Трампу станет не до мира: СМИ узнали о плане Белого дома свернуть дипломатию по Украине - 13.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260213/trampu-stanet-ne-do-mira-smi-uznali-o-plane-belogo-doma-svernut-diplomatiyu-po-ukraine----1075586455.html
Трампу станет не до мира: СМИ узнали о плане Белого дома свернуть дипломатию по Украине
Трампу станет не до мира: СМИ узнали о плане Белого дома свернуть дипломатию по Украине - 13.02.2026 Украина.ру
Трампу станет не до мира: СМИ узнали о плане Белого дома свернуть дипломатию по Украине
Президент США Дональд Трамп в ближайшие недели может отодвинуть украинское урегулирование на второй план, полностью переключившись на внутриполитическую повестку. Об этом 13 февраля сообщил журнал Atlantic
2026-02-13T10:45
2026-02-13T10:45
новости
сша
россия
украина
дональд трамп
мария захарова
сергей лавров
переговоры
новости переговоров
новости о переговорах россии и украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1e/1075007566_364:0:2744:1339_1920x0_80_0_0_75fc91a35b51e12f4b457c3c65711100.jpg
В публикации говорится, что американский лидер рискует и вовсе выйти из переговорного процесса, если сочтет его политически невыгодным."В ближайшие недели, когда предвыборная кампания в США будет занимать всё больше внимания Трампа, он может решить, что переговоры по Украине стали для него политически проигрышными. Тогда он может выйти из них, возложив вину за провал дипломатии на упертость одной или обеих конфликтующих сторон", — отмечает автор материала.Переговорные группы России, США и Украины периодически встречаются в Абу-Даби, однако прорывных результатов пока не достигнуто. В Кремле констатируют: дата следующего раунда до сих пор не согласована. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, Москва приняла предложение Вашингтона, однако США продолжают политику экономического давления на Россию. В МИД РФ также указывают на деструктивную роль Киева. Официальный представитель ведомства Мария Захарова обвинила режим Владимира Зеленского в сознательном срыве мирного процесса. По ее словам, ВСУ усиливают атаки на мирное население именно в моменты активизации дипломатических контактов. Киев, подчеркнула Захарова, рассчитывает не на диалог, а на перевооружение и продолжение боевых действий. О других событиях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Закрывающееся окно для сделки, провалы ВСУ, старания США. Хроника событий на утро 13 февраля.
сша
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1e/1075007566_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_3c078333ee510463d9f4a5994446962d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, украина, дональд трамп, мария захарова, сергей лавров, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, итоги переговоров
Новости, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Мария Захарова, Сергей Лавров, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах России и Украины, итоги переговоров

Трампу станет не до мира: СМИ узнали о плане Белого дома свернуть дипломатию по Украине

10:45 13.02.2026
 
© AP / Allison Robbert
- РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP / Allison Robbert
Читать в
ДзенTelegram
Президент США Дональд Трамп в ближайшие недели может отодвинуть украинское урегулирование на второй план, полностью переключившись на внутриполитическую повестку. Об этом 13 февраля сообщил журнал Atlantic
В публикации говорится, что американский лидер рискует и вовсе выйти из переговорного процесса, если сочтет его политически невыгодным.
"В ближайшие недели, когда предвыборная кампания в США будет занимать всё больше внимания Трампа, он может решить, что переговоры по Украине стали для него политически проигрышными. Тогда он может выйти из них, возложив вину за провал дипломатии на упертость одной или обеих конфликтующих сторон", — отмечает автор материала.
Переговорные группы России, США и Украины периодически встречаются в Абу-Даби, однако прорывных результатов пока не достигнуто. В Кремле констатируют: дата следующего раунда до сих пор не согласована.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, Москва приняла предложение Вашингтона, однако США продолжают политику экономического давления на Россию.
В МИД РФ также указывают на деструктивную роль Киева. Официальный представитель ведомства Мария Захарова обвинила режим Владимира Зеленского в сознательном срыве мирного процесса. По ее словам, ВСУ усиливают атаки на мирное население именно в моменты активизации дипломатических контактов. Киев, подчеркнула Захарова, рассчитывает не на диалог, а на перевооружение и продолжение боевых действий.
О других событиях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Закрывающееся окно для сделки, провалы ВСУ, старания США. Хроника событий на утро 13 февраля.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАРоссияУкраинаДональд ТрампМария ЗахароваСергей Лавровпереговорыновости переговоровновости о переговорах России и Украиныитоги переговоров
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
22:57США подарят России триллион для победы над Украиной
22:05"Искусство не только СВОим". 60 художников и 100 картин ради одной Победы
21:58Новые ядерные треугольники. Борьба "пересидеть" против "я так хочу" возвращает ядерное сдерживание
21:00Киев без отопления, Одесса без воды, ракеты и БПЛА в регионах России и Украины. Новости к 21.00
20:02Польша освободила от уголовной ответственности наёмников в ВСУ
19:37В Харькове снесли бюст партизану Александру Зубареву
19:31"Украина.ру" представляет документальный фильм о помощи фронту
19:30Новости с Константиновского направления: ВС РФ громят логистику ВСУ
19:24Террористический обстрел школы в Запорожской области: дети не пострадали
18:41Провальная встреча лидеров ЕС, иноагенты размножились. Новости к этому часу
18:30Юрий Кнутов: Россия остановила полет "Фламинго" и обходится без Starlink для ударов по целям на Украине
18:25Итоги 13.02.26: тупик по Украине, давление на Кубу и олимпийские скандалы
18:15СБУ второй день проводит обыски в «Киевтеплоэнерго»
18:15Переговоры в Женеве: кто поедет, о чём будут говорить. Итоги 13 февраля
18:06Скандалов в НАБУ становится больше, реакция на них прежняя
17:53Мэр Конотопа решил надавить на жалость, но не учёл, что его читают местные
17:46Минобороны Украины готовит предложения по уклонистам
17:42Под удар попали гуманитарный штаб и почта: Балицкий — о последствиях обстрела. Главное к этому часу
17:35Мэр Белгорода рассказал о ситуации с ЖКУ
17:27"Десять заводов до конца года": Зеленский анонсировал масштабную программу производства дронов в Европе
Лента новостейМолния