Пять стран Европы запустили программу по созданию бюджетных систем ПВО и дронов
Германия, Франция, Польша, Великобритания и Италия объявили о старте совместной программы, направленной на разработку недорогих средств противовоздушной обороны и автономных дронов. Об этом 21 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру
Германия, Франция, Польша, Великобритания и Италия объявили о начале реализации новой программы по производству бюджетных систем противовоздушной обороны и автономных дронов. Инициатива получила название LEAP (Low-Cost Effectors and Autonomous Platforms).Ранее для перехвата дешёвых беспилотников, например над Польшей, приходилось поднимать истребители стоимостью в миллионы долларов. Новая программа направлена на создание ИИ-систем с кинетическими и электронными средствами поражения, способных уничтожать цели значительно дешевле. Наладить массовое производство перехватчиков планируется к 2027 году.17 февраля репортер Андрей Руденко сообщил, что российский дрон-перехватчик "Ёлка" уже несколько месяцев активно применяется на фронте. Подробнее в материале Дрон-перехватчик "Ёлка" московских инженеров: не увидят и не заглушатБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Суд признал Трампа виновным в превышении полномочий при вводе глобальной пошлины. Главное к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
Германия, Франция, Польша, Великобритания и Италия объявили о начале реализации новой программы по производству бюджетных систем противовоздушной обороны и автономных дронов. Инициатива получила название LEAP (Low-Cost Effectors and Autonomous Platforms).
Ранее для перехвата дешёвых беспилотников, например над Польшей, приходилось поднимать истребители стоимостью в миллионы долларов. Новая программа направлена на создание ИИ-систем с кинетическими и электронными средствами поражения, способных уничтожать цели значительно дешевле.
Наладить массовое производство перехватчиков планируется к 2027 году.
17 февраля репортер Андрей Руденко сообщил, что российский дрон-перехватчик "Ёлка" уже несколько месяцев активно применяется на фронте.
