"При Трампе экономика идёт вперед": политолог про доходы американцев и ценах на жилье в США

Биржа в США выросла в три раза со времен барака Обамы, бензин дешёвый, а доходы граждан увеличились. Однако американцев смущает падение биткоина и ситуация с искусственным интеллектом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер

2026-02-24T04:00

Описывая нынешнее состояние экономики США, эксперт привел конкретные цифры. "Биржа со времен Обамы выросла в 3 раза. Например, у Доу-Джонс биржевые ежедневные операции составляют около 120 миллиардов долларов в день. Бензин дешёвый. Отопление регулярное в городах", — заявил Вайнер.По его словам, рост цен сопровождается ростом доходов американцев. "Соответственно, выросли и цены, и доходы; поступления и в казну, и в карманы граждан Соединенных Штатов. При Трампе экономика мощно идёт вперед", — пояснил американист.Если приводить наглядный пример, в Нью-Йорке и Нью-Джерси, где я был в этот раз, значительно выросли цены на жилье, уточнил Вайнер. "Съёмная квартира-однушка там стоит 3000 долларов в месяц. И народ массово заселяет не только Нью-Йорк, но и его приграничные зоны, в том числе Нью-Джерси, Коннектикут, Пенсильванию", — рассказал эксперт."Единственное, есть мнение, что нынешняя ситуация в США напоминает 2000 год, когда биржа рухнула из-за .com. Искусственный интеллект стягивает огромное количество кредитов и инвестиций на себя, не давая пока никакого выхлопа. Кроме того, американцев смущает падение биткоина в 2 раза", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Грег Вайнер о войне на Ближнем Востоке: Иран ждет разгром, если ему не удастся договориться с США" на сайте Украина.ру.Также на тему внешней политики Вашингтона — "Андрей Школьников: США сделают все, чтобы Иран сам перекрыл Персидский залив и оставил Китай без нефти" на сайте Украина.ру.

