Ябеда-выгодополучатель и скандал на Олимпийских играх. Итоги 12 февраля

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич был лишён аккредитации Международным Олимпийским Комитетом, но награждён Владимиром Зеленским

Владимир Зеленский наградил украинского скелетониста Владислава Гераскевича."За самоотверженное служение украинскому народу, гражданское мужество и патриотизм в отстаивании идеалов свободы и демократических ценностей постановляю: наградить орденом Свободы Гераскевича Владислава Михайловича — члена национальной олимпийской команды Украины, скелетониста", — гласит указ Зеленского на сайте Офиса президента Украины.За несколько часов до этого Международный Олимпийский Комитет дисквалифицировал Гераскевича с олимпийского турнира за использование несогласованного шлема с изображением погибших украинских спортсменов. Представители МОК до последнего пытались уговорить атлета сменить экипировку на регламентированную, но получили отказ.При этом перед отзывом аккредитации и дисквалификацией с Гераскевичем разговаривала глава МОК Кирсти Ковентри. Но украинский спортсмен довёл её до слёз. Он потребовал не только официальных извинений от Международного Олимпийского Комитета и разрешения носить шлем, но и оплаты электрогенераторов для украинских спортивных объектов. В итоге Ковентри расплакалась."Она была очень взволнована по этому поводу, потому что она вложила много сил с позиции спортсмена и, в частности, с позиции председателя комиссии спортсменов, которую она в прошлом возглавляла. Она потратила много времени на то, чтобы внедрить принципы самовыражения спортсменов, когда она была председателем комиссии спортсменов", — рассказал директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.Позднее Ковентри сделала официальное заявление."Никто, особенно я, не оспаривает посыл. Посыл очень сильный. Дело не в посыле; дело буквально в правилах и положениях. В данном случае – спортивная площадка. Мы должны обеспечить безопасную среду для всех", — сказала Ковентри.Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) и Ассоциация зимних Олимпийских международных федераций (WOF) поддержали решение МОК дисквалифицировать украинского спортсмена.Сам Гераскевич прокомментировал решение МОК в соцсетях."Это — цена нашего достоинства", — написал он.До этого Гераскевич наябедничал на других спортсменов."Я не получил никакого объяснения относительно российского флага (итальянский сноубордист Роланд Фишналлер выступает на Олимпийских играх с флагами России, США, Италии, Канады, Южной Кореи и Китая на экипировке — это флаги стран-хозяек Олимпийских игр, в которых Фишналлер принимал участие — Ред.), почему не были применены санкции, почему лыжница имеет право выступать с посланием погибшему партнёру по команде, а мы — нет", — заявил Гераскевич.Сам Гераскевич свой шлем, который сейчас украинские СМИ называют "шлем памяти", надел на церемонии открытия Игр-2026. Он был знаменосцем украинской сборной. Также Гераскевич надел шлем на старт тренировочного заезда.Международный Олимпийский Комитет заранее запретил использовать подобную экипировку во время соревновательных заездов, ссылаясь на правило №50 Олимпийской хартии. Это правило запрещает любые политические, религиозные или расовые демонстрации и акции на олимпийских объектах. В МОК сочли изображения на шлеме проявлением политического протеста, нарушающим принцип нейтральности Игр.В то же время, МОК не запрещает подобные действия на пресс-конференциях и в смешанных зонах, в интервью и медиа, в соцсетях и иных цифровых платформах, на командных собраниях и за пределами олимпийских объектов с учётом необходимости соблюдения местного законодательства.Тому же Гераскевичу в качестве компромисса предложили выйти на старт с чёрной траурной повязкой на руке. Международный Олимпийский Комитет также предоставил Гераскевичу возможность продемонстрировать шлем сразу после соревнований при прохождении через смешанную зону. Но украинский скелетонист на все предложения ответил отказом.При этом его поддержали коллеги по команде. Так, украинская скелетонистка Елена Смага выступила с надписью на ладони "Память — это не нарушение".А вот другим олимпийским спортсменам происходящее надоело. Так, лыжник Адам Коня ответил Смаге и Гераскевичу. Он на закреплённом на ладони пластыре написал "Вы всех задолбали".А вот Зеленский обвинил МОК в беспамятстве."Спорт не означает беспамятство, а олимпийское движение должно помогать останавливать войны, а не подыгрывать агрессору. К сожалению, решение Международного олимпийского комитета дисквалифицировать украинского скелетониста Владислава Гераскевича говорит о другом. Это точно не о принципах олимпизма, основанных на справедливости и поддержке мира", — обвинил Зеленский Международный Олимпийский Комитет.Он поблагодарил Гераскевича за чёткую позицию. И обвинил Россию в нарушении олимпийских принципов. Также Зеленский выразил недовольство по поводу участия российских спортсменов в Олимпиаде."13 россиян сейчас в Италии и участвуют в Олимпиаде. Это на Олимпийских играх они под нейтральными флагами, а в жизни публично поддерживают российскую агрессию против Украины и оккупацию наших территорий. И именно они заслуживают дисквалификации. Гордимся Владиславом и его поступком. Иметь смелость – это больше, чем иметь медали", — подытожил Зеленский.Власти на Украине заставили работников энергетической отрасли страны выйти на акции в поддержку Гераскевича.Тем временем эксперты указали на то, что Гераскевичу вряд ли что-то светило на Олимпиаде."Владислав Гераскевич неплохо проявил себя в тренировочных заездах, но за олимпийскую медаль ему было бы крайне трудно бороться. Он хороший пилот, но у него не быстрый стартовый разгон, да и техника уступает той, на чём выступают те же немцы и британцы. Гераскевич активно боролся против допуска российских спортсменов на международные старты и добился того, чтобы у них не было возможности отобраться на Олимпиаду. Сначала убрал трёх конкурентов из России, чтобы занимать более высокие места на Кубке мира, а теперь сам лишился Олимпиады", — заявил в комментарии СМИ один из тренеров российской сборной по скелетону.Член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, военкор Александр Коц напомнил о достижениях украинского скелетониста."Забавно, конечно, что больше всего возмущаются те, кто первыми бегут жаловаться на российских спортсменов, призывая отменить в отношении них олимпийские принципы. А Гераскевич чего приезжал-то? Может вот за этим хайпом? Откровенно, ему вряд ли что-то светило. Лучшее достижение в юниорских турнирах - 8 место. В Кубке мира - 24 место. В Чемпионатах мира однажды стал четвёртым, хотя в среднем выше 10 не поднимался. Один раз победил в Кубке Европы в отсутствие сильных конкурентов", — отметил он.Но на Украине Гераскевича чествуют сильнее, чем иных олимпийских чемпионов. Так, "Монобанк" уже заявил о вручении спортсмену премии в 1 млн грн. (около 1,8 млн руб.).Подробнее о скандале на Олимпиаде — в статье Павла Котова "Шлемная "зрада". Украина хочет испохабить еще и Олимпиаду".

