Суд признал Трампа виновным в превышении полномочий при вводе глобальной пошлины. Главное к этому часу - 21.02.2026
Суд признал Трампа виновным в превышении полномочий при вводе глобальной пошлины. Главное к этому часу
Суд признал Трампа виновным в превышении полномочий при вводе глобальной пошлины. Главное к этому часу - 21.02.2026 Украина.ру
Суд признал Трампа виновным в превышении полномочий при вводе глобальной пошлины. Главное к этому часу
Президент США Дональд Трамп объявил о введении торговой пошлины в 10% для всех стран мира. Верховный суд США в пятницу постановил, что Трамп превысил полномочия, когда вводил пошлины на импорт товаров в США. Об этом и других новостях к этому часу 21 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-02-21T09:33
2026-02-21T09:33
🟦 Украинский конфликт продвигается к завершению, заявил временный поверенный в делах РФ в США Андрей Леденев. Как заявил дипломат, нынешняя администрация США активно поддерживает переговоры по урегулированию, в отличие от предыдущей, поддерживавшей коллективные усилия Запада по достижению несбыточной мечты о нанесении стратегического поражения России; 🟦 Данные, полученные в ходе проведения генетических и иммунологических исследований, запретят передавать иностранным физлицам и компаниям. Такой закон подписал президент России Владимир Путин; 🟦 США рассматривают вариант ликвидации верховного лидера Ирана Хаменеи и его сына, пишет Axios; 🟥 Удары США по Ирану могут произойти уже в эти выходные, пишет Politico; 🟦 Израиль этой ночью бомбил Ливан. Сообщается о, как минимум, десяти погибших и нескольких десятках раненых; 🟦 На месте крушения пропавшего в Амурской области вертолёта нашли тела трёх погибших.
Суд признал Трампа виновным в превышении полномочий при вводе глобальной пошлины. Главное к этому часу

09:33 21.02.2026
 
Президент США Дональд Трамп объявил о введении торговой пошлины в 10% для всех стран мира. Верховный суд США в пятницу постановил, что Трамп превысил полномочия, когда вводил пошлины на импорт товаров в США. Об этом и других новостях к этому часу 21 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟦 Украинский конфликт продвигается к завершению, заявил временный поверенный в делах РФ в США Андрей Леденев. Как заявил дипломат, нынешняя администрация США активно поддерживает переговоры по урегулированию, в отличие от предыдущей, поддерживавшей коллективные усилия Запада по достижению несбыточной мечты о нанесении стратегического поражения России;
🟦 Данные, полученные в ходе проведения генетических и иммунологических исследований, запретят передавать иностранным физлицам и компаниям. Такой закон подписал президент России Владимир Путин;
🟦 США рассматривают вариант ликвидации верховного лидера Ирана Хаменеи и его сына, пишет Axios;
🟥 Удары США по Ирану могут произойти уже в эти выходные, пишет Politico;
🟦 Израиль этой ночью бомбил Ливан. Сообщается о, как минимум, десяти погибших и нескольких десятках раненых;
🟦 На месте крушения пропавшего в Амурской области вертолёта нашли тела трёх погибших.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Лента новостейМолния