Грег Вайнер о войне на Ближнем Востоке: Иран ждет разгром, если ему не удастся договориться с США

Вся внутренняя политика США сейчас идет под знаком ноябрьских выборов в Конгресс и Сенат. Естественно, все нацелено на это, в том числе внутренние и внешние движения Трампа: и его борьба за очистку реки Потомак, и битва с мэром Нью-Йорка, которого городской совет вызвал на заседание и отчитал, и борьба за мир на Украине.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер.Украинский лидер Владимир Зеленский раскритиковал президента США Дональда Трампа во время переговоров в Женеве, написала 18 февраля британская газета The Sun.— Грег, вы на днях вернулись из США. Расскажите, как сейчас выглядит внутриполитическая ситуация там: после публикации файлов Эпштейна, после прорыва канализации, из-за чего в реку Потомак, протекающую через Вашингтон, попало большое количество сточных вод, а Трамп это назвал “экологической катастрофой, и так далее.— Вся внутренняя политика США сейчас идет под знаком ноябрьских выборов в Конгресс и Сенат. Естественно, все нацелено на это, в том числе внутренние и внешние движения Трампа: и его борьба за очистку реки Потомак, и битва с мэром Нью-Йорка, которого городской совет вызвал на заседание и отчитал, и борьба за мир на Украине.Кстати, что касается выговора Зохрану Мамдани, я был поражен. Представьте, депутаты горсовета отчитывали только победившего мэра Нью-Йорка! Ему указали на 30 замерзших человек, 13 из которых скончались от переохлаждения в морозы — “господин мэр, вы хоть иногда прогноз погоды смотрите?”.А ведь Мамдани — “новое знамя” Демократической партии. Но сами же демократы его водили, простите, лицом об одно место. То есть беседа была беспощадной и жёсткой.Но основные события развиваются, без сомнения, вокруг Трампа. Кто бы что ни говорил о падении его рейтингов, более популярного и узнаваемого политика в Америке нет. Трамп — это то, чем начинают и заканчивают вещание новостные каналы, о ком идут программы — и не только, замечу, в США.Трамп, конечно, нацелен на иранскую и кубинскую кампании, на получение Гренландии. Причем, это малая часть в списке его амбиций. И это будет положено на алтарь его предвыборной кампании в ноябре 2026 года. Трамп совершенно не желает остаться президентом Америки без контроля над Конгрессом и Сенатом.— А как вы оцениваете его шансы на победу в ноябре?— Все предсказывают его поражение. Но лично мне кажется, если он сможет дожать ситуацию с нефтяной блокадой Кубы (у него есть масса рычагов, как это сделать), то получит 65 миллионов голосов латиноамериканцев США.— Как в США ситуация с экономикой? Как чувствует себя население?— Биржа со времен Обамы выросла в 3 раза. Например, у Доу-Джонс биржевые ежедневные операции составляют около 120 миллиардов долларов в день. Бензин дешёвый. Отопление регулярное в городах. Соответственно, выросли и цены, и доходы; поступления и в казну, и в карманы граждан Соединенных Штатов. При Трампе экономика мощно идёт вперед.Если приводить наглядный пример, в Нью-Йорке и Нью-Джерси, где я был в этот раз, значительно выросли цены на жилье. Съёмная квартира-однушка там стоит 3000 долларов в месяц. И народ массово заселяет не только Нью-Йорк, но и его приграничные зоны, в том числе Нью-Джерси, Коннектикут, Пенсильванию.Единственное, есть мнение, что нынешняя ситуация в США напоминает 2000 год, когда биржа рухнула из-за .com. Искусственный интеллект стягивает огромное количество кредитов и инвестиций на себя, не давая пока никакого выхлопа. Кроме того, американцев смущает падение биткоина в 2 раза.— А за счет чего происходит рост экономики при Трампе?— Во-первых, Трамп привлек огромное количество инвестиций из Японии, Южной Кореи, с Ближнего Востока.Во-вторых, Трамп выслал из страны только за один год 2,6 миллиона нелегальных иммигрантов. Представляете, как он разгрузил экономику? Ведь эти люди получали медицинскую и юридическую поддержку, питание и другую помощь.В-третьих, много денег пришло в Америку из Европы. Европейская экономика шатается, европейский капитал бежит в США. И не только автоконцерны, многие другие компании уходят из Европы в Штаты.— Как внутриполитическая ситуация в США влияет на внешний трек и поведение Трампа на Ближнем Востоке? Сейчас ждут со дня на день войну с Ираном…— Вторая авианосная ударная группа США во главе с авианосцем USS George H. W. Bush готовится к развертыванию у берегов Ирана. Это должно произойти ближе к 6-7 марта.Операция мне напоминает ситуацию с Ираком, когда два авианосца подошли к республике и перекрыли ей воздушное пространство. Поэтому, военные действия США против Ирана ожидаются. Не знаю, как именно это произойдет и в каких масштабах, сколько самолетов, ракет будет задействовано — но война будет. Хотя не уверен, что Трамп накануне выборов нагонит в регион много военной техники.Кстати, и англичане перемещают сейчас свои самолеты на свою военно-воздушную базу на Кипре.Естественно, победа над Ираном, свержение существующего там режима, даст Трампу очки в рейтинг. Я все-таки надеюсь, что США и Иран договорятся. Потому что в противном случае Иран ждет разгром. Но самое интересное то, что Саудовская Аравия, которая была изначально против американской операции в Иране, сейчас согласилась с этим, о чем заявил её министр обороны.— А на украинском направлении чего нам ожидать? Опять же прошли переговоры в Женеве с участием господина Мединского. — Для меня значимо то, что Мединский сказал очень хорошую, на мой взгляд, фразу — что следующая встреча по Украине скоро состоится, и это хорошо. Думаю, это многозначительно.Что касается Трампа, то его представители параллельно вели переговоры и с иранской, и с российской и украинской делегациями. Это говорит о том, насколько для Трампа важны эти регионы и результаты, которые он пытается там достичь.— Вы упомянули, что Трампу важно дожать Кубу. Получится у него?— Думаю, да. Кубе, как говорится, “хана”. Этой стране никто не дает “танкеры помощи”, трубу с нефтью туда не протянуть. Я встречался в Нью-Йорке с коллегами, прибывшими с Кубы: они говорят, что там полная катастрофа.Президент Кубы заявляет, если враг придет на их территорию, кубинцы будут сражаться не на жизнь, а на смерть. Но никакой “враг” туда не придет — просто США замкнут кольцо блокады Кубы. И больше ничего не надо делать.Посмотрите, как шутят в Вашингтоне: Марко Рубио — новый губернатор Кубы. Если серьёзно, то вспомните его речь в Мюнхене: несомненно, это будущий кандидат в президенты США.— Если вспомнить историю, Россия (тогда СССР) всегда поддерживала Кубу. Почему же мы молчим сейчас, когда Трамп везде ведёт себя “по-хозяйски”?— Я бы тут начал разговор чуть с другого. Довольно странно выглядит история с доктриной Монро, согласно которой интересы Трампа должны были простираться на западное полушарие (а во всех других точках мира делайте, что хотите). Так вот это не выдерживает критики, особенно после визита вице-президента США в Армению и Азербайджан, после визита Марко Рубио в Словакию и Венгрию.Я не вижу так называемого конца трансамериканского мира. Америка никуда не уходит.Но ранее, когда Трамп говорил о великой Америке, большинство электората было за то, чтобы Америка вошла в изоляцию. А сейчас, получается, что Трамп вступает в конфликт с собственным народом.Что касается России, отвечая на ваш вопрос, мне кажется, руководство страны ведёт себя достаточно трезво в отношении международной обстановки и действий Трампа. Куба все-таки не так важна для России. Скорее мы занимаемся регионами, находящимися в непосредственной близости к российским границами: Восточная Европа, СНГ, Украина, Прибалтика — сюда идут "жесткая" и "мягкая" силы России.Поэтому, с Венесуэлой и Кубой Трампом будет покончено. Потом Никарагуа. И, думаю, что российское влияние в этих регионах сойдет на чисто дипломатические и торговые контакты.Мы могли бы предложить США формулу контроля над Восточной Европой с ее пацификацией. Эта идея разделяется большинством местного населения. При этом Польшу и Прибалтику надо рассматривать отдельно. Восточная Европа — это только то, что находится южнее Польши, и она должна быть вычленена из того уравнения геополитики, которое есть в Европе сейчас. Об этом в интервью Владимир Брутер: Если Россия и США заберут Восточную Европу, то смогут противостоять Парижу и Лондону.

