Контратака ВСУ под Терноватым: Носков — о попытках Киева переломить ситуацию на Запорожском фронте - 13.02.2026
Контратака ВСУ под Терноватым: Носков — о попытках Киева переломить ситуацию на Запорожском фронте
Контратака ВСУ под Терноватым: Носков — о попытках Киева переломить ситуацию на Запорожском фронте - 13.02.2026 Украина.ру
Контратака ВСУ под Терноватым: Носков — о попытках Киева переломить ситуацию на Запорожском фронте
Российские войска освободили Железнодорожное — серьезный район обороны ВСУ на Запорожском направлении. Численность и цели переброшенной под Орехов украинской группировки пока неясны. Об этом рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков в комментарии изданию Украина.ру
2026-02-13T04:45
2026-02-13T04:45
По мнению эксперта, за последнее время обстановка на Запорожском направлении несколько изменилась. На южном фланге полосы наступления группировки "Восток" от Гуляйполя до Орехова было освобождено Железнодорожное (Зализничное) – серьезный район обороны ВСУ, сообщил Носков."При этом на северном фланге нашим бойцам пришлось отойти из Терноватого (важного транспортного центра) из-за контратак противника, которые, на сей раз, выглядят гораздо интенсивнее, чем обычно", — отметил эксперт.По словам Носкова, пока остается непонятным, какой наряд сил противник бросил в это наступление."Мы не знаем общую численность этой группировки и ее потенциал, а самое главное – с какой целью киевский режим ее туда направил: просто сбить информационный кризис вокруг Запорожского направления или действительно дать решительный бой с целью связать и истощить группировку "Восток", — констатировал военный эксперт.По оценке Носкова, исходя из опыта предыдущих подобных ситуаций, противник сформировал одну-две боевые группы на базе батальонов от нескольких бригад. По информации эксперта, общая численность этой усиленной группировки ВСУ составляет около пяти-восьми тысяч человек, но даже таких сил вряд ли достаточно, чтобы всерьез угрожать российским войскам.Полный текст комментария "Военный эксперт Владимир Носков: ВСУ испугались, что ВС РФ начнет изоляцию Запорожья и Днепропетровска" на сайте Украина.ру.О ситуации в Харьковской области — в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ прижали ВСУ под Купянском-Узловым и не дают им прорваться к Шевченково" на сайте Украина.ру.
Российские войска освободили Железнодорожное — серьезный район обороны ВСУ на Запорожском направлении. Численность и цели переброшенной под Орехов украинской группировки пока неясны. Об этом рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков в комментарии изданию Украина.ру
По мнению эксперта, за последнее время обстановка на Запорожском направлении несколько изменилась. На южном фланге полосы наступления группировки "Восток" от Гуляйполя до Орехова было освобождено Железнодорожное (Зализничное) – серьезный район обороны ВСУ, сообщил Носков.
"При этом на северном фланге нашим бойцам пришлось отойти из Терноватого (важного транспортного центра) из-за контратак противника, которые, на сей раз, выглядят гораздо интенсивнее, чем обычно", — отметил эксперт.
По словам Носкова, пока остается непонятным, какой наряд сил противник бросил в это наступление.
"Мы не знаем общую численность этой группировки и ее потенциал, а самое главное – с какой целью киевский режим ее туда направил: просто сбить информационный кризис вокруг Запорожского направления или действительно дать решительный бой с целью связать и истощить группировку "Восток", — констатировал военный эксперт.
По оценке Носкова, исходя из опыта предыдущих подобных ситуаций, противник сформировал одну-две боевые группы на базе батальонов от нескольких бригад.
По информации эксперта, общая численность этой усиленной группировки ВСУ составляет около пяти-восьми тысяч человек, но даже таких сил вряд ли достаточно, чтобы всерьез угрожать российским войскам.
Полный текст комментария "Военный эксперт Владимир Носков: ВСУ испугались, что ВС РФ начнет изоляцию Запорожья и Днепропетровска" на сайте Украина.ру.
О ситуации в Харьковской области — в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ прижали ВСУ под Купянском-Узловым и не дают им прорваться к Шевченково" на сайте Украина.ру.
