Андрей Школьников: США сделают все, чтобы Иран сам перекрыл Персидский залив и оставил Китай без нефти

Европа может сделать какие угодно глупости в отношении России. Но за эти глупости придется отвечать. Тем более, что США их в этом не поддержат. Да, это не самый оптимальный для нас вариант, но мы эту историю вытащим. А они – нет

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик, экономист, автор книги "Геостратегический взгляд на будущее мира и России 2021–2090 годов" Андрей Школьников- Андрей Юрьевич, в прошлых интервью мы с вами обсуждали, что 2025-2026 год станет временем, когда США уйдут из Европы, потому что "Боливар не выдержит двоих" и потому что им нужно подготовиться к войне троянского типа с Китаем, в ходе которой американцы уничтожат Китай как конкурента и самоликвидируются. А что будет, если США не сделают то, что диктуют им их объективные интересы? Трамп сейчас активничает в разных уголках мира, но от европейского плацдарма и украинского конфликта как инструмента давления на Россию он не отказывается.- Когда мы говорим о том, что есть тренды, это не значит, что США нужно сделать до 31 декабря 2026 года, иначе все пропало. Противостояние с Китаем будет актуально и необходимо с 2027 по 2030 год. Оно может быть и более сжато, и растянуто по времени.К тому же, когда мы говорим о войне троянского типа, это не значит, что США самоликвидируются. Просто эта война не позволит им насладиться победой, если они ее добьются. Наша задача – сделать так, чтобы Китай не проиграл, а Америка не выиграла. Чтобы никто не сохранил достаточно сил для борьбы за статус мирового гегемона.Поэтому все события, которые происходят сегодня, укладываются в тренды. Это не простой процесс. США начинают сбрасывать периферию, выводя оттуда все, что можно вывести в виде ресурсов и активов, чтобы использовать это для усиления Центра – того, что нужно сохранить. Они ослабляются в одном месте, но усиливаются в другом просто потому, что появляются ресурсы. А через какое-то время у них снова будет падение.Та же Латинская Америка еще долго будет испытывать на себе то усиление, то ослабление США. Когда ресурсы выводят из другой части мира, начинают давить тех, кто рядом. Когда происходит уменьшение давления, им становится легче жить. Эта болтанка будет наблюдаться в ближайшие годы.Более того, мы сейчас наблюдаем подготовку к ударам по Ирану – это следующий такт борьбы. Эта борьба с тем же самым Китаем. Ключевая задача США по Персидскому заливу – это его перекрытие, чтобы нефть и газ Персидского залива не поступали ни в Китай, ни в Европу. К этому они идут. Если в прошлом такте разговоры о необходимости перекрыть Ормузский пролив звучали от Ирана, то сейчас иранцев к этому будут подталкивать и вынуждать. А через какое-то количество тактов речь будет идти о том, чтобы полностью разрушить всю нефтедобывающую инфраструктуру, когда в ближайшие 7-10 лет это будет невозможно восстановить.Повторюсь, все это укладывается в логику моего прогноза. Нельзя просто так взять и уйти. Бегство из Афганистана все запомнили – это очень болезненно. Сразу возникает вопрос в способности США удерживать большее. Поэтому им нужно обставлять это красиво. К этому же относятся чудные переговоры по Украине, когда киевский режим в очередной раз выставляет себя абсолютно неадекватным, не понимая, что происходит на полях сражения и в сложных геополитических процессах, а его не одергивают.Как уже несколько раз было? США выдвигали Украине требования. Украина говорила: "Хорошо, мы подумаем". Потом, понимая, что их не одергивают, начинала вместе с Европой нести околесицу. А дальше им говорили: "Ребята, требования к вам ужесточились. Дальше они будут еще более жесткими. Мы не будем вас поддерживать". И все идет к тому, что США в какой-то момент скажут: "Мы сделали все, что могли. Мы им объясняли, но они не послушали. Мы не виноваты".В общем, эти процессы не настолько линейны и банальны, чтобы за них можно было зацепиться. Если это делать так, весь глобальный мир разлетится, потому что все поймут, что король-то голый и шансов нет. А так – это хитрый план, который позволяет перенаправить усилия. Как у нас украинская пропаганда говорит? "Этот город не имел стратегического значения, мы отошли на более выгодные рубежи". То же самое делает Трамп. Он часами травит какие-то байки, ему это нравится. А параллельно с этим идут серьезные дела.Что такое файлы Эпштейна? Это фильтрация всей американской элиты. Мир сжался, и элита должна сжаться. Им сейчас из всего этого большого болота выкинуть лишних. По какому принципу будут выкидывать? По морали. Абсолютно аморальных людей просто выкидывают из элиты. Четко, понятно, красиво.Получится у них или нет? 50 на 50. Это непростой процесс. Там нужно еще много болезненных шагов сделать. Это будут вопросы картелей и латиносов. При этом США нужно сохранить лицо, чтобы не было еще хуже.- Если война против Ирана состоится, это еще расстановка фигур на шахматной доске американо-китайского противостояния или уже начало стрельбы?- Это все та же игра на удушение Китая: перекрытие ему ресурсов. Есть не так много источников нефти, которые Китай может использовать. Ключевой из них – Персидский залив.Нефть из России американцы даже не будут пытаться трогать, поскольку им не дотянуться, а наш ядерный зонтик ее закрывает. У них есть понимание, что мы не отступимся, а они без этого смогут обойтись.Дальше – нефть из Венесуэлы, которую они, по сути, перекрыли. Потом еще был удар по Нигерии. То есть нефть для Китая ограничивают очень жестко. Да, какое-то время он может продержаться, но это все равно будет очень болезненно.Можно перекрыть Малаккский пролив, устроив классическую войну с ракетами и тонущими авианосцами. А можно просто поджечь Персидский залив, чтобы там все горело и оттуда не выплывали танкеры и газовозы. Какой вариант проще?То есть вопрос не в иранском ядерном оружии, а в нефти и газе Персидского залива. Это игра более высокого уровня. И для Китая, и для США это противостояние экзистенциальное. Что бы они не делали, они будут держать его в уме. Или напрямую работать, или учитывать.По Ирану будет нанесен удар, который вынудит его повысить ставку и начать жесткие действия. Иран несколько раз сигнализировал, что хочет договариваться. Иранцы много чего стерпели. Каждый раз, когда по ним бьют, они бьют ровно столько же в ответ, не повышая ставки. А по ним бьют еще и еще, поскольку стратегическая задача – не победить Иран, а перекрыть Персидский залив.Вы же знаете, что в Киеве в начале 2014 года вроде бы все успокоилось, а потом появились снайперы, которые стали стрелять по обеим сторонам. И если Иран будет сильно сопротивляться и делать вид, что не понимает, что от него хотят, появятся снайперы.- Мы какую позицию будем занимать в этом противостоянии?- Нам необходимо, чтобы Иран сохранился. Он нам очень нужен во второй половине 21 века. В 2030е годы будет строительство трансконтинентального маршрута "Север-Юг" (Россия-Иран-Индия и Россия-Иран-Африка), который нам крайне необходим. Еще Иран нужен нам как союзник во второй половине 21 века. С Ираном мы сможем дружить несколько поколений. У нас будет пересечение интересов и выгод. Это наша стратегическая цель. Иран должен выстоять и быть сплоченным, чтобы он стягивал на себя суннитский арабский мир и был для нас потенциальным союзником, с которым можно договариваться.С современным теократическим Ираном, глубоко погруженным в метафизику процессов, это можно достичь.Кроме того, в рамках многоходовки нам выгодно сохранить Израиль. Израиль – это то, за что мы можем получить весты. В 2030 годы единственной страной, которая будет гарантировать сохранение Израиля на карте мира, станет именно Россия. У всех остальных ресурсов не будет. США уйдут из восточного полушария полностью, а никому более он не нужен. При этом Израиль – это часть международных еврейских элит, с которых много чего можно получить. Эти элиты могут заплатить за то, чтобы мы сохранили Израиль как государство.В общем, переговоры с США ведутся не о том, где будет проходить граница по Украине. Когда США полностью уйдут из Европы, вся Восточная Европа полностью окажется в зоне влияния России просто в силу географии. Они этого не хотят, но кто их будет спрашивать. То же самое касается Украине. Те, кому это не нравится – уедут.Вопрос границ – это вопрос второстепенный. Это вопрос пиара и начала строительства по восстановлению инфраструктуры. У нас другая проблематика с США. Как мы будем помогать Китаю? На каком уровне? Понятно, что не больше, чем он помогал нам. Как будет проходить демонтаж долларовой системы? Это очень важный момент. Когда появляются международные системы расчета, независимые от доллара, доллар исчезает, и Америка рушится.Это будет года через два. Это требует межправительственных соглашений.Про Израиль я уже упомянул. Далее идет Арктика. Всем же понятно, что моря перестают быть доступными для нормального судоходства, поскольку технологии беспилотных катеров сейчас расползутся по всему миру. Если на берегу будут сидеть неадекватные люди, это значит, что в 300-400 километров от берега у вас ничего плавать не будет.Как Россия и США будут выстраивать отношения с Европой? Они будут грабить ее сейчас, а мы – позже. Не границу по карте проведем, а по времени разделим.Короче говоря, нам не просто есть, о чем договариваться. Нам есть, с чем работать. То, что делает Кирилл Дмитриев – это уже разговоры о будущем, а не о том, что и где сейчас будет происходить.США абсолютно наплевать на киевский режим. У них свои рациональные и циничные цели. У них свои внутренние проблемы. А тут Зеленский с командой плакальщиц из Евросоюза начинает что-то требовать. США это пытаются разрулить:- Давайте договоримся, а мы уйдем.- Нет, вы не понимаете, нам вот это надо.- Тогда сами решайте вопросы.Повторюсь, игра идет очень сложная. Это не классическая политология, когда пытаются расставить фишки на карте. Это игра на годы вперед, сложная и переплетенная. Там, где был один сюжет – сейчас такой клубок сюжетов переплетается. И танцевать нам надо от печки.- Стабильный Иран и не рухнувший Китай. Что в этом вопросе напрямую зависит от нас? Что от нас точно не зависит?- США могут захотеть покончить жизнь самоубийством и начать прямое военное столкновение. Их количество авианосцев – это сила 20 века. После появления гиперзвука это перестало быть силой 21 века. Следовательно, это те ресурсы, которые можно спалить, потому что их все равно придется демонтировать. Поэтому американцы могут решиться поменять их на нужные результаты. С точки зрения 20 века это была бы невыгодная сделка, но в логике ближайших 5-10 лет это будет большой плюс.Наша задача – сузить коридор возможностей. Мы это и делаем. Тот же военный союз с КНДР выводить всю Корею из американо-китайского противостояния. Это очень сильный ход. Скорее всего, что-то подобное есть в отношении Вьетнама. Эти процессы проходили параллельно. Просто когда нет общей границы, это сложнее объявить и сделать.Как только мы это сделали, той же Индии стало понятно, что ей необязательно выступать за или против Китая. И мы забыли про такую организацию, как AUKUS, потому что Индия сказала, что будет нейтральной. Короче говоря, мы резко уменьшили этот коридор возможностей противостояния и для Китая, и для США. Наш ядерный зонтик – это то, что нельзя игнорировать. Все понимают, что мир без России никому не нужен.Это было не один раз сказано. До них это дошло. И слава богу.- Вы аргументированно выражаете позиции, что Европа не сможет подготовиться к полноценной войне с Россией. А как оцениваете их возможности устроить поножовщину на Балтике, когда уже они будут провоцировать нас открыть огонь?- С дураками сложно пытаться что-то планировать. Они рассуждают как в анекдоте про вероятность встретить динозавра на улице: 50 на 50. Поэтому вполне могут что-нибудь учудить. Другое дело, что за каждую глупость приходится платить. И США не будут за них вписываться. Не готовы они всерьез воевать с Россией.Конечно, из-за этого события побегут вскачь. Там, где мы что-то за несколько лет могли забрать мирно, нам придется действовать гораздо более жестко и бить больно. И за них не заступятся.Да, это будет не самый эффективный вариант. Было бы лучше, если бы мы загнали их как дичь на охоте, а потом прибили. Если же эта дичь начинает прыгать на охотника, охотнику будет тяжелее, но дичь это не спасет. Нам это будет тяжелее и неприятнее, но результата мы все равно добьемся. А они покончат с собой быстрее и без возможности для восстановления.Раньше бы мы их поймали и отвезли в зоопарк. А так нам придется стрелять на поражение.Надеюсь, что хотя бы у старших товарищей осталось понимание сложности происходящего. Не просто так к последним переговорам стали привлекать военных США. Мы им показали все эти расчеты, а они поняли, к чему это приведет. И США объясняет европейцам: "Если вы прыгнете, мы просто умоем руки. Моральную поддержку окажем, а делать ничего не будем. Моделируйте".У них были попытки моделировать это противостояние, но манекены победили. Ты можешь сколько угодно манипулировать данными, но одолеть Россию не получается. Слишком уж много сил надо добавить Европе, чтобы она могла хоть что-то сделать. Вопрос же не только в численности, а в качестве и подготовке. Ничего этого нет. Европа середины 20 века и Европа сейчас – это как Европа и Африка по военному потенциалу. С таким же потенциалами по восстановлению.Повторюсь, они могут сделать какие угодно глупости. Но за эти глупости придется отвечать. Да, это не самый оптимальный для нас вариант, но мы эту историю вытащим. А они – нет.- За счет чего мы вытащим эту историю? Откуда возьмем ресурсы?- Сверхдержаву победить нельзя. Она только сама может сдаться. Она в любом случае выйдет на ничью. А ничья в данном случае – взаимное уничтожение. Мы же обладаем оружием абсолютно другого уровня и добьемся результатов в любом случае. Если начнем воевать серьезно.Одно дело, когда мы на Украине воюем аккуратно, потому что ее предстоит восстанавливать. Просто одни регионы будут нашими сразу, другие – чуть позже, а насчет третьих мы подумаем, нужны ли нам они вообще. Украина – это свое. А Европа – чужое. И мы будем бить жестко, четко и понятно. Смогут они ответить? Нет.США это не надо, потому что у них свое экзистенциальное противостояние с Китаем. Они не могут от него отказаться. У них и так время кончается на подготовку. А тут еще этот европейский цирк, ломающий им игру.Повторюсь, если не очень умные люди в Европе начнут что-то такое делать, результат для них будет плачевен.- И насчет Украины. Вы в одном из последних выступлений говорили, что после наших ударов по энергетике ее мегаполисы через два-три года будут абсолютно непригодными для жизни. Это сопутствующий ущерб? Или это уже наша намеренная стратегия в рамках вооруженного противостояния?- Не "через несколько лет", а в ближайшие несколько лет их нельзя будет поднять. Восстанавливать там уже ничего нельзя, можно только строить заново. Оно и так несколько лет не ремонтировалось, а теперь добивается. При этом есть строки строительства ТЭЦ – минимум три-четыре года. Вы это не ускорите, потому что нет оборудования, зато есть производственные циклы.Да, вы можете начать строительство без проектной документации по рабочей, взяв на себя дополнительные риски. Но это не даст результата, потому что оборудования в мире не так много. По подстанциям это тоже займет от 1,5 до 2 лет, в зависимости от оборудования. Если бы оно было в наличии, можно было бы быстрее, но его нет.И это мы сейчас только говорим про магистральные сети, не говоря уже про районные и домовые. Это же капитальный ремонт всего города. Откуда для этого взять людей, деньги и материалы? Кто за это будет платить? Никто. Ни Европа, ни США, ни ООН. Они никому не нужны. Вот мы и получаем города, в которых невозможно жить, потому что там нет канализации, отопления и водоснабжения. И это уже не исправить.Решение это мы приняли сознательно. Но только после того, когда летом 2024 года киевский режим радостно начал бить по российским НПЗ. Им многократно объясняли, какой будет ответ. Но те искренне считали, что могут безнаказанно творить, что хотят. И сейчас они за это расплачиваются.Ответ приходит не тогда, когда по тебе ударили. Месть – это блюдо, которое подают холодным.Да, сейчас это кое-как выживает, чтобы люди не мерзли. Но весной это все разморозится. Города превратятся в бетонные коробки, где нет коммуникации. Чем питаются эти мобильные ТЭЦ? Что сделали киевский режим? Ударил по нефтепроводу "Дружба". И теперь Венгрия и Словакия отказываются поставлять Украине дизельное топливо, которое получалось из этой же самой нефти. Они сами пилят сук, на котором сидят, о последствиях не думая.Таким образом, Украина останется территорией без городов.- А людей куда денем после войны? Дальний Восток поднимать?- А зачем? У нас же регулярно всякие теракты и диверсии происходят. И когда кричат: "Давайте всех примем, это наши люди", надо понимать, что это уже не наши люди. Тот, кто хотел, свою позицию обозначил. Для всех остальных - Шереметьево с фильтрацией.Конечно, на бывших территориях Украины минимальный уровень выживания будет. Там будет местная милиция, курируемая сотрудниками из России. Денацификация и люстрация точно будет. Все остальные могут ехать в Европу. Европа это хотела – получите, распишетесь.И через какое-то время у людей на этих территориях встанет вопрос: "Вы все еще украинцы? Или вы все же хотите быть русскими?". Хотите снова стать русскими? Поймите, как это произошло, а потом покайтесь. Это вопрос небыстрый. Да, в конце концов они снова захотят быть русскими. Мы уже с вами говорили, что больше нельзя ставить вопрос в духе: "Заплатите украинцам, чтобы они были с нами". Мы пришли в мир, когда украинцы должны платить нам за защиту. Пусть они доказывают, что того стоят. И то же самое касается всего мира.Мир реальной политики – жесткий и рациональный. По-другому никак.

