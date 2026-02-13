https://ukraina.ru/20260213/politika-ogrableniya-evropy-ischenko-o-tom-smozhet-li-es-sobrat-armiyu-dlya-otpravki-na-ukrainu-1075576669.html

Политика ограбления Европы: Ищенко о том, сможет ли ЕС собрать армию для отправки на Украину

Политика ограбления Европы: Ищенко о том, сможет ли ЕС собрать армию для отправки на Украину

США проводят политику ограбления Европы, тогда как раньше открывали перед ней рынки и усиливали союзников. Европейская экономика разваливается, а содержать собственные вооруженные силы становится невозможно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

Ранее газета The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США, Украина и европейские страны договорились дать "скоординированный военный ответ", если российская сторона будет "постоянно нарушать" мирный договор, который в будущем заключат Москва и Киев. Отвечая на вопрос о том, можно ли считать такую инициативу подготовкой к прямому столкновению с Россией, Ищенко указал на кардинальную смену курса Вашингтона. "США проводят политику ограбления Европы", — заявил эксперт. По словам Ищенко, главным инструментом такой политики стал отказ ЕС от российских энергоресурсов.Европейские страны, отметил он, потратили на украинский кризис значительно больше, чем вложили. "В том числе и то, что от них уплыло, когда они отказались от энергетического сотрудничества с Россией и стали сотрудничать с американцами", — добавил Ищенко.Экономическое истощение напрямую влияет на обороноспособность ЕС. "Может ли ограбленная Европа содержать собственные вооруженные силы?" — задал риторический вопрос эксперт."Они собирались отправить 50-тысячный корпус на Украину, но через год выяснили, что не могут отправить даже 30 тысяч. Если бы эти войска были, они бы давно находились на Украине", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: ВСУ тратят свои резервы в Донбассе, пока армия России готовится к боям за Запорожье" на сайте Украина.ру.Больше про военный конфликт на Украине — в материале "Александр Казаков: Запад копирует подходы Путина по Украине и провоцирует прямую войну России с Европой" на сайте Украина.ру.

