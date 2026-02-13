https://ukraina.ru/20260213/tramp-obyavil-o-vizite-v-kitay-1075581864.html

Трамп объявил о визите в Китай

Трамп объявил о визите в Китай - 13.02.2026 Украина.ру

Трамп объявил о визите в Китай

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует посетить Китай в апреле и ожидает после этого ответный визит в США лидера КНР Си Цзиньпина. Об этом в ночь на 13 февраля сообщает РИА Новости

2026-02-13T03:30

2026-02-13T03:30

2026-02-13T03:31

украина.ру

новости

сша

дональд трамп

китай

си цзиньпин

визит

международные отношения

геополитика

президент сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/17/1072045151_27:0:454:240_1920x0_80_0_0_c2043e298c01f12ed555156998a44cd2.jpg

"Я собираюсь навестить президента Си в апреле. С нетерпением жду этого. Он приедет к нам позже в этом году, и я тоже очень этого жду", — сообщил Трамп журналистам в Белом доме.По словам президента, отношения между США и Китаем, а также его личные отношения с Си в настоящее время находятся на очень хорошем уровне.Ранее Трамп предложил реформировать формат G7, для чего создать вместо него "Большую пятерку" (G5) в новом составе. Согласно информации издания Politico, со ссылкой на источник в Белом доме, в обновлённую группу должны войти США, Китай, Россия, Индия и Япония.Подробнее в публикации - "Трамп смотрит наперед": эксперт по Ближнему Востоку про выбор развивающихся экономик для проекта G5.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

сша

китай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, сша, дональд трамп, китай, си цзиньпин, визит, международные отношения, геополитика, президент сша