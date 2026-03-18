Брюссель "осторожно надеется", что Орбан отзовет вето на кредит Киеву

Руководство Евросоюза "выражает осторожную надежду" на отзыв премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном вето, наложенное страной на кредит Киеву и 20-й пакет антироссийских санкций. Об этом со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников ЕС в ночь на 18 марта сообщает газета Politico

2026-03-18T04:11

Еврочиновники связывают свои надежды с тем, что киевский режим принял предложение Брюсселя о помощи с ремонтом трубопровода "Дружба", повреждение которого якобы не позволяет продолжать транзит российских энергоресурсов через украинскую территорию в Словакию и Венгрию."Теперь ЕС, кажется, выражает осторожный оптимизм в отношении того, что Орбан может уступить по [вопросам] блокировки кредита и санкций, но, возможно, только после выборов в Венгрии в следующем месяце", — пишет издание.По словам одного из источников Politico, Брюссель уверен, что Орбан якобы ищет выход из сложившейся ситуации, и председатель Евросовета Антониу Кошта "в очень скором времени" ожидает возвращения венгерского лидера к принятым в декабре обязательствам по кредиту.27 января Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию, ссылаясь на его якобы повреждения. В ответ на это Венгрия остановила поставки Украине дизельного топлива, а также заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций.17 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Украина приняла предложение Евросоюза о помощи в финансировании и ремонте трубопровода "Дружба", европейские специалисты готовы приступить немедленно.Позднее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что глава ЕК и глава киевского режима Владимир Зеленский устроили вокруг ситуации с трубопроводом "политический театр".Ранее сообщалось, что в первоначальном совместном заявлении Урсулы фон дер Ляйен и Антониу Кошты содержался абзац о том, что запуск трубопровода является необходимым шагом для продолжения дискуссии о финансовой поддержке Украины и 20-м пакете санкций против России. Однако через некоторое время фрагмент о кредите в 90 миллиардов евро и санкциях против РФ был удален со всех официальных площадок Брюсселя.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

