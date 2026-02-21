https://ukraina.ru/20260221/sud-priznal-trampa-vinovnym-v-prevyshenii-polnomochiy-pri-vvode-globalnoy-poshliny-glavnoe-k-etomu-1075918358.html
Суд признал Трампа виновным в превышении полномочий при вводе глобальной пошлины. Главное к этому часу
Суд признал Трампа виновным в превышении полномочий при вводе глобальной пошлины. Главное к этому часу - 21.02.2026 Украина.ру
Суд признал Трампа виновным в превышении полномочий при вводе глобальной пошлины. Главное к этому часу
Президент США Дональд Трамп объявил о введении торговой пошлины в 10% для всех стран мира. Верховный суд США в пятницу постановил, что Трамп превысил полномочия, когда вводил пошлины на импорт товаров в США. Об этом и других новостях к этому часу 21 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-02-21T09:33
2026-02-21T09:33
2026-02-21T09:33
новости
сша
россия
иран
владимир путин
верховный суд
politico
украина.ру
дональд трамп
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1e/1075007044_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_67bce5730f7e5217bfe9d568cfed08d8.jpg
🟦 Украинский конфликт продвигается к завершению, заявил временный поверенный в делах РФ в США Андрей Леденев. Как заявил дипломат, нынешняя администрация США активно поддерживает переговоры по урегулированию, в отличие от предыдущей, поддерживавшей коллективные усилия Запада по достижению несбыточной мечты о нанесении стратегического поражения России; 🟦 Данные, полученные в ходе проведения генетических и иммунологических исследований, запретят передавать иностранным физлицам и компаниям. Такой закон подписал президент России Владимир Путин; 🟦 США рассматривают вариант ликвидации верховного лидера Ирана Хаменеи и его сына, пишет Axios; 🟥 Удары США по Ирану могут произойти уже в эти выходные, пишет Politico; 🟦 Израиль этой ночью бомбил Ливан. Сообщается о, как минимум, десяти погибших и нескольких десятках раненых; 🟦 На месте крушения пропавшего в Амурской области вертолёта нашли тела трёх погибших.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
сша
россия
иран
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1e/1075007044_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_b9034abb5e41ba8d94bcc9a517eb3ef8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, иран, владимир путин, верховный суд, politico, украина.ру, дональд трамп, украина.ру
Новости, США, Россия, Иран, Владимир Путин, Верховный Суд, Politico, Украина.ру, Дональд Трамп, Украина.ру
Суд признал Трампа виновным в превышении полномочий при вводе глобальной пошлины. Главное к этому часу
Президент США Дональд Трамп объявил о введении торговой пошлины в 10% для всех стран мира. Верховный суд США в пятницу постановил, что Трамп превысил полномочия, когда вводил пошлины на импорт товаров в США. Об этом и других новостях к этому часу 21 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟦 Украинский конфликт продвигается к завершению, заявил временный поверенный в делах РФ в США Андрей Леденев. Как заявил дипломат, нынешняя администрация США активно поддерживает переговоры по урегулированию, в отличие от предыдущей, поддерживавшей коллективные усилия Запада по достижению несбыточной мечты о нанесении стратегического поражения России;
🟦 Данные, полученные в ходе проведения генетических и иммунологических исследований, запретят передавать иностранным физлицам и компаниям. Такой закон подписал президент России Владимир Путин;
🟦 США рассматривают вариант ликвидации верховного лидера Ирана Хаменеи и его сына, пишет Axios;
🟥 Удары США по Ирану могут произойти уже в эти выходные, пишет Politico;
🟦 Израиль этой ночью бомбил Ливан. Сообщается о, как минимум, десяти погибших и нескольких десятках раненых;
🟦 На месте крушения пропавшего в Амурской области вертолёта нашли тела трёх погибших.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру