Спецоперация на минувшей неделе. Противник переходит в оборону, пытаясь контратаковать на южном участке

Боевые действия на фронте, судя по нарастающей активности с воздуха, позволяют российской армии преодолевать упорное сопротивление украинской армии и продвигаться вперед, просачиваясь в оборонительные линии противника.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057898352_0:110:1600:1010_1920x0_80_0_0_74c2df35f275211b0e0a19e8d4f54b9b.jpg

В Сумской области ВСУ теряют важные участки в районе Белой Березы вдоль границы, в результате нехватки живой силы. Наши взяли под контроль обширную лесистую местность вплоть до бывшего населенного пункта Сидоровка. Активизировались бои на Купянском направлении. Также враг продолжает контратаковать на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. Продолжаются бои на Донбасском направлении и севернее Харькова.В зоне ответственности группировки войск "Юг" наши подразделения развили прорыв вдоль лесных полос к югу от Закотного, выйдя в район меловых холмов на восточном берегу Северского Донца. Используя сложный рельеф местности, штурмовые группы повернули на юг и заняли позиции вдоль лесополос к востоку от Кривой Луки. По словам украинского эксперта Константина Машовца, в битве за Константиновку русские несут минимальные потери, ставя во главу угла сбережение живой силы, а не территориальные успехи.Изменилась ситуация на западе от Северска. Буквально накануне украинские информационные ресурсы начали разгонять своеобразный, уже набивший оскомину, очередной "тренд перемоги", мол, "старлинк-окно" помогли ВСУ вновь войти в Северск и даже закрепиться. Однако, согласно опубликованным кадрам с геолокацией, ситуация оказалась прямо противоположной. Штурмовые группы ВС РФ заняли новые позиции в лесополосе вдоль дороги местного значения. Противник был отброшен от города на несколько километров. На первый взгляд, весьма незначительное расстояние, но в реальности нашим удалось подняться из низины на высоты и закрыть важный "карман" между Резниковкой и Закотным, который и впрямь угрожал западным окраинам Северска.Украинские источники трактуют ситуацию на западе от Северска весьма оригинально. С одной стороны, они почему-то перестали говорить о "героизме" и "киборгах", с другой — обвинили во всем "географию", дескать, южнее Закотного российские подразделения продвинулись по системе балок, используя рельеф для скрытого маневра и обхода опорных позиций ВСУ.А вот в районе Кривой Луки идут ожесточенные бои за высоты. Российским войскам удалось форсировать отдельные участки замерзшего Северского Донца и продолжить продвижение вдоль реки со стороны Серебрянского лесничества.Штурмовые группы группировки "Юг" продолжают продвигаться в сторону населенного пункта Федоровка Вторая, от которой рукой подать до Рай-Александровки. По сути, это окраина Славянско-Краматорской агломерации. Поступила информация, что наши захватили ряд опорников вдоль дороги Е-40, и теперь передовые позиции ВС РФ уже фиксируются здесь — в лесополосе, тянущейся до Ольховатки. Одновременно армейские подразделения нашей армии продвинулись по дороге от Приволья в направлении Бондарного, закрепляясь на промежуточных рубежах и создавая угрозу дальнейшего развития давления вдоль дорожной сети.На южном участке фронта противник сконцентрировал и стянул свои резервные силы и средства, видимо в очередной раз пытаясь доказать преимущества "упавшей связи", бросил в бой даже бронетехнику и танки. Такой подход в данной ситуации может принести локальный успех вроде временного захвата небольшого селения, но в среднесрочной оперативно-тактической перспективе плохо закончится для украинской армии. Во встречных боях высокой интенсивности очередной кризис обороны просто будет некем купировать.Подобная картина наблюдалась на минувшей неделе. Враг предпринял локальное контрнаступление в Запорожской области. Атаки противника отбивались подразделениями группировки войск "Восток". Отражены 10 попыток противника контратаковать отдельными штурмовыми группами, а также колоннами на бронетехнике. Враг потерял 1 танк, 5 ББМ и 2 роты живой силы. В районе населенного пункта Железнодорожное ВСУ продолжают оказывать ожесточенное сопротивление. Тем не менее штурмовые подразделения группировки войск "Восток" при поддержке авиации, артиллерии и ударных дронов планомерно продвигаются вглубь обороны противника. Можно осторожно предположить, что пройдет еще неделя-вторая, и главком украинской армии Сырский скажет, что "наступа не было", после чего противник опять начнет откатываться в западном направлении, теряя населенные пункты один за одним.Появились кадры уничтожения бронегруппы ВСУ, атаковавшей Терноватое к северу от Гуляйполя за рекой Гайчур. Обстановка там тяжелая, но контролируемая, пехота врага понесла большие потери. Южнее к западу от Гуляйполя около Зализничного также была предпринята контратака ВСУ при поддержке американского "Абрамса". Накат отбили, танк уничтожили с экипажем. Кстати, в Терноватом обстановка напоминает "наступ" месячной давности на Варваровку. Тогда противник ценой огромных потерь забрал населенный пункт, но потом его отбили штурмовые подразделения группировки "Восток".В зоне ответственности группировки "Днепр" на Запорожском направлении продолжаются боестолкновения в Приморском. После длительного противостоянии наши опять продвинулись на северной окраине. ВСУ пытаются зайти в Речное. Российские войска наносят удары артиллерией и дронами по позициям украинской армии в Малокатериновке. В Малой Токмачке ситуация очень динамичная. Некоторые позиции переходят из рук в руки по несколько раз за неделю. Что касается непосредственно Гуляйпольского района, то по информации с мест, боевые действия не утихают — идут жестко и без пауз. Наши массово работают дронами по украинским укрытиям, пытаются выбить оборону с воздуха.Обстановка вокруг Купянска сложная, российским подразделениям приходится зачищать объекты с подземными коммуникациями. Одним из них является железнодорожное депо в поселке Купянск-Узловой. Купянская агломерация по‑прежнему прочесывается — городская черта Купянска и прилегающие населенные пункты. Наши штурмовые группы под плотным огневым прикрытием выполняют задачи по населенным пунктам, примыкающим к Купянску, в том числе по Ковшаровке — она уже частично под нашим контролем. Подразделения ВСУ, зажатые у Купянска на левом (восточном) берегу реки Оскол, пытаются переправляться на противоположный берег в город или отходить по левому берегу южнее в сторону Изюмского района.Активно применяется УФМП-5, дальнобойная артиллерия, РСЗО „Торнадо “, круглосуточно используются наши „Герани “. Плотный огневой „зонтик “помогает нашим штурмовым группам маневрировать, брать опорники противника и тщательно закрепляться во время зачистки как на левом, так и на правом берегах реки Оскол. На Волчанском направлении бои продолжаются в районе Волчанска, а также высокая дневная активность ВС РФ зафиксирована в направлении к Липцам, речь идет о своеобразном треугольнике: Золочев — Казачья Лопань — Граны и Прудянка. Это один из главных участков, откуда противник по-прежнему наносит дроновые удары по белгородскому приграничью и самому Белгороду. Противник продолжает наносить ракетные удары по приграничным регионам России. Использует РСЗО "Хаймерс" в сочетании с реактивными системами "Нептун" и "Ольха". Средства противовоздушной обороны российской армии выполняют огневые задачи в круглосуточном режиме с утроенной нагрузкой.Что касается войск беспилотных систем — подтверждаются те сомнения и опасения, которые высказывали некоторые повоевавшие офицеры, ещё несколько лет назад, когда войска были только "в проекте". По факту еще нередки случаи, когда опытных операторов выдёргивают из существующих "боевых организмов" и ставят под своё крыло высокое начальство. В итоге если раньше комбат или комбриг мог своим приказом давать цели беспилотчикам по ходу боя, координируя их работу с работой на земле — то теперь, даже когда они физически есть на его участке, ему приходится идти по цепочке штабных согласований для того, чтобы их задействовать. С соответствующим падением эффективности и скорости взаимодействия. Впрочем, такие огрехи предметно обсуждались в процессе инспектирования наших войск на линии боевого соприкосновения старшими начальниками из Генштаба.По-прежнему остро стоит проблема отсутствия у нас своего тяжёлого дрона, "нашей Бабы-Яги" как массового решения. Даже не как бомбера — просто как доставщика, для работы со своим же передним краем. При этом самих дронов, моделей различных типов — целый зоопарк; всё упирается в надёжную, устойчивую ко всевозможным глушилкам связь для них.При этом, как справедливо отмечают наши авторитетные военные эксперты и аналитики, военно- политическая необходимость наступать, как можно быстрее и дальше, стоит всё острее и очевиднее. И здесь высказывается вот какое соображение. У противника беспилотие — заточено под эшелонированную оборону, а конкретно бригады "мадяровских войск" — это весьма серьезные и хорошие "пожарные команды", максимально приспособленные для быстрого "затыкания дыр" на наиболее угрожаемых направлениях. Если мы будем автоматически копировать их модель — мы тоже получим систему, которая будет очень неплоха для обороны, но практически непригодна для наступления. И это одна из причин, почему нам нельзя впрямую делать "как у них", а использовать свои ,проверенные и наработанные тактические решения и нестандартные ходы.Другие подробности ситуации на фронтах СВО - в статье полковника Геннадия Алехина: ВС РФ прижали ВСУ под Купянском-Узловым и не дают им прорваться к Шевченково

