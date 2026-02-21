https://ukraina.ru/20260221/sud-priznal-trampa-vinovnym-v-prevyshenii-polnomochiy-pri-vvode-globalnoy-poshliny-glavnoe-k-etomu-1075918358.html

Суд признал Трампа виновным в превышении полномочий при вводе глобальной пошлины. Главное к этому часу

Президент США Дональд Трамп объявил о введении торговой пошлины в 10% для всех стран мира. Верховный суд США в пятницу постановил, что Трамп превысил полномочия, когда вводил пошлины на импорт товаров в США. Об этом и других новостях к этому часу 21 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-02-21T09:33

🟦 Украинский конфликт продвигается к завершению, заявил временный поверенный в делах РФ в США Андрей Леденев. Как заявил дипломат, нынешняя администрация США активно поддерживает переговоры по урегулированию, в отличие от предыдущей, поддерживавшей коллективные усилия Запада по достижению несбыточной мечты о нанесении стратегического поражения России; 🟦 Данные, полученные в ходе проведения генетических и иммунологических исследований, запретят передавать иностранным физлицам и компаниям. Такой закон подписал президент России Владимир Путин; 🟦 США рассматривают вариант ликвидации верховного лидера Ирана Хаменеи и его сына, пишет Axios; 🟥 Удары США по Ирану могут произойти уже в эти выходные, пишет Politico; 🟦 Израиль этой ночью бомбил Ливан. Сообщается о, как минимум, десяти погибших и нескольких десятках раненых; 🟦 На месте крушения пропавшего в Амурской области вертолёта нашли тела трёх погибших.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

2026

Новости

