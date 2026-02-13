"Трамп смотрит наперед": Каргин объяснил выбор развивающихся экономик для проекта G5 - 13.02.2026 Украина.ру
"Трамп смотрит наперед": Каргин объяснил выбор развивающихся экономик для проекта G5
Стратегическая инициатива по созданию "Большой пятерки" (G5) учитывает будущий экономический вес участников, а не текущие статусы. Внутренние противоречия между странами-кандидатами рассматриваются как элемент стабильности, а не слабости. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по Ближнему Востоку, политолог Александр Каргин
Ранее Дональд Трамп предложил реформирования формата G7, предложив создать вместо него "Большую пятерку" (G5) в новом составе. Согласно информации издания Politico, со ссылкой на источник в Белом доме, в обновлённую группу должны войти США, Китай, Россия, Индия и Япония.Примечательно, что в нынешний состав G7 входят четыре европейские державы — Германия, Великобритания, Франция и Италия, тогда как в проектируемом формате G5 представительство Европы полностью отсутствует.В беседе с журналистом Каргин раскрыл экономический расчет, стоящий за инициативой американского лидера. "Во-первых, Трамп смотрит наперед, предвидя, что Европа экономически будет падать и дальше, а экономики Индии и Китая будут развиваться. Соответственно, будет расти и Россия", — заявил политолог.Эксперт считает, что внутренние противоречия между потенциальными участниками — не препятствие. "Что касается внутренних конфликтов между странами, которые могут войти в G5, то это абсолютно нормальная вещь", — пояснил Каргин.Он провел параллель с другими международными объединениями, где конфликты не мешают сотрудничеству. "В БРИКС, например, тоже есть страны, у которых внутренние конфликты: Индия и Китай являются не врагами, но жёсткими конкурентами. И БРИКС это не мешает", — сказал эксперт."Они, наоборот, в каком-то смысле обеспечивают внутреннюю систему сдерживания, некоего противовеса", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Каргин: Ближний Восток ждет эскалация — США сделают все, чтобы выбить Ирану "зубы" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международных отношений — в интервью Майкл Бом: Встреча России, Украины и США в Абу-Даби вряд ли принесет скорый компромисс.
"Трамп смотрит наперед": Каргин объяснил выбор развивающихся экономик для проекта G5

04:30 13.02.2026
 
Стратегическая инициатива по созданию "Большой пятерки" (G5) учитывает будущий экономический вес участников, а не текущие статусы. Внутренние противоречия между странами-кандидатами рассматриваются как элемент стабильности, а не слабости. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по Ближнему Востоку, политолог Александр Каргин
Ранее Дональд Трамп предложил реформирования формата G7, предложив создать вместо него "Большую пятерку" (G5) в новом составе. Согласно информации издания Politico, со ссылкой на источник в Белом доме, в обновлённую группу должны войти США, Китай, Россия, Индия и Япония.
Примечательно, что в нынешний состав G7 входят четыре европейские державы — Германия, Великобритания, Франция и Италия, тогда как в проектируемом формате G5 представительство Европы полностью отсутствует.
В беседе с журналистом Каргин раскрыл экономический расчет, стоящий за инициативой американского лидера. "Во-первых, Трамп смотрит наперед, предвидя, что Европа экономически будет падать и дальше, а экономики Индии и Китая будут развиваться. Соответственно, будет расти и Россия", — заявил политолог.
Эксперт считает, что внутренние противоречия между потенциальными участниками — не препятствие. "Что касается внутренних конфликтов между странами, которые могут войти в G5, то это абсолютно нормальная вещь", — пояснил Каргин.
Он провел параллель с другими международными объединениями, где конфликты не мешают сотрудничеству. "В БРИКС, например, тоже есть страны, у которых внутренние конфликты: Индия и Китай являются не врагами, но жёсткими конкурентами. И БРИКС это не мешает", — сказал эксперт.
"Они, наоборот, в каком-то смысле обеспечивают внутреннюю систему сдерживания, некоего противовеса", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Каргин: Ближний Восток ждет эскалация — США сделают все, чтобы выбить Ирану "зубы" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты международных отношений — в интервью Майкл Бом: Встреча России, Украины и США в Абу-Даби вряд ли принесет скорый компромисс.
