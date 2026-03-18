Европа готовит новый удар: Суслов рассказал о стремительной милитаризации Евросоюза - 18.03.2026 Украина.ру
Европа готовит новый удар: Суслов рассказал о стремительной милитаризации Евросоюза
Европа продолжает делать ставку на затягивание конфликта, рассчитывая на экономическое истощение России. При этом европейские страны форсируют милитаризацию, повышая оборонные расходы до 5% от ВВП. Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Эксперт пояснил, что европейцы играют вдолгую, закладывая фундамент, который должен сработать через пару лет. Они рассчитывают, что в России за эти полтора-два года начнется экономический кризис, когда мы будем стагнировать в плане развития своего ВПК, добавил он.Он подчеркнул, что отдача от вложений в оборонку не бывает моментальной. Европейцы это понимают и просто ждут, пока заработают их новые заводы."Вы же понимаете, что ты не можешь моментально получить отдачу от вложений в свою оборонку. А вот за это время их новые заводы и логистические цепочки могут начать работать", — добавил политолог.По словам Суслова, мощнейшим толчком к этой милитаризации стала политика президента США Дональда Трампа. Именно он заставил Европу раскошелиться."Кроме того, европейцы всерьез стали повышать оборонные расходы и говорить о милитаризации с началом президентства Трампа, когда он заставил большинство европейцев, за исключением Испании, повысить траты на безопасность до 5% от ВВП", — резюмировал собеседник издания.
Европа готовит новый удар: Суслов рассказал о стремительной милитаризации Евросоюза

Европа продолжает делать ставку на затягивание конфликта, рассчитывая на экономическое истощение России. При этом европейские страны форсируют милитаризацию, повышая оборонные расходы до 5% от ВВП. Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Эксперт пояснил, что европейцы играют вдолгую, закладывая фундамент, который должен сработать через пару лет. Они рассчитывают, что в России за эти полтора-два года начнется экономический кризис, когда мы будем стагнировать в плане развития своего ВПК, добавил он.
"При этом они рассчитывают, что за это время начнут приносить дивиденды их инвестиции и решения, которые европейцы сделали до того", — заявил Суслов.
Он подчеркнул, что отдача от вложений в оборонку не бывает моментальной. Европейцы это понимают и просто ждут, пока заработают их новые заводы.
"Вы же понимаете, что ты не можешь моментально получить отдачу от вложений в свою оборонку. А вот за это время их новые заводы и логистические цепочки могут начать работать", — добавил политолог.
По словам Суслова, мощнейшим толчком к этой милитаризации стала политика президента США Дональда Трампа. Именно он заставил Европу раскошелиться.
"Кроме того, европейцы всерьез стали повышать оборонные расходы и говорить о милитаризации с началом президентства Трампа, когда он заставил большинство европейцев, за исключением Испании, повысить траты на безопасность до 5% от ВВП", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Суслов: России надо не только пугать Британию ядерным оружием, но и начать с ней гибридную войну" на сайте Украина.ру.
Про различные аспекты СВО — в материале "Борис Рожин: России выгодно, когда Иран идет на жесткий размен ударами, чтобы отправить США в нокаут" на сайте Украина.ру.
