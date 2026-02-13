https://ukraina.ru/20260213/vasilev-tramp-zatailsya-iz-za-faylov-epshteyna--demokraty-gotovyat-impichment-1075577084.html

Васильев: Трамп затаился из-за "файлов Эпштейна" — демократы готовят импичмент

Самым большим неопределенным фактором в американской политике стало дело Джеффри Эпштейна. Миротворческая риторика Дональда Трампа напрямую связана с публикацией скандальных документов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев

Журналист спросил, почему падают рейтинги президента США и может ли это каким-то образом повлиять на Россию. "Это самый большой неопределенный фактор. Он несомненно связан с делом Эпштейна. Америка переваривает преданные гласности файлы; именно они будут многое определять в будущем", — заявил эксперт.По его словам, именно скандальные публикации заставили хозяина Белого дома сменить тон. "С моей точки зрения, миротворческая риторика Трампа связана именно с публикацией "файлов Эпштейна", — пояснил Васильев.По его мнению, демократы к этому готовились и сегодня с их стороны идёт установка, что Трамп — "невменяемый президент", что может побудить их объявить импичмент.Васильев также указал на непубличный торг. "Демократы решили сдать [экс-президента США Билла] Клинтона, видимо в обмен на Трампа, и будут активно раскручивать все, что связано с последним", — добавил американист."Многие, самые опасные файлы, были скрыты, но выброшенной информации достаточно для раскрутки", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Секретный пакт по Украине и импровизация по Ирану. Владимир Васильев о тайных смыслах миролюбия Трампа" на сайте Украина.ру.О том, существует ли в России феномен "глубинного государства", а также о "виртуальных" поворотах Трампа — в материале "Вместе заработаем на мире? Дмитрий Выдрин о том, получит ли Россия $12 триллионов за уступки по Украине" на сайте Украина.ру.

