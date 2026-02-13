https://ukraina.ru/20260213/vasilev-tramp-zatailsya-iz-za-faylov-epshteyna--demokraty-gotovyat-impichment-1075577084.html
Васильев: Трамп затаился из-за "файлов Эпштейна" — демократы готовят импичмент
Васильев: Трамп затаился из-за "файлов Эпштейна" — демократы готовят импичмент - 13.02.2026 Украина.ру
Васильев: Трамп затаился из-за "файлов Эпштейна" — демократы готовят импичмент
Самым большим неопределенным фактором в американской политике стало дело Джеффри Эпштейна. Миротворческая риторика Дональда Трампа напрямую связана с публикацией скандальных документов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
2026-02-13T04:15
2026-02-13T04:15
2026-02-13T04:15
новости
россия
сша
америка
дональд трамп
украина.ру
джеффри эпштейн
демократия
демократическая партия
международные отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/04/1075186728_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_7dc873325eb14e9d38d62ddd69230aca.jpg
Журналист спросил, почему падают рейтинги президента США и может ли это каким-то образом повлиять на Россию. "Это самый большой неопределенный фактор. Он несомненно связан с делом Эпштейна. Америка переваривает преданные гласности файлы; именно они будут многое определять в будущем", — заявил эксперт.По его словам, именно скандальные публикации заставили хозяина Белого дома сменить тон. "С моей точки зрения, миротворческая риторика Трампа связана именно с публикацией "файлов Эпштейна", — пояснил Васильев.По его мнению, демократы к этому готовились и сегодня с их стороны идёт установка, что Трамп — "невменяемый президент", что может побудить их объявить импичмент.Васильев также указал на непубличный торг. "Демократы решили сдать [экс-президента США Билла] Клинтона, видимо в обмен на Трампа, и будут активно раскручивать все, что связано с последним", — добавил американист."Многие, самые опасные файлы, были скрыты, но выброшенной информации достаточно для раскрутки", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Секретный пакт по Украине и импровизация по Ирану. Владимир Васильев о тайных смыслах миролюбия Трампа" на сайте Украина.ру.О том, существует ли в России феномен "глубинного государства", а также о "виртуальных" поворотах Трампа — в материале "Вместе заработаем на мире? Дмитрий Выдрин о том, получит ли Россия $12 триллионов за уступки по Украине" на сайте Украина.ру.
россия
сша
америка
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/04/1075186728_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_53bde2db5572770450c517897bf75b50.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, америка, дональд трамп, украина.ру, джеффри эпштейн, демократия, демократическая партия, международные отношения, главные новости, политика, внешняя политика, дзен новости сво, украина.ру дзен
Новости, Россия, США, Америка, Дональд Трамп, Украина.ру, Джеффри Эпштейн, демократия, Демократическая партия, международные отношения, Главные новости, политика, внешняя политика, дзен новости СВО, Украина.ру Дзен
Васильев: Трамп затаился из-за "файлов Эпштейна" — демократы готовят импичмент
Самым большим неопределенным фактором в американской политике стало дело Джеффри Эпштейна. Миротворческая риторика Дональда Трампа напрямую связана с публикацией скандальных документов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
Журналист спросил, почему падают рейтинги президента США и может ли это каким-то образом повлиять на Россию. "Это самый большой неопределенный фактор. Он несомненно связан с делом Эпштейна. Америка переваривает преданные гласности файлы; именно они будут многое определять в будущем", — заявил эксперт.
По его словам, именно скандальные публикации заставили хозяина Белого дома сменить тон. "С моей точки зрения, миротворческая риторика Трампа связана именно с публикацией "файлов Эпштейна", — пояснил Васильев.
По его мнению, демократы к этому готовились и сегодня с их стороны идёт установка, что Трамп — "невменяемый президент", что может побудить их объявить импичмент.
Васильев также указал на непубличный торг. "Демократы решили сдать [экс-президента США Билла] Клинтона, видимо в обмен на Трампа, и будут активно раскручивать все, что связано с последним", — добавил американист.
"Многие, самые опасные файлы, были скрыты, но выброшенной информации достаточно для раскрутки", — резюмировал собеседник издания.
О том, существует ли в России феномен "глубинного государства", а также о "виртуальных" поворотах Трампа — в материале "Вместе заработаем на мире? Дмитрий Выдрин о том, получит ли Россия $12 триллионов за уступки по Украине" на сайте Украина.ру.