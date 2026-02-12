https://ukraina.ru/20260212/vmeste-zarabotaem-na-mire-dmitriy-vydrin-o-tom-poluchit-li-rossiya-12-trillionov-za-ustupki-po-1075535119.html

Вместе заработаем на мире? Дмитрий Выдрин о том, получит ли Россия $12 триллионов за уступки по Украине

Резкая риторика Сергея Лаврова вызвана противоречивой политикой Вашингтона. То побеждает "линия Трампа", то передавливает "вашингтонское болото". Мы устали от этих бесконечных "качелей". Обнадеживает только то, что Трамп понимает: либо он высушит это болото, либо в нем утонет. Ждем его выбора.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин.Россия пересмотрела свой подход к урегулированию украинского конфликта, выразив готовность возобновить диалог с Европой и предложив США экономический план сотрудничества, получивший название "пакет Дмитриева". Россия предложила американскому бизнесу инвестиционные проекты на сумму 12 триллионов долларов в обмен на геополитические уступки в контексте украинского урегулирования.— Дмитрий Игнатьевич, начну со странного, возможно, на ваш взгляд, вопроса. Вот, все говорят о "глубинном государстве" в Соединенных Штатах. А у нас в России существует подобный феномен?— Нормальный вопрос. В чем-то философский, потому философски отвечу — оно есть везде.Если коротко, то к "глубинному государству" отношу некое сообщество влиятельных лиц, которые персональный комфорт ставят выше государственной эффективности. Так уж устроен человек: если у него по жизни все хорошо, то он органично против резких и часто необходимых государственных шагов, которые могут нести риски его личному благополучию.Отсюда и характерный конфликт между лидером державы и "глубинным государством". Настоящий лидер — всегда новатор, он готов на нестандартные действия ради эффективности своей родины.И есть влиятельные элитарии (в экономике, политике, культуре, медиа), которые опасаются, что подобные действия негативно скажутся на их положении, статусе и благосостоянии. И это нормально. Я подобное называю "социальной инерцией". Она так же необходима, как и закон инерции в физическом мире.— Отсюда, очевидно, та неторопливость наших перемен, которую порой приписывают "медлительности Путина"?— Реальность всегда медлительнее мечты, а наш президент — абсолютный реалист, "разведчик реальности". Соответственно, он любые действия — кадровые, политические, военные — сопрягает с неизбежной инерцией "глубинного государства".Это Бербок считала, что государство можно мгновенно развернуть хоть на 360 градусов. На самом деле, даже кредитную ставку Нацбанка невозможно резко поменять на пару процентов без преодоления инерционного сопротивления.— А Трамп делает резкие повороты, и все ему с рук сходит...— Скорее, он делает "резкие повороты" не в реале, а в виртуале. Это разные вещи. Одно дело резко разворачивать самолет на виртуальном тренажере, другое дело в действительном полете.Плюс, Трамп, раз уж мы о нем заговорили, по психотипу не "прошаренный разведчик", думающий о победе, а эгоцентричный риэлтор, стремящийся к прибыли. А это различные стратегии.Я уже отмечал своеобразный феномен западной политики. В ней громадное количество персон имеют чисто строительный опыт. Почему? Застройщик знает великую тайну своего общества. Там один недострой, перекрывается только другим недостроем.Скажем, если вы вовремя не построили и задали приемочной комиссии туалет, вам грозят санкции, штрафы, репутационные издержки. Но если вы немедленно начинает вокруг туалета строить завод, то этот громадный недострой перекрывает первый - мелкий.Трамп всю свою страну превратил в череду недостроев. И это работает! Вот, многие утверждают, что он со своей партией проиграет осенью промежуточные выборы в Конгресс. Не уверен. Если он пробьет через Конгресс финансирование на железнодорожный тоннель под Гудзоном, то этот гигантский логистический недострой перекроет все его миротворческие недострои.Еще можно потом заявить о будущем строительстве тоннеля уже не под рекой Гудзон, а под проливом Гудзон…Кстати говоря, его "любимый друг" Уиткофф, тоже строитель по жизни и действует также. Когда один из этапов переговоров под его руководством (не важно по Украине или Ирану) начинает пробуксовывать, он тут же объявляет новые переговоры. Эти ребята — тертые калачи. Их голыми руками, без строительных рукавиц, не возьмешь…— Раз уж упомянули Украину, как вам очередной пассаж Зеленского о создании и финансировании Западом профессиональной украинской армии в 800 тысяч бойцов?— Отношу это к области галлюцинаций. С изумлением послушал одного популярного "эксперта" о том, что Европа без проблем выделит средства на этот прожект. Он оценил его через фонд возможных зарплат военнослужащих в 20 миллиардов евро в год и посчитал эту сумму "мизерной" для ЕС.Кстати говоря, этот наш "эксперт" — бывший гражданин Балтии. А даже бывшие их сограждане забавно устроены. Для них, скажем 20 тысяч евро — "громадные деньги". А 20 миллиардов — "это ни о чем". Своего рода "комплекс Шуры Балаганова".Но, во-первых, для нынешнего финансового состояния Европейского Союза, особенно при смене руководства ФРС, это не "мизерные", а "хорошие деньги". Очень, очень хорошие! Во-вторых, армия — это не только зарплаты. Это обучение, снаряжение, техника, энергетика, логистика, жилища и так далее.Смело умножаем цифру на 4-4,5. Это уже вообще не подъемно для распадающегося ЕС. Что-то из области галлюцинаций или мистики…— Дмитрий Игнатьевич, исходя из сказанного, у меня попутно возникают целых три вопроса. Первый. Почему наша сторона, как правило, тоже позитивно отзывается обо всех этих бесконечных переговорах? Второй. Как вы вообще оцениваете уровень российской политической экспертизы? Третий. Мистика является особенностью политического мышления?— Ответ на эти правомерные вопросы лежит еще в опыте девяностых. Помните те бесконечные МММ, финансовые пирамиды? Все они заканчивались крахом, когда исчерпывался их совокупный ресурс.Стратегия "недостроев" — та же пирамида, и мы знаем, чем это закончится. Но почему бы не подыграть тем, кто этого не знает? Почему бы не потешить их самолюбие и иллюзии? При этом готовясь к разруливанию реальной ситуации.Что касается экспертов, в те же девяностые, было не мало всякого рода "коучеров", теоретиков управления миром. "Пока не видят санитары". Но были и реальные знатоки типичных схем, социальных архетипов, новой общественной стилистики, психологического дизайна и архитектуры. Я пытаюсь больше черпать от последних.Например, некий "Колобок", который иронично троллит в "телеге" вполне жизненные стереотипные ситуации, дает мне больше пищи для ума, чем бесконечные заумные и теоретические рассуждения завсегдатаев телеэфиров.Что касается мистики, то в те же девяностые, когда формировалось мировоззрение большинства действующих политиков, характерна была вера в чудеса, сверхъестественное и прочее. Но мистика бывает разной.К примеру, мне довелось видеть как оживился наш президент, когда ему в Самарканде подарили копию печати Тамерлана. Мол, теперь дух великого воина гарантирует все ваши будущие победы. Думаю, наш лидер допускает присутствие непознанного в политическом процессе. Но при условии, если это не противоречит его канонической вере.Другое дело, повальное увлечение украинского руководства в оккультных обрядах, могильных атрибутах и прочей чертовщине. Там полное отсутствие веры выступает условием включения непознанного в политический процесс. Сплошная бесовщина…Короче, в каждой мистике есть доля мистики. Причем, весьма разная…— Но все же вернемся к делам земным и бренным. Верите ли вы в то, что, если мы пойдём на мир по Украине, американцы дадут нам 12 триллионов?— Наверное, вы неправильно поняли, кто кому "инвестирует". Двенадцать триллионов — это не деньги, которые могут дать нам американцы. Это средства, которые янки могут заработать вместе с нами.Мы им об этом и говорим. Мол, не отвлекайтесь на поддержку войны — на продажу оружия, космической связи и прочее. Давайте вместе зарабатывать на мире. И называем цифру, от которой сложно отказаться. Только это и работает в переговорах с США.Помните: в Америке все несерьезно, кроме денег?— Сергей Лавров выступил с жесткой оценкой по поводу переговорного процесса: "Вашингтон теперь сам не готов на свои же предложения по Украине" и "Россия не видит "радужного будущего" в экономических отношениях с США". До этого МИД выступал более сдержанно. Почему риторика дипломатов меняется сейчас?— Выше мы уже говорили о роли "глубинного государства". В Америке оно особенно сильно. Отсюда и противоречивая политика Вашингтона. То побеждает "линия Трампа", то передавливает "вашингтонское болото".Отсюда и резкая риторика Лаврова. Мы устали от этих бесконечных "качелей". Обнадеживает только то, что их президент понимает: либо он высушит это болото, либо в нем утонет. Ждем его выбора.Если говорить по-простому, то "дух Анкориджа" – это возникшее у российской стороны чувство того, что США и Дональд Трамп якобы поняли главную геополитическую озабоченность России. А именно – необходимость гарантий национальной безопасности на украинском (читай - европейском) направлении, ради которых Россия и начала СВО и хочет закончить ее долгосрочным миром, который бы всё и гарантировал. Об этом в материале Слегка перенюхали. Как Трамп обманул Россию с помощью "духа Анкориджа".

