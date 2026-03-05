ПВО ночью сбила почти 80 вражеских дронов над Россией - 05.03.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260305/pvo-nochyu-sbila-pochti-80-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey--1076402456.html
ПВО ночью сбила почти 80 вражеских дронов над Россией
ПВО ночью сбила почти 80 вражеских дронов над Россией - 05.03.2026 Украина.ру
ПВО ночью сбила почти 80 вражеских дронов над Россией
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 76 украинских беспилотников над РФ, сообщили в Минобороны, передает 5 марта телеграм-канал Украина.ру
Из них 33 беспилотника уничтожили над территорией Саратовской области, 17 - над акваторией Черного моря, 10 над Крымом, девять над Ростовской областью, четыре над Краснодарским краем, два над Волгоградской и один над Астраханской областью.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале уточнил, что минувшим вечером и ночью в ходе отражения воздушной атаки на регион БПЛА были уничтожены в четырех районах - Чертковском, Шолоховском, Белокалитвинском, Тарасовском.Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала и будет уточняться. Кроме того, в регионе сохраняется беспилотная опасность.Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин указал, что в результате атаки БПЛА есть повреждения гражданских объектов. Специалисты реагируют на все поступающие вызовы. На местах работают профильные службы. По предварительным данным, пострадали три человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь.О других атаках - в материале Силы ПВО за вечер сбили 82 украинских БПЛА, атаковавших регионы России. Сводка Минобороны РФ на сайте Украина.ру.
россия
ростовская область
Украина.ру
сво, спецоперация, россия, ростовская область, минобороны
СВО, Спецоперация, Россия, Ростовская область, Минобороны, Украина.ру

ПВО ночью сбила почти 80 вражеских дронов над Россией

07:30 05.03.2026 (обновлено: 07:34 05.03.2026)
 
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 76 украинских беспилотников над РФ, сообщили в Минобороны, передает 5 марта телеграм-канал Украина.ру
Из них 33 беспилотника уничтожили над территорией Саратовской области, 17 - над акваторией Черного моря, 10 над Крымом, девять над Ростовской областью, четыре над Краснодарским краем, два над Волгоградской и один над Астраханской областью.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале уточнил, что минувшим вечером и ночью в ходе отражения воздушной атаки на регион БПЛА были уничтожены в четырех районах - Чертковском, Шолоховском, Белокалитвинском, Тарасовском.
Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала и будет уточняться. Кроме того, в регионе сохраняется беспилотная опасность.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин указал, что в результате атаки БПЛА есть повреждения гражданских объектов. Специалисты реагируют на все поступающие вызовы. На местах работают профильные службы.
По предварительным данным, пострадали три человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
О других атаках - в материале Силы ПВО за вечер сбили 82 украинских БПЛА, атаковавших регионы России. Сводка Минобороны РФ на сайте Украина.ру.
СВОСпецоперацияРоссияРостовская областьМинобороныУкраина.ру
 
Лента новостейМолния