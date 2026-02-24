https://ukraina.ru/20260224/aleksandr-mikhaylov-chetyre-goda-svo-britaniya-lezhit-v-gryaznoy-luzhe-kiev-lishayut-obedkov-s-barskogo-1075971142.html

Александр Михайлов: Четыре года СВО. Британия лежит в грязной луже, Киев лишают объедков с барского стола

Александр Михайлов: Четыре года СВО. Британия лежит в грязной луже, Киев лишают объедков с барского стола - 24.02.2026 Украина.ру

Александр Михайлов: Четыре года СВО. Британия лежит в грязной луже, Киев лишают объедков с барского стола

Генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома "Офицеров России" Александр Михайлов прокомментировал изданию Украина.ру итоги СВО по прошествии 4 лет, а также объяснил, как России противостоять "британским кукловодам" из Ми-6, которые устраивают теракты руками СБУ.

2026-02-24T06:06

2026-02-24T06:06

2026-02-24T06:06

интервью

россия

украина

британия

владимир зеленский

александр михайлов

фсб

сбу

вооруженные силы украины

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0c/1039656524_25:18:840:476_1920x0_80_0_0_e81dd1c208f2548ae99885e12022861e.jpg

Четыре года назад, 24 февраля 2022 года, началась специальная военная операция России на Украине.— Александр Георгиевич, на фронте сейчас стороны обмениваются воздушными ударами при помощи ракет и дронов. Боевые действия идут в Херсонской, Запорожской областях, ДНР, ЛНР, Харьковской и Сумской области, в постоянном военном напряжении находятся республика Крым, Севастополь, Белгородская, Курская и Брянская области России. Как вы оцениваете в целом военную ситуацию сейчас и положение России на фронте? Что изменилось? Можем ли мы говорить, что мы успешно продвигаемся вперед?— Вопрос не в том, как мы продвигаемся, а насколько эффективно делаем это. Мы вышли на принципиально новый формат военных действий. Идет война технологий, которая касается и развития ситуации на линии боевого столкновения, и обмена ударами между ВСУ и ВС РФ. Наземные операции проводятся малыми силами: сначала мы наносим удары с воздуха и артиллерией, потом идут небольшие, по 2-3 человека, штурмовые группы, которые освобождают свои территории. Это принципиальный момент.То есть, во-первых, время начинает работать на нас. Напомню, что в начале СВО мы пытались двигаться вперед, но президент сказал "свои солдаты дороже". Поэтому все, что сейчас происходит на фронте, это вялотекущее, но постоянное целенаправленное продвижение. И это оправдано, потому что, повторюсь, мы сохраняем свои порядки, мы сохраняем своих солдат и гражданское население там, где оно еще осталось.Спецоперация показала, что у России большой запас прочности, перевес на линии боестолкновения сейчас на нашей стороне, мы видим продвижение наших войск. Хотя и до Москвы, и до Казани долетают вражеские беспилотники, и это нас безусловно тревожит, несмотря на их уничтожение при подлете к российским городам. А это удары по мирным городам России… У Украины БПЛА, как грязи, даже учитывая постоянный большой расход этих средств поражения.Второй момент. Среди европейских политиков уже наблюдается определенная растерянность. Они понимают, что оказываемая Украине помощь неэффективна, — даже при всем рвении Британии, Германии и прочих. На фронте дело не в количестве солдат, офицеров и вооружений, а в числе квалифицированных боевых единиц ВСУ.Ведь сейчас Киев бросает, как "мясо", рядовых и необученных солдат на линию фронта. Во-вторых, часть западной помощи разворовывается местными властями. И это известно Западу. Третье — значительная часть вооружений и техники нами ныне уничтожается в местах базирования. Плюс ко всему, Россия активно наносит удары по энергетике и критической инфраструктуре Украины.Страна погружается во мрак, восстанавливать энергетическую систему украинцам придется много лет. Для этого необходимо огромное количество генераторов, электростанций, трансформаторов, которые они не в состоянии купить сегодня: все средства уходят на приобретение вооружений и техники. Плюс уничтоженные оборонные предприятия. Запад, похоже, тоже исчерпал свои возможности, в том числе финансовые. Да, пока еще Зеленский получает куски с барского стола, но они становятся все тоньше.Вдобавок ко всему нацистские и неонацистские идеи начинают распространяться на Европу, хотя и эта тема стала схлопываться сегодня, и фанатиков Бандеры и Гитлера на Украине стало меньше. Более того, вопрос принуждения к миру распространяется не только на Украину, но и на Европу. Последняя, в порядке мотивации, конечно же, делает "большие глаза" и натужно пугает народы мифическим нападением России, например, на Эстонию или иное карликовое государство.Хотя, очевидно, европейцы понимают, что в общем-то России не до этого. У нас стоит четкая задача, о которой мы не устанем повторять, — сделать из Украины демилитаризованную зону, где не будет иностранных войск и продвижения НАТО на восток, о котором давно мечтает Европа.Что касается времени [4 года ведения Россией СВО на Украине], войны по-разному длятся. Да, безусловно, мы сегодня воюем дольше, чем в период Великой Отечественной войны. Но факт остается фактом: специальная военная операция — это совершенно иная с технологической и политической точки зрения война. Появились новые виды вооружений, которые совершенствуются, ставятся иные идеологические и политические задачи.И еще один важный момент, который я бы хотел отметить: гражданская инфраструктура и ноу-хау Советского Союза и многих стран мира всегда вытекала из военных технологий. Поэтому многие такие технологии, которые сейчас используются на поле боя, впоследствии будут задействованы в мирной жизни. Например, беспилотники смогут применять в МЧС и других ведомствах для решения необходимых задач. А также — системы управления и связи, формирование новой элиты.— Владимир Зеленский 12 февраля заявил, что переговоры о мире зашли в тупик, фактически провалились, поэтому никакой мир сейчас невозможен и Украине нужно готовиться к войне ещё минимум 3 года. Об этом написала The Wall Street Journal со ссылкой на еврочиновников. На что он надеется?— Для Зеленского любое перемирие или установление мира на условиях России смерти подобно, поэтому он требует гарантий для себя на своих невыполнимых для нас условиях. Что ему остается делать? Кроме того, те политические лидеры, которые его поддерживали, очень боятся репутационных потерь, которые они понесут, если он, образно говоря, "ласты склеит".Но, как я уже сказал, идет позитивное развитие ситуации в интересах России, и, следовательно, принуждение Зеленского и Европы к миру продолжится. Тем более самим украинцам не хочется каждый день хоронить сотни своих детей, сидеть без света, газа и воды. Да и Европа серьезно озадачена тем, что стоимость на энергоносители выросла в разы на фоне проседания бюджетов стран ЕС.Нагрузка ложится на плечи простых людей, что чревато неприятными для евроэлит политическими последствиями. То есть Европа должна понять: или она вместе с нами ведет Зеленского к миру, или им придется перестраивать свою экономику, втягиваться в кризис. В целом европейцы начинают осознавать, что поддержка Зеленского — это контрпродуктивно. Мало того — сам Зеленский понимает, что его наплевательское отношение к замерзающему без тепла и света народу, тоже контрпродуктивно.— Глава ФСБ Бортников заявил, что покушение на замглавы военной разведки генерала Алексеева совершено Украиной при участии Британии, что все исполнители и организаторы установлены в ходе следствия. Мы это не первый раз признаем, но что делать с этим будем?— Британия — эдакий пацан-шпана, живущий по принципу "дяденька, дай закурить". Лондон действительно постоянно подстрекает Украину на враждебные акты против нас. Да, это так, мы об этом давно знаем, давно говорим. Это исторически сложившиеся отношения между Россией и Англией — чем хуже для России, тем лучше для Британии. В целом, они вообще за любой конфликт, который может выстрелить против нас.Кроме того, Британия всегда ощущала себя пупом земли и считала своим "долгом" вмешиваться в дела других государств по всему миру. У них исторически сложившаяся психология колониалистов. Это страна рядом со скандалом.Насколько они эффективно могут помогать СБУ? Разведданные могут поставлять украинцам, науськивать их из-за моря… Хотя я лично слабо верю в эффективность британской разведки, потому они делают достаточно топорные вещи.Вспомните, убийство полонием Литвиненко, в котором спецслужбы Британии обвинили Россию. Это за гранью разумного. Полоний — редкое радиоактивное вещество. Представьте, неужели мы будем везти через несколько границ такой элемент, чтобы потом "уконтрапупить" некоего пустого персонажа. Или вспомнить историю — со Скрипалями. Это очевидные топорные провокации британской разведки, которая провалились сразу: слишком много "белых ниток" торчало.Поэтому к Британии надо относиться как к свинье, которая лежит в грязной луже — это ее образ жизни. Плюс ко всему, необходимо понимать, что в Британии (да и в Европе в целом) идет вырождение политических элит. Нынешние британские премьеры далеко не Уинстон Черчилль или Маргарет Тэтчер.Что касается нашего противодействия действиям британской разведки и СБУ, мы должны помнить о вышесказанном и работать на упреждение. Что и делаем.— Как вы оцениваете положение России на международной арене, в том числе что касается переговорного процесса? К чему мы пришли за 4 года?— Переговоры ведутся, но, полагаю, наше участие в международной политике зависит от того, сколько еще продлится противостояние с Западом на Украине. Думаю, у Европы будет откат назад, и она не сможет выжить в условиях, в которые загнала себя с помощью США и антироссийских санкций.У них действует монопольное право на энергетику ряда стран, которое всегда связано с повышением цен. Как только есть спрос, монополисты поднимают цену. Этот процесс длительный. То есть международное сообщество Запада вроде есть, а на деле его нет. Есть бандитский рынок, обирающий партнеров до нитки. Мы же в такой ситуации больше ориентируемся на тех, с кем можно выстраивать нормальные партнерские и выгодные нам связи. А потому появляются новые для нас союзы…Три года на окончание российско-украинского конфликта — это фантазии европолитиков и американских демократов, которые до сих пор витают в иллюзиях, что выборы в США могут что-то изменить. Но этого не будет — независимо от того, кто победит на выборах в Конгресс, придет в Сенат или Белый дом. Об этом, в интервью Елена Маркосян: Встреча Путина, Зеленского и Трампа состоится тогда, когда Россия решит судьбу Украины.

https://ukraina.ru/20221014/1039731439.html

россия

украина

британия

запад

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, россия, украина, британия, владимир зеленский, александр михайлов, фсб, сбу, вооруженные силы украины, сво, новости сво россия, когда закончится сво: прогнозы, завершение сво, разведка, спецслужба, теракт, диверсия, переговоры, запад, европа, фронт, бпла