https://ukraina.ru/20260221/pyat-stran-evropy-zapustili-programmu-po-sozdaniyu-byudzhetnykh-sistem-pvo-i-dronov-1075918526.html

Пять стран Европы запустили программу по созданию бюджетных систем ПВО и дронов

Пять стран Европы запустили программу по созданию бюджетных систем ПВО и дронов - 21.02.2026 Украина.ру

Пять стран Европы запустили программу по созданию бюджетных систем ПВО и дронов

Германия, Франция, Польша, Великобритания и Италия объявили о старте совместной программы, направленной на разработку недорогих средств противовоздушной обороны и автономных дронов. Об этом 21 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-02-21T09:36

2026-02-21T09:36

2026-02-21T09:36

новости

германия

франция

польша

дональд трамп

украина.ру

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1b/1074890514_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb7ac7f278ec11eb97ca69692326e0b3.jpg

Германия, Франция, Польша, Великобритания и Италия объявили о начале реализации новой программы по производству бюджетных систем противовоздушной обороны и автономных дронов. Инициатива получила название LEAP (Low-Cost Effectors and Autonomous Platforms).Ранее для перехвата дешёвых беспилотников, например над Польшей, приходилось поднимать истребители стоимостью в миллионы долларов. Новая программа направлена на создание ИИ-систем с кинетическими и электронными средствами поражения, способных уничтожать цели значительно дешевле. Наладить массовое производство перехватчиков планируется к 2027 году.17 февраля репортер Андрей Руденко сообщил, что российский дрон-перехватчик "Ёлка" уже несколько месяцев активно применяется на фронте. Подробнее в материале Дрон-перехватчик "Ёлка" московских инженеров: не увидят и не заглушатБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Суд признал Трампа виновным в превышении полномочий при вводе глобальной пошлины. Главное к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

германия

франция

польша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, германия, франция, польша, дональд трамп, украина.ру, украина.ру