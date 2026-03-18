Украинские дроны в Индии. Дели не хочет играть по правилам Вашингтона
Национальное агентство расследований Индии задержало шестерых украинцев и одного гражданина Соединенных Штатов Америки. Они завозили из Европы боевые дроны, чтобы готовить боевиков для вооруженных группировок в соседней Мьянме, где продолжается многолетнее противостояние между властью и оппозицией.
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Украинские дроны в Индии. Дели не хочет играть по правилам Вашингтона

05:10 18.03.2026
 
Александр Савко
автор издания Украина.ру
Национальное агентство расследований Индии задержало шестерых украинцев и одного гражданина Соединенных Штатов Америки. Они завозили из Европы боевые дроны, чтобы готовить боевиков для вооруженных группировок в соседней Мьянме, где продолжается многолетнее противостояние между властью и оппозицией.
Арестованные украинские граждане оказались боевиками ультраправой группировки "Аратта", засветившейся еще во время Евромайдана. А их американский босс Мэттью Аарон Ван Дайк является владельцем частной военной компании, которая вербует наемников для боевых действий на Украине.
Нацисты въехали в страну разными группами, а затем направились в индийский штат Мизорам, расположенный на границе с Мьянмой. Несмотря на то, что не получили специальное разрешение, необходимое иностранцам для посещения этого приграничного района.
"Оттуда они переправились в Мьянму, где, как сообщается, встретились с этническими группами, враждебно настроенными к Индии. Расследование также показало, что несколько партий беспилотников из Европы были доставлены ими в Мизорам", – рассказал источник в правоохранительных органах, которого цитирует газета The Indian Express.
По данным Национального агентства расследований, арестованные украинцы занимались контрабандой вооружений, готовили террористические акты, а также поддерживали запрещенные в Индии группировки – "путем поставок оружия и другого террористического оборудования, а также обучения террористов". Однако власти в Нью-Дели сумели нейтрализовать военных гастролеров Зеленского, когда они вновь появились на территории Индии.
На границе между Мьянмой и Индией проживают представители народа мизо, которые являются христианами и говорят на языке тибето-бирманской семьи – заметно отличаясь от бенгальцев и хиндустанцев, говорящих на индоевропейских языках бенгали и хинди, исповедуя при этом индуизм и ислам.
Территория расселения мизо была искусственно разделена англичанами во времена Британской империи. Этот народ составляет сейчас большинство населения штата индийского Мизорам, но значительная часть мизо живут в Мьянме, поддерживая оппозиционные группировки, которые ведут войну с ее центральным правительством во главе с временным президентом Мин Аун Хлайном.
Украинские боевики-дроноводы, скорее всего, должны были тренировать подразделения сепаратистов, которые выступают за отделение от Мьянмы и создание собственного государства.
Присутствие среди них американца далеко не случайно – поскольку Мьянма является очередным полем битвы в глобальном конфликте между Западом и Китаем. Пекин оказывает поддержку Мин Аун Хлайну, а Вашингтон пытается свернуть местную власть – чтобы навредить ее китайским союзникам, отрезав их от стратегически важного выхода в Бенгальский залив.
Судя по всему, в Белом доме решили перенести войну дронов на территорию Юго-Восточной Азии, чтобы помочь оппозиционерам в борьбе с правительственными войсками. Это вызвало понятную обеспокоенность Индии, которая вмешалась в ситуацию и арестовала украинских инструкторов. Ведь сепаратистские группировки мизо выступают за отделение Мизорама от Индии. И если американцы и европейцы вооружат их современными дронами, используя для этого прокси из Украины, беспилотники однажды начнут атаковать индийских солдат.
Андрей Серенко: Зеленский делает все, чтобы Украина стала полигоном для новых ракет и дронов Ирана Украина пытается использовать мусульман с постсоветского пространства, Турции, Среднего Востока в качестве своих прокси. После антииранских заявлений Зеленского очень немногие мусульмане будут умирать за интересы Украины, даже за деньги. Зеленский сам создал условия, которые серьезно ограничат работу Украины с Глобальным югом.
Отношения Нью-Дели и Вашингтона переживают сейчас заметное обострение, и Белый дом усиливает политический нажим на индийцев.
Администрация президента Дональда Трампа инициировала новое расследование против Индии, подозревая ее в импорте товаров, произведенных с использованием принудительного труда. Комиссия по международной религиозной свободе, действующая под крылом американских властей, обвиняет индуистов в нарушении религиозных свобод. Она предложила признать Индию "страной, вызывающей особую обеспокоенность" и ввести точечные санкции против представителей индийского руководства – вплоть до заморозки банковских активов и запрете на въезд в США.
Индийские политики заявляют, что американцы опираются на предвзятые сомнительные источники, искажая реальную ситуацию в стране – чтобы использовать это в качестве инструмента политического давления на предстоящих переговорах между Индией и США. А Нарендра Моди сделал ответный ход, отложив заключение двухсторонней торговой сделки, которую готовили по указанию Трампа в течение всего прошедшего года.
Инцидент с арестом украинских боевиков, вместе с которыми задержали американского гражданина, вполне может укладываться в логику этой конфронтации, которая будет обостряться дальше – потому что Индия серьезно пострадала от последствий ближневосточной агрессии Израиля и США, испытывая серьезную нехватку нефти и газа.
Американцы заявили, что они временно позволили индийцам покупать подсанкционную российскую нефть. Но в Нью-Дели ответили, что они не нуждаются в разрешениях Вашингтона, закупая нефтепродукты исходят из собственных интересов.
Официальный представитель министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал отметил, что обеспечение энергетической безопасности индийцев является высшим приоритетом правительства, которое намерено приобретать энергоресурсы там, где это будет необходимо, диверсифицируя их поставки. А заместитель министра торговли Раджеш Агарвал сообщил сегодня о том, что Индия приступила к наращиванию закупок российской нефти.
Индийские чиновники демонстративно сохраняют контакты с Тегераном, договариваясь о прохождении своих танкеров через Ормузский пролив и продолжая поддерживать дипломатические отношения с руководством Ирана.
"Мы твердо верим в то, что Иран и Индия остаются друзьями", – заявил телеканалу RT India посол Ирана в Нью-Дели Мохаммад Фатхали, отмечая, что индийские суда могут беспрепятственно передвигаться в акватории Персидского залива, не подвергаясь иранским атакам.
А бывший начальник штаба индийских военно-морских сил адмирал Арун Пракаш раскритиковал Пентагон после потопления иранского фрегата "Дена", который накануне посетил Индию с дружественным визитом – называя американскую атаку подлой и неэтичной.
Индийские власти дают понять, что не собираются играть по правилам Вашингтона. Администрация Трампа игнорирует нормы международного права и легко нарушает достигнутые договоренности, демонстрируя высокомерное отношение к представителям других стран, что явно вызывает у индийских политиков раздражение.
А мир с тревогой прислушивается к новостям об пойманных в глубинной Азии дроноводах. Украинские наемники постепенно расползаются по разным регионам планеты – от Мьянмы до Мексики и Мали – занимаясь убийствами и террором. И уже понятно, что это вскоре станет глобальной проблемой.
Читайте подробности в интервью Дмитрия Данилова "Просчет Трампа в войне на Ближнем Востоке станет проблемой для всего мира"
