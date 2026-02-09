https://ukraina.ru/20260209/rostislav-ischenko-vsu-tratyat-svoi-rezervy-v-donbasse-poka-armiya-rossii-gotovitsya-k-boyam-za-zaporozhe-1075336532.html

Ростислав Ищенко: ВСУ тратят свои резервы в Донбассе, пока армия России готовится к боям за Запорожье

Южный участок фронта рухнул полностью. Наши войска продвигаются темпами, которые не характерны для этой операции. После падения Орехова начнутся бои за Запорожье. И фактически начнутся бои за Павлоград, а это уже подступ к Днепропетровску.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Ранее газета The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США, Украина и европейские страны договорились дать "скоординированный военный ответ", если российская сторона будет "постоянно нарушать" мирный договор, который в будущем заключат Москва и Киев. При этом Россия неоднократно заявляла, что категорически не приемлет размещение военных контингентов НАТО или Евросоюза на Украине в качестве гарантий безопасности для Киева.- Ростислав Владимирович, можно ли считать эту инициативу Запада подготовкой к прямому столкновению с нами?- Во-первых, чтобы было нарушение мира, надо этот мир сначала подписать. Если мир не подписан, то и нарушения мира не будет.Во-вторых, любая отправка любых вооруженных сил куда угодно предполагает определенную процедуру. Раньше такую процедуру прописывали прямо в договорах. Например, к русско-французскому союзному договору, который потом стал частью Антанты, подписывалось военное соглашение, в котором указывалось, какое количество дивизий в какой день мобилизации на каком фронте при каких условиях выставляет каждая из сторон. А вот эти разговоры в духе "Может быть, мы когда-нибудь отправим войска" - это ни о чем.Зависит ли отправка войск от того, кто нарушит мир? Гарантии безопасности рассматриваются в рамках соглашения о прекращении боевых действий на Украине. Западные страны говорят, что они дадут гарантии после того, как это соглашение вступит в силу. Если они дадут гарантии до этого, то получится, что защищать Украину они должны сейчас.Но Россия скажет, поскольку нас не устраивает размещение западных войск на Украине, то у нас остается единственный вариант: ликвидировать Украину, чтобы некуда было посылать войска. И что тогда будет с гарантиями безопасности. Поэтому пока мир не подписан, все остальное вторично, включая все гарантии. Франция и Британия еще год назад собирались войска отправить на Украину. Сейчас они говорят о том, что нужно создать общеевропейскую армию. Давайте посмотрим, что у них получится. Потому что сейчас идет речь о развале европейской экономики.И ситуация в ближайшее время не улучшится, потому что США проводят политику ограбления Европы. После Второй мировой войны Штаты открывали перед Европой рынки, проводили политику усиления европейских стран. Сейчас у них нет возможности содержать сильную Европу. Может ли ограбленная Европа содержать собственные вооруженные силы. Сейчас немцы собираются создать натовский ядерный зонтик. Атомную бомбу они знают, как производить. А они могут создать много боеголовок для множества ракет, создать такой же уровень ядерной безопасности, какой был у Франции во времена де Голля? А если они все это произведут, то не напрягутся ли? И на них реально кто-то собирается нападать?Чтобы послать войска на Украину, сначала надо будет оплатить существование Украины. Потом оплатить существование войск на Украине, ведь все придется привозить с собой. Это раньше там стояли дома, были энергетика, отопление, а сейчас всего этого может не быть. Россия даже может перестать стрелять к тому времени. Эта инфраструктура начала разрушаться еще до войны, потому что в нее не инвестировали, а только эксплуатировали. Города на Украине замерзали еще в первое премьерство Тимошенко.- При каких условиях европейские войска могли бы оказаться на Украине?- Предположим, завершились боевые действия. Через два года Украина подписывает соглашение с Великобританией и Францией о размещении на своей территории военной базы. Даже если до этого будет подписано соглашение о постоянном нейтралитете. Верховная Рада может его отменить. Суверенное государство может в любой момент изменить свою политику и пригласить на свою территорию иностранные войска. И Запад может с этим согласиться, выбрав момент, когда воевать уже не смогут.К примеру, после окончания СВО начинается демобилизация, большое количество людей покидают армию. Причем ее покидают как люди, которые поли воевать, движимые патриотическими чувствами, так и те, кто без войны себя не мыслят, потому что в мирное время им армия не нужна. Этот пробел надо будет восполнять, поэтому сразу начинать военную операцию будет очень сложно и для населения, и для армии.В этот момент можно будет организовывать провокации по созданию военных баз, вводу войск. Но проблема Запада заключается в том, что этих войск у него нет. Если бы эти войска были, они бы давно находились на Украине. Потому что принципиальное решение Британией и Францией уже было принято еще год назад. Они собирались отправить 50-тысячный корпус на Украину, но через год выяснили, что не могут отправить даже 30 тысяч.Тем более года полтора-два назад украинская армия еще находилась не в таком ужасном состоянии, как сейчас. И дополнительные 50 тысяч человек, даже если бы они находились в тылу и обслуживали ПВО, были бы серьезным подспорьем, а для нас серьезной проблемой. И не из-за военного воздействия, а из-за политического. Они бы показали, что Запад готов воевать за Украину, и нам бы показали, что возможно столкновение со всей Европой.Теперь все знают, что украинская армия дышит на ладан. ТЦК, по их же данным, ловят на улицах 30 тысяч человек, а 20 тысяч сбегают до того, как попали на фронт. По украинским же данным, они теряют тысячу человек в день. По нашим, примерно полторы тысячи. То есть в месяц 30-45 тысяч человек в месяц. Если вы получаете 10 тысяч пополнения, то каждый месяц ваша армия уменьшается на 20-35 тысяч человек. 240 тысяч за год. И это только сокращение. А не общие потери. Это огромные дыры на фронте.Меня периодически спрашивают, где обрушение фронта после того, как мы вышли на линию Селидово-Курахово. Так вот же оно. Мы уже под Запорожьем стоим. Южный участок фронта полностью рухнул. Украина намертво вцепилась в северный и центральный участок и точно так же, как под Селидово и Курахово расходует там резервы. После их израсходования фронт посыплется и там.Но южный участок фронта рухнул полностью. Наши войска продвигаются темпами, которые не характерны для этой операции. Надо учитывать, что поскольку не движется центральный участок, то продвигающиеся на юге войска должны обеспечивать свой правый фланг. То есть они не полностью давят на украинский фронт, но и оставляют силы для правого фланга, который постепенно растягивается. После падения Орехова начнутся бои за Запорожье. И фактически начнутся бои за Павлоград, а это уже подступ к Днепропетровску.То есть у Европы еще нет своей армии, но уже нет украинской. Они даже ядерную войну начать не могут, потому что у них относительно небольшой ядерный боезапас. Они могут нанести нам серьезный ущерб, но сами просто исчезнут с лица земли. Это не так, как с США, где мы изначально друг другу неприемлемый ущерб. А европейцы до конца такого эксперимента не доживут. И как они собираются поддерживать Украину? Только вместе с США, о Штаты уже заявляли, что не собираются посылать войска на Украину. В США понимают, что американским войскам придется воевать не за свои интересы, а за интересы Украины, а этого американцы никогда не собирались делать. Они собираются использовать свои вооруженные силы в Латинской Америке, в Индо-Тихоокеанском регионе. Потом они собираются давить и на Россию, но это потом.Пока США понимают, что единственный способ ограничить успех России на украинском направлении — это присутствовать за столом переговоров, потому что только американцы обладают достаточной силой, чтобы мы с ними считались. Но не подчинялись, как они этого хотят, а считались, соглашались на какие-то компромиссы.- Почему европейские страны не идут на соглашения, которые были достигнуты в Анкоридже? Или они считают, что Украина сможет провоевать до 2030 года, а они успеют перезагрузить свои военные возможности?- Потому что европейским странам необходимо получить компенсацию за потраченные ресурсы. Они потратили значительно больше, чем вложили в украинский кризис. В том числе и то, что от них уплыло, когда они отказались от энергетического сотрудничества с Россией и стали сотрудничать с американцами. У них возникла вилка между дешевыми энергоресурсами и дорогими. И эта вилка уже четыре года убивает европейскую экономику.- Как сейчас вернуть потраченные деньги?- Раньше они хотели поделить российские энергоресурсы и получить прибыль от этого. Сейчас речь о прибыли уже не идет. Чтобы получить какую-то компенсацию, им надо сохранить влияние на Украине. И это влияние потом продавать России. Поэтому они пытаются сохранить антироссийский агрессивный режим, который будет полностью зависим от Европы, потому что США уходят.Других вариантов Европа не видит, потому что восстановить экономические отношения, которые были до 2022 года, лишь на основании взаимовыгодных контрактов невозможно. Большое количество контрактов уже перезаключено, у нас появились другие партнеры. И сегмент сотрудничества резко сократился, потому что европейская промышленность не может предложить столько, сколько раньше. Дальше встает вопрос о замороженных активов. Чтобы разгрести все эти проблемы, уйдет не один год.О ситуации в зоне СВО - Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ окончательно вырубили ТЭЦ-5, оставив половину Харькова без тепла и света

