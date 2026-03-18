Европа готовит новый удар: Суслов рассказал о стремительной милитаризации Евросоюза

Европа готовит новый удар: Суслов рассказал о стремительной милитаризации Евросоюза - 18.03.2026 Украина.ру

Европа готовит новый удар: Суслов рассказал о стремительной милитаризации Евросоюза

Европа продолжает делать ставку на затягивание конфликта, рассчитывая на экономическое истощение России. При этом европейские страны форсируют милитаризацию, повышая оборонные расходы до 5% от ВВП. Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру

2026-03-18T05:15

2026-03-18T05:15

2026-03-18T05:15

Эксперт пояснил, что европейцы играют вдолгую, закладывая фундамент, который должен сработать через пару лет. Они рассчитывают, что в России за эти полтора-два года начнется экономический кризис, когда мы будем стагнировать в плане развития своего ВПК, добавил он.Он подчеркнул, что отдача от вложений в оборонку не бывает моментальной. Европейцы это понимают и просто ждут, пока заработают их новые заводы."Вы же понимаете, что ты не можешь моментально получить отдачу от вложений в свою оборонку. А вот за это время их новые заводы и логистические цепочки могут начать работать", — добавил политолог.По словам Суслова, мощнейшим толчком к этой милитаризации стала политика президента США Дональда Трампа. Именно он заставил Европу раскошелиться."Кроме того, европейцы всерьез стали повышать оборонные расходы и говорить о милитаризации с началом президентства Трампа, когда он заставил большинство европейцев, за исключением Испании, повысить траты на безопасность до 5% от ВВП", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Суслов: России надо не только пугать Британию ядерным оружием, но и начать с ней гибридную войну" на сайте Украина.ру.Про различные аспекты СВО — в материале "Борис Рожин: России выгодно, когда Иран идет на жесткий размен ударами, чтобы отправить США в нокаут" на сайте Украина.ру.

россия

европа

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, европа, сша, суслов, дональд трамп, украина.ру, ес, милитаризация, война, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, дзен новости сво, прогнозы сво, прогноз, прогноз войны на украине