Политика ограбления Европы: Ищенко о том, сможет ли ЕС собрать армию для отправки на Украину - 13.02.2026
Политика ограбления Европы: Ищенко о том, сможет ли ЕС собрать армию для отправки на Украину
Политика ограбления Европы: Ищенко о том, сможет ли ЕС собрать армию для отправки на Украину - 13.02.2026 Украина.ру
Политика ограбления Европы: Ищенко о том, сможет ли ЕС собрать армию для отправки на Украину
США проводят политику ограбления Европы, тогда как раньше открывали перед ней рынки и усиливали союзников. Европейская экономика разваливается, а содержать собственные вооруженные силы становится невозможно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-02-13T05:30
2026-02-13T05:30
Ранее газета The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США, Украина и европейские страны договорились дать "скоординированный военный ответ", если российская сторона будет "постоянно нарушать" мирный договор, который в будущем заключат Москва и Киев. Отвечая на вопрос о том, можно ли считать такую инициативу подготовкой к прямому столкновению с Россией, Ищенко указал на кардинальную смену курса Вашингтона. "США проводят политику ограбления Европы", — заявил эксперт. По словам Ищенко, главным инструментом такой политики стал отказ ЕС от российских энергоресурсов.Европейские страны, отметил он, потратили на украинский кризис значительно больше, чем вложили. "В том числе и то, что от них уплыло, когда они отказались от энергетического сотрудничества с Россией и стали сотрудничать с американцами", — добавил Ищенко.Экономическое истощение напрямую влияет на обороноспособность ЕС. "Может ли ограбленная Европа содержать собственные вооруженные силы?" — задал риторический вопрос эксперт."Они собирались отправить 50-тысячный корпус на Украину, но через год выяснили, что не могут отправить даже 30 тысяч. Если бы эти войска были, они бы давно находились на Украине", — резюмировал собеседник издания.
Политика ограбления Европы: Ищенко о том, сможет ли ЕС собрать армию для отправки на Украину

05:30 13.02.2026
 
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
- РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
США проводят политику ограбления Европы, тогда как раньше открывали перед ней рынки и усиливали союзников. Европейская экономика разваливается, а содержать собственные вооруженные силы становится невозможно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее газета The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США, Украина и европейские страны договорились дать "скоординированный военный ответ", если российская сторона будет "постоянно нарушать" мирный договор, который в будущем заключат Москва и Киев.
Отвечая на вопрос о том, можно ли считать такую инициативу подготовкой к прямому столкновению с Россией, Ищенко указал на кардинальную смену курса Вашингтона.
"После Второй мировой войны Штаты открывали перед Европой рынки, проводили политику усиления европейских стран. Сейчас у них нет возможности содержать сильную Европу", — констатировал обозреватель.
"США проводят политику ограбления Европы", — заявил эксперт. По словам Ищенко, главным инструментом такой политики стал отказ ЕС от российских энергоресурсов.
Европейские страны, отметил он, потратили на украинский кризис значительно больше, чем вложили. "В том числе и то, что от них уплыло, когда они отказались от энергетического сотрудничества с Россией и стали сотрудничать с американцами", — добавил Ищенко.
Экономическое истощение напрямую влияет на обороноспособность ЕС. "Может ли ограбленная Европа содержать собственные вооруженные силы?" — задал риторический вопрос эксперт.
"Они собирались отправить 50-тысячный корпус на Украину, но через год выяснили, что не могут отправить даже 30 тысяч. Если бы эти войска были, они бы давно находились на Украине", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: ВСУ тратят свои резервы в Донбассе, пока армия России готовится к боям за Запорожье" на сайте Украина.ру.
Больше про военный конфликт на Украине — в материале "Александр Казаков: Запад копирует подходы Путина по Украине и провоцирует прямую войну России с Европой" на сайте Украина.ру.
