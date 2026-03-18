Брюссель "осторожно надеется", что Орбан отзовет вето на кредит Киеву - 18.03.2026 Украина.ру
Брюссель "осторожно надеется", что Орбан отзовет вето на кредит Киеву
Брюссель "осторожно надеется", что Орбан отзовет вето на кредит Киеву - 18.03.2026 Украина.ру
Брюссель "осторожно надеется", что Орбан отзовет вето на кредит Киеву
Руководство Евросоюза "выражает осторожную надежду" на отзыв премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном вето, наложенное страной на кредит Киеву и 20-й пакет антироссийских санкций. Об этом со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников ЕС в ночь на 18 марта сообщает газета Politico
Еврочиновники связывают свои надежды с тем, что киевский режим принял предложение Брюсселя о помощи с ремонтом трубопровода "Дружба", повреждение которого якобы не позволяет продолжать транзит российских энергоресурсов через украинскую территорию в Словакию и Венгрию."Теперь ЕС, кажется, выражает осторожный оптимизм в отношении того, что Орбан может уступить по [вопросам] блокировки кредита и санкций, но, возможно, только после выборов в Венгрии в следующем месяце", — пишет издание.По словам одного из источников Politico, Брюссель уверен, что Орбан якобы ищет выход из сложившейся ситуации, и председатель Евросовета Антониу Кошта "в очень скором времени" ожидает возвращения венгерского лидера к принятым в декабре обязательствам по кредиту.27 января Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию, ссылаясь на его якобы повреждения. В ответ на это Венгрия остановила поставки Украине дизельного топлива, а также заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций.17 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Украина приняла предложение Евросоюза о помощи в финансировании и ремонте трубопровода "Дружба", европейские специалисты готовы приступить немедленно.Позднее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что глава ЕК и глава киевского режима Владимир Зеленский устроили вокруг ситуации с трубопроводом "политический театр".Ранее сообщалось, что в первоначальном совместном заявлении Урсулы фон дер Ляйен и Антониу Кошты содержался абзац о том, что запуск трубопровода является необходимым шагом для продолжения дискуссии о финансовой поддержке Украины и 20-м пакете санкций против России. Однако через некоторое время фрагмент о кредите в 90 миллиардов евро и санкциях против РФ был удален со всех официальных площадок Брюсселя.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
новости, украина.ру, ес, евросоюз, politico, урсула фон дер ляйен, виктор орбан, венгрия, украина, киев, петер сийярто, антироссийские санкции, военная помощь украине, кредит, трубопровод, нефтепровод дружба, владимир зеленский, брюссель, энергетический кризис, еврокомиссия
Новости, Украина.ру, ЕС, Евросоюз, Politico, Урсула фон дер Ляйен, Виктор Орбан, Венгрия, Украина, Киев, Петер Сийярто, антироссийские санкции, военная помощь Украине, кредит, трубопровод, нефтепровод дружба, Владимир Зеленский, Брюссель, энергетический кризис, Еврокомиссия

Брюссель "осторожно надеется", что Орбан отзовет вето на кредит Киеву

04:11 18.03.2026
 
Руководство Евросоюза "выражает осторожную надежду" на отзыв премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном вето, наложенное страной на кредит Киеву и 20-й пакет антироссийских санкций. Об этом со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников ЕС в ночь на 18 марта сообщает газета Politico
Еврочиновники связывают свои надежды с тем, что киевский режим принял предложение Брюсселя о помощи с ремонтом трубопровода "Дружба", повреждение которого якобы не позволяет продолжать транзит российских энергоресурсов через украинскую территорию в Словакию и Венгрию.
"Теперь ЕС, кажется, выражает осторожный оптимизм в отношении того, что Орбан может уступить по [вопросам] блокировки кредита и санкций, но, возможно, только после выборов в Венгрии в следующем месяце", — пишет издание.
По словам одного из источников Politico, Брюссель уверен, что Орбан якобы ищет выход из сложившейся ситуации, и председатель Евросовета Антониу Кошта "в очень скором времени" ожидает возвращения венгерского лидера к принятым в декабре обязательствам по кредиту.
27 января Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию, ссылаясь на его якобы повреждения. В ответ на это Венгрия остановила поставки Украине дизельного топлива, а также заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций.
17 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Украина приняла предложение Евросоюза о помощи в финансировании и ремонте трубопровода "Дружба", европейские специалисты готовы приступить немедленно.
Позднее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что глава ЕК и глава киевского режима Владимир Зеленский устроили вокруг ситуации с трубопроводом "политический театр".
Ранее сообщалось, что в первоначальном совместном заявлении Урсулы фон дер Ляйен и Антониу Кошты содержался абзац о том, что запуск трубопровода является необходимым шагом для продолжения дискуссии о финансовой поддержке Украины и 20-м пакете санкций против России. Однако через некоторое время фрагмент о кредите в 90 миллиардов евро и санкциях против РФ был удален со всех официальных площадок Брюсселя.
05:15Европа готовит новый удар: Суслов рассказал о стремительной милитаризации Евросоюза
05:10Украинские дроны в Индии. Дели не хочет играть по правилам Вашингтона
05:00"Про выборы можно забыть": Суслов о том, почему Брюссель хочет воевать до последнего украинца
04:45Дмитрий Суслов: Европа требует от Украины продолжать войну, рассчитывая на истощение России
04:37ПВО отражает атаку БПЛА на Краснодарский край: взрывы гремят на побережье, в Краснодаре погиб человек
04:30Storm Shadow несут серьезную угрозу: Алехин назвал способ борьбы с британскими ракетами
04:15"Надеялись на моментальный крах Ирана": политолог о провале планов Трампа по смене режима
04:11Брюссель "осторожно надеется", что Орбан отзовет вето на кредит Киеву
04:00"Уничтожены ударами ТОС": Алехин сообщил об разгроме ВСУ под Избицким и районе Великого Бурлука
03:33Ракетная опасность, угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
02:38КСИР объявил кровную месть за гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Лариджани
02:07Умер патриарх Грузии Илия II
01:47"Лучше посидите ребята": тюремные авторитеты на Украине отговаривают заключённых идти в ВСУ
01:20Обида Трампа и День людолова. События 17 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:47Фронтовая сводка за 17 марта от канала "Дневник Десантника"
00:23Иран подтвердил гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности страны Али Лариджани
23:57Удар по АЭС "Бушер" пришелся вблизи энергоблока, готовится третья эвакуация персонала
23:54Европа поможет Трампу в Иране в обмен на полную поддержку Украины
23:49В Варшаве поляк с ножом напал на украинского беженца в трамвае
23:25США приказали всем посольствам срочно пересмотреть безопасность после 292 ударов по объектам
Лента новостейМолния