Ответ за Брянск: эксперт призвал бить по "центрам принятия решений" в Киеве и наказать Лондон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/11/1076887119_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9d057ae73caa3725dba321d6ae358be7.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
05:30 18.03.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Последствия ракетного удара ВСУ по Брянску
России необходимо усиливать меры ядерного устрашения в отношении Европы и Великобритании, которая несет прямую ответственность за гибель людей в Брянске. Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру
После ударов ракетами Storm Shadow по Брянску послы Британии и Франции были вызваны в МИД России. Им указали на непосредственную причастность их стран к этой террористической атаке. Москва также подчеркнула, что в случае дальнейшего соучастия Лондона и Парижа в военных преступлениях Киева на них ляжет ответственность за эскалацию напряженности.
На вопрос журналиста о том, как Россия будет отвечать, эксперт предложил конкретные шаги. "Во-первых, необходимо наращивать удары возмездия по украинской территории. В том числе переходить к ударам по центрам принятия решений", — заявил Суслов.
Политолог также указал на необходимость усиления мер в отношении стран, которые непосредственно воюют с Россией.
"Надо усиливать меры ядерного устрашения в отношении Европы и Великобритании, которая несет прямую ответственность за гибель людей в Брянске. А как максимум пора бы уже переходить к военно-техническим мерам гибридного характера в отношении Великобритании и всех остальных", — подчеркнул он.
Дальнейшие шаги России будут зависеть от степени эскалации со стороны Запада, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Суслов: России надо не только пугать Британию ядерным оружием, но и начать с ней гибридную войну" на сайте Украина.ру.
Про различные сценарии развития ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Олег Иванов: Трамп нарушил “три никогда” в войне с Ираном, и в наземной операции окажется без союзников" на сайте Украина.ру.
06:50Политический кризис или имитация бунта в Раде. Чем занимаются украинские элиты
06:40Китай укрепляет энергетику и ждёт решения Трампа по визиту
06:30Дмитрий Абзалов: Россия готовит решающий удар по ВСУ, пока Трамп думает, как выйти из войны с Ираном
06:20НАБУ как инструмент внешнего управления. Украина борется за свой "суверенитет", но не с Россией
06:10"ТОСы выжигают опорники ВСУ по периметру Волчанских Хуторов": Алехин о ситуации на севере
06:00Российскому Крыму 12 лет. Полуостров, который может изменить всё
05:50"Война до последнего украинца": Суслов объяснил, зачем Евросоюз снова финансирует Украину
05:40"Самолёты с трезубцем на фюзеляже": аналитик о тактике авиации ВСУ и угрозе ракетных ударов
05:30Ответ за Брянск: эксперт призвал бить по "центрам принятия решений" в Киеве и наказать Лондон
05:15Европа готовит новый удар: Суслов рассказал о стремительной милитаризации Евросоюза
05:10Украинские дроны в Индии. Дели не хочет играть по правилам Вашингтона
05:00"Про выборы можно забыть": Суслов о том, почему Брюссель хочет воевать до последнего украинца
04:45Дмитрий Суслов: Европа требует от Украины продолжать войну, рассчитывая на истощение России
04:37ПВО отражает атаку БПЛА на Краснодарский край: взрывы гремят на побережье, в Краснодаре погиб человек
04:30Storm Shadow несут серьезную угрозу: Алехин назвал способ борьбы с британскими ракетами
04:15"Надеялись на моментальный крах Ирана": политолог о провале планов Трампа по смене режима
04:11Брюссель "осторожно надеется", что Орбан отзовет вето на кредит Киеву
04:00"Уничтожены ударами ТОС": Алехин сообщил об разгроме ВСУ под Избицким и районе Великого Бурлука
03:33Ракетная опасность, угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
02:38КСИР объявил кровную месть за гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Лариджани
Лента новостейМолния