"Про выборы можно забыть": Суслов о том, почему Брюссель хочет воевать до последнего украинца

Украинские выборы окончательно принесены в жертву большой европейской политике. Киевский режим получил от Брюсселя не только деньги на войну, но и прямой запрет на любые переговорные инициативы. Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру

2026-03-18T05:00

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Отвечая на вопрос о судьбе выборов на Украине, эксперт был категоричен. "Про выборы на Украине можно забыть. Тем более, Зеленский на этот счет уже несколько раз менял свою точку зрения", — заявил Суслов.Он напомнил, как Зеленский метался между давлением Вашингтона и Брюсселя. Сначала он был готов на перемирие ради выборов, но европейцы быстро поставили его на место."Сначала под давлением США он говорил: "Дайте мне перемирие на несколько недель. Я проведу выборы". Потом европейцы на это гневно отреагировали: "Ты сам-то понял, что сказал? Давай срочно отыгрывай". И Зеленский отыграл: "Выборы будут возможны только после полного окончательного мирного урегулирования"", — рассказал политолог.По словам эксперта, европейская трактовка этого урегулирования делает мир невозможным в принципе."Об этом прямым текстом говорил [канцлер Германии Фридрих] Мерц: "Оно невозможно до тех пор, пока европейские хотелки не будут удовлетворены и Европа не будет за столом переговоров". Одним словом, пока России не будет нанесено стратегическое поражение", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Суслов: России надо не только пугать Британию ядерным оружием, но и начать с ней гибридную войну" на сайте Украина.ру.Про различные сценарии развития ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Олег Иванов: Трамп нарушил “три никогда” в войне с Ираном, и в наземной операции окажется без союзников" на сайте Украина.ру.

