому говорить он может всё что угодно, но безысходность будет диктовать свои правила поведения. — Почему такая цифра — 3 года? Связано ли это со сроком президентства Трампа, который может уйти через 3 года?— Три года — это фантазии европолитиков и американских демократов, которые до сих пор витают в иллюзиях, что выборы в США могут что-то изменить. Но этого не будет независимо от того, кто победит на выборах в Конгресс, придет в Сенат или Белый дом. Своих ресурсов для поднятия экономики у Европы нет сейчас и в обозримом будущем, а без ресурсов невозможна ни война с Россией, ни восстановление Украины в формате анти-России. Но главное в том, что это не имеет никакого отношения к Украине и к Зеленскому в том числе. Они надеются на чудо и ждут чуда, не понимая, что все чудеса — это "Алые паруса". Они как правило творятся людьми и любовью к людям, а не к деньгам и себе лично.— Встреча Путина и Зеленского с участием Трампа может состояться через 3 недели, заявил на днях Уиткофф. Но с пометкой: Трамп будет участвовать во встрече, только если будет уверен в результате. Означает ли это, что переговоры в тупике по вине Зеленского, и американский президент это понимает? И что тогда дальше?— Встреча Путина с Зеленским или с Трампом, или втроем — не фантазия, но она состоится только тогда, когда судьба Украины будет решена. И решена Россией. Окончательно и бесповоротно. А это значит, что на данном этапе она просто не имеет смысла. Данное мероприятие пока анонсировали на середину марта, но это, в лучшем случае, промежуточная дата для переговорных групп, а не первых лиц. И это понимают все. Это не тупик по вине Зеленского. Это тупик продажности и ненасытности Запада.Наши ребята на линии боевого столкновения и наша армия в целом определят время, когда нужно будет поставить точку в боевых действиях. Наше "дальше" увидеть несложно. Через три недели потеплеет, отопительный сезон закончится и уже никто не будет смотреть на термометр. Энергетика Украины и логистика ВСУ получат свою долю внимания от российских ракет и беспилотников, а у так называемых "украинских" предприятий с западными инвестициями не останется времени вывозить свои заводики, конторки, фабрики и прочие фонды за пределы Украины.— 22 февраля 2014 года Верховная рада приняла постановление, в котором заявила, что Янукович "неконституционным образом самоустранился от осуществления конституционных полномочий" и не выполняет свои обязанности, а также назначила досрочные президентские выборы на 25 мая. Можем ли мы сказать, что именно с того момента, когда Европа поддержала незаконное свержение Януковича, она покатилась в пропасть?— Интересная формулировка "неконституционным образом самоустранился от осуществления конституционных полномочий". А конституционным — это как? Подождать пока убьют? И это вносят в документы те, кто совершил госпереворот! Очень удивительные любители законности!Европа в этом участвовала, но покатилась в пропасть она раньше, когда решила, что колония Украина — её собственность и нужна ей до границ России в полном объёме. Жадность и ненасытность — вот проблема Европы. Перестали думать и посчитали, что их "саду" можно всё, в том числе и устраивать помойку на русской земле.Цели Европы и США уничтожают западную цивилизацию. Остановить этот процесс можно только изменив цели. И по отношению к России, и в целом. Украина в этой истории стала полигоном и одновременно маркером готовности к будущему. Печальная участь, но свой выбор она сделала сама.Что такое СВО, после которой еще неизвестно, что будет, потому что Европа еще стоит в очереди повоевать? Это отложенная гражданская война после распада СССР. Ее удалось оттянуть, но не удалось отменить. Об этом, в интервью Ростислав Ищенко: Столкновение с Европой может начаться до того, как она сделает последний шаг к войне.
украина
европа
россия
сша
интервью, украина, европа, россия, владимир зеленский, дональд трамп, елена маркосян, сенат, переговоры, переговоры по украине 2026, чем закончится война на украине, война, сво, евромайдан, виктор янукович, всу, энергетика, выборы, сша, трамп и зеленский
Интервью, Украина, Европа, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Елена Маркосян, сенат, переговоры, Переговоры по Украине 2026, чем закончится война на Украине, война, СВО, евромайдан, Виктор Янукович, ВСУ, энергетика, выборы, США, Трамп и Зеленский

Елена Маркосян: Встреча Путина, Зеленского и Трампа состоится тогда, когда Россия решит судьбу Украины

16:56 23.02.2026
 
© Фото : из личного архиваЕлена Маркосян интервью
Елена Маркосян интервью - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© Фото : из личного архива
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Три года на окончание российско-украинского конфликта — это фантазии европолитиков и американских демократов, которые до сих пор витают в иллюзиях, что выборы в США могут что-то изменить. Но этого не будет — независимо от того, кто победит на выборах в Конгресс, придет в Сенат или Белый дом.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян.
Владимир Зеленский 12 февраля на совещании в Киеве заявил, что переговоры о мире зашли в тупик, фактически провалились, поэтому никакой мир сейчас невозможен и Украине нужно готовиться к войне ещё минимум 3 года. Об этом написала The Wall Street Journal со ссылкой на еврочиновников.
— Елена, получается, Зеленский еще до переговоров в Женеве был настроен против мирных договоренностей? Зачем тогда участвовала украинская сторона?
— Настроен? Нет. Он не мыслит такими категориями. Мир для него и его Украины означает конец всего: власти, будущего, жизни и идеи, которой оправдывают всё, что натворили. Но и война не лучше. Она лишь накапливает список проблем и… преступлений.
Зеленский — кукла-робот, которая вещает вроде бы для всех, но только то, что хочет она сама. Зеленский говорит все это для себя лично, а в силу его положения эти слова ещё кто-то слушает. Глава киевского режима, как всегда, хочет чуда. Это легче, чем сказать себе правду. У Запада и прежде всего, у Европы нет позитивного выхода из ситуации, и у Зеленского его нет.
Поэтому говорить он может всё что угодно, но безысходность будет диктовать свои правила поведения.
— Почему такая цифра — 3 года? Связано ли это со сроком президентства Трампа, который может уйти через 3 года?
— Три года — это фантазии европолитиков и американских демократов, которые до сих пор витают в иллюзиях, что выборы в США могут что-то изменить. Но этого не будет независимо от того, кто победит на выборах в Конгресс, придет в Сенат или Белый дом.
Своих ресурсов для поднятия экономики у Европы нет сейчас и в обозримом будущем, а без ресурсов невозможна ни война с Россией, ни восстановление Украины в формате анти-России. Но главное в том, что это не имеет никакого отношения к Украине и к Зеленскому в том числе. Они надеются на чудо и ждут чуда, не понимая, что все чудеса — это "Алые паруса". Они как правило творятся людьми и любовью к людям, а не к деньгам и себе лично.
— Встреча Путина и Зеленского с участием Трампа может состояться через 3 недели, заявил на днях Уиткофф. Но с пометкой: Трамп будет участвовать во встрече, только если будет уверен в результате. Означает ли это, что переговоры в тупике по вине Зеленского, и американский президент это понимает? И что тогда дальше?
— Встреча Путина с Зеленским или с Трампом, или втроем — не фантазия, но она состоится только тогда, когда судьба Украины будет решена. И решена Россией. Окончательно и бесповоротно. А это значит, что на данном этапе она просто не имеет смысла.
Данное мероприятие пока анонсировали на середину марта, но это, в лучшем случае, промежуточная дата для переговорных групп, а не первых лиц. И это понимают все. Это не тупик по вине Зеленского. Это тупик продажности и ненасытности Запада.
Наши ребята на линии боевого столкновения и наша армия в целом определят время, когда нужно будет поставить точку в боевых действиях. Наше "дальше" увидеть несложно. Через три недели потеплеет, отопительный сезон закончится и уже никто не будет смотреть на термометр.
Энергетика Украины и логистика ВСУ получат свою долю внимания от российских ракет и беспилотников, а у так называемых "украинских" предприятий с западными инвестициями не останется времени вывозить свои заводики, конторки, фабрики и прочие фонды за пределы Украины.
— 22 февраля 2014 года Верховная рада приняла постановление, в котором заявила, что Янукович "неконституционным образом самоустранился от осуществления конституционных полномочий" и не выполняет свои обязанности, а также назначила досрочные президентские выборы на 25 мая. Можем ли мы сказать, что именно с того момента, когда Европа поддержала незаконное свержение Януковича, она покатилась в пропасть?
— Интересная формулировка "неконституционным образом самоустранился от осуществления конституционных полномочий". А конституционным — это как? Подождать пока убьют? И это вносят в документы те, кто совершил госпереворот! Очень удивительные любители законности!
Европа в этом участвовала, но покатилась в пропасть она раньше, когда решила, что колония Украина — её собственность и нужна ей до границ России в полном объёме. Жадность и ненасытность — вот проблема Европы. Перестали думать и посчитали, что их "саду" можно всё, в том числе и устраивать помойку на русской земле.
Цели Европы и США уничтожают западную цивилизацию. Остановить этот процесс можно только изменив цели. И по отношению к России, и в целом. Украина в этой истории стала полигоном и одновременно маркером готовности к будущему. Печальная участь, но свой выбор она сделала сама.
Что такое СВО, после которой еще неизвестно, что будет, потому что Европа еще стоит в очереди повоевать? Это отложенная гражданская война после распада СССР. Ее удалось оттянуть, но не удалось отменить. Об этом, в интервью Ростислав Ищенко: Столкновение с Европой может начаться до того, как она сделает последний шаг к войне.
