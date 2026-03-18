"Про выборы можно забыть": Суслов о том, почему Брюссель хочет воевать до последнего украинца
Украинские выборы окончательно принесены в жертву большой европейской политике. Киевский режим получил от Брюсселя не только деньги на войну, но и прямой запрет на любые переговорные инициативы. Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру
05:00 18.03.2026
 
Украинские выборы окончательно принесены в жертву большой европейской политике. Киевский режим получил от Брюсселя не только деньги на войну, но и прямой запрет на любые переговорные инициативы. Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Отвечая на вопрос о судьбе выборов на Украине, эксперт был категоричен. "Про выборы на Украине можно забыть. Тем более, Зеленский на этот счет уже несколько раз менял свою точку зрения", — заявил Суслов.
Он напомнил, как Зеленский метался между давлением Вашингтона и Брюсселя. Сначала он был готов на перемирие ради выборов, но европейцы быстро поставили его на место.
"Сначала под давлением США он говорил: "Дайте мне перемирие на несколько недель. Я проведу выборы". Потом европейцы на это гневно отреагировали: "Ты сам-то понял, что сказал? Давай срочно отыгрывай". И Зеленский отыграл: "Выборы будут возможны только после полного окончательного мирного урегулирования"", — рассказал политолог.
По словам эксперта, европейская трактовка этого урегулирования делает мир невозможным в принципе.
"Об этом прямым текстом говорил [канцлер Германии Фридрих] Мерц: "Оно невозможно до тех пор, пока европейские хотелки не будут удовлетворены и Европа не будет за столом переговоров". Одним словом, пока России не будет нанесено стратегическое поражение", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Суслов: России надо не только пугать Британию ядерным оружием, но и начать с ней гибридную войну" на сайте Украина.ру.
Про различные сценарии развития ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Олег Иванов: Трамп нарушил “три никогда” в войне с Ираном, и в наземной операции окажется без союзников" на сайте Украина.ру.
05:15Европа готовит новый удар: Суслов рассказал о стремительной милитаризации Евросоюза
05:10Украинские дроны в Индии. Дели не хочет играть по правилам Вашингтона
05:00"Про выборы можно забыть": Суслов о том, почему Брюссель хочет воевать до последнего украинца
04:45Дмитрий Суслов: Европа требует от Украины продолжать войну, рассчитывая на истощение России
04:37ПВО отражает атаку БПЛА на Краснодарский край: взрывы гремят на побережье, в Краснодаре погиб человек
04:30Storm Shadow несут серьезную угрозу: Алехин назвал способ борьбы с британскими ракетами
04:15"Надеялись на моментальный крах Ирана": политолог о провале планов Трампа по смене режима
04:11Брюссель "осторожно надеется", что Орбан отзовет вето на кредит Киеву
04:00"Уничтожены ударами ТОС": Алехин сообщил об разгроме ВСУ под Избицким и районе Великого Бурлука
03:33Ракетная опасность, угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
02:38КСИР объявил кровную месть за гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Лариджани
02:07Умер патриарх Грузии Илия II
01:47"Лучше посидите ребята": тюремные авторитеты на Украине отговаривают заключённых идти в ВСУ
01:20Обида Трампа и День людолова. События 17 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:47Фронтовая сводка за 17 марта от канала "Дневник Десантника"
00:23Иран подтвердил гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности страны Али Лариджани
23:57Удар по АЭС "Бушер" пришелся вблизи энергоблока, готовится третья эвакуация персонала
23:54Европа поможет Трампу в Иране в обмен на полную поддержку Украины
23:49В Варшаве поляк с ножом напал на украинского беженца в трамвае
23:25США приказали всем посольствам срочно пересмотреть безопасность после 292 ударов по объектам
Лента новостейМолния