Трампу станет не до мира: СМИ узнали о плане Белого дома свернуть дипломатию по Украине

Президент США Дональд Трамп в ближайшие недели может отодвинуть украинское урегулирование на второй план, полностью переключившись на внутриполитическую повестку. Об этом 13 февраля сообщил журнал Atlantic

В публикации говорится, что американский лидер рискует и вовсе выйти из переговорного процесса, если сочтет его политически невыгодным."В ближайшие недели, когда предвыборная кампания в США будет занимать всё больше внимания Трампа, он может решить, что переговоры по Украине стали для него политически проигрышными. Тогда он может выйти из них, возложив вину за провал дипломатии на упертость одной или обеих конфликтующих сторон", — отмечает автор материала.Переговорные группы России, США и Украины периодически встречаются в Абу-Даби, однако прорывных результатов пока не достигнуто. В Кремле констатируют: дата следующего раунда до сих пор не согласована. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, Москва приняла предложение Вашингтона, однако США продолжают политику экономического давления на Россию. В МИД РФ также указывают на деструктивную роль Киева. Официальный представитель ведомства Мария Захарова обвинила режим Владимира Зеленского в сознательном срыве мирного процесса. По ее словам, ВСУ усиливают атаки на мирное население именно в моменты активизации дипломатических контактов. Киев, подчеркнула Захарова, рассчитывает не на диалог, а на перевооружение и продолжение боевых действий. О других событиях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Закрывающееся окно для сделки, провалы ВСУ, старания США. Хроника событий на утро 13 февраля.

