"Лучше посидите ребята": тюремные авторитеты на Украине отговаривают заключённых идти в ВСУ
Криминальные авторитеты в украинских тюрьмах отговаривают заключённых от подписания контрактов с ВСУ, рассказал военнопленный Андрей Гриценко. Об этом в ночь на 18 марта сообщает РИА Новости
"В тюрьмах есть верхушка, которая там заправляет всеми зеками, и вот они стараются прогибать всех, чтобы [заключенные] не ходили воевать, потому что лучше посидите ребята, вам же будет лучше", — рассказал украинский военнопленный.За уклонение от воинской службы Гриценко был осужден на три года условно, а 31 июля 2025 года его посадили за нарушения условий испытательного условного срока. Гриценко отбывал наказание в лагере №83 Николаевской области, где согласился подписать контракт с первым отдельным штурмовым полком ВСУ "Да Винчи" из-за жутких условий содержания, отсутствия питьевой воды, очень плохой еды, антисанитарных условий и тяжелого морально-психологического состояния.По словам пленного, в его бараке было 140 заключенных, из них 60 были осуждены за уклонение от воинской службы. Он отметил, что большинство заключенных не хочет идти воевать — за три месяца нахождения в лагере всего восемь человек, включая его, подписали контракт с ВСУ.Подробнее о ситуации в зоне СВО в публикации - Фронтовая сводка за 17 марта от канала "Дневник Десантника".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
01:47 18.03.2026
 
Криминальные авторитеты в украинских тюрьмах отговаривают заключённых от подписания контрактов с ВСУ, рассказал военнопленный Андрей Гриценко. Об этом в ночь на 18 марта сообщает РИА Новости
"В тюрьмах есть верхушка, которая там заправляет всеми зеками, и вот они стараются прогибать всех, чтобы [заключенные] не ходили воевать, потому что лучше посидите ребята, вам же будет лучше", — рассказал украинский военнопленный.
За уклонение от воинской службы Гриценко был осужден на три года условно, а 31 июля 2025 года его посадили за нарушения условий испытательного условного срока. Гриценко отбывал наказание в лагере №83 Николаевской области, где согласился подписать контракт с первым отдельным штурмовым полком ВСУ "Да Винчи" из-за жутких условий содержания, отсутствия питьевой воды, очень плохой еды, антисанитарных условий и тяжелого морально-психологического состояния.
По словам пленного, в его бараке было 140 заключенных, из них 60 были осуждены за уклонение от воинской службы. Он отметил, что большинство заключенных не хочет идти воевать — за три месяца нахождения в лагере всего восемь человек, включая его, подписали контракт с ВСУ.
