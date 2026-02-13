Трамп объявил о визите в Китай - 13.02.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260213/tramp-obyavil-o-vizite-v-kitay-1075581864.html
Трамп объявил о визите в Китай
Трамп объявил о визите в Китай - 13.02.2026
Трамп объявил о визите в Китай
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует посетить Китай в апреле и ожидает после этого ответный визит в США лидера КНР Си Цзиньпина. Об этом в ночь на 13 февраля сообщает РИА Новости
2026-02-13T03:30
2026-02-13T03:31
украина.ру
новости
сша
дональд трамп
китай
си цзиньпин
визит
международные отношения
геополитика
президент сша
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/17/1072045151_27:0:454:240_1920x0_80_0_0_c2043e298c01f12ed555156998a44cd2.jpg
"Я собираюсь навестить президента Си в апреле. С нетерпением жду этого. Он приедет к нам позже в этом году, и я тоже очень этого жду", — сообщил Трамп журналистам в Белом доме.По словам президента, отношения между США и Китаем, а также его личные отношения с Си в настояще время находятся на очень хорошем уровне.Ранее Трамп предложил реформировать формат G7, для чего создать вместо него "Большую пятерку" (G5) в новом составе. Согласно информации издания Politico, со ссылкой на источник в Белом доме, в обновлённую группу должны войти США, Китай, Россия, Индия и Япония.Подробнее в публикации - "Трамп смотрит наперед": эксперт по Ближнему Востоку про выбор развивающихся экономик для проекта G5.
сша
китай
Трамп объявил о визите в Китай

03:30 13.02.2026 (обновлено: 03:31 13.02.2026)
 
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует посетить Китай в апреле и ожидает после этого ответный визит в США лидера КНР Си Цзиньпина. Об этом в ночь на 13 февраля сообщает РИА Новости
"Я собираюсь навестить президента Си в апреле. С нетерпением жду этого. Он приедет к нам позже в этом году, и я тоже очень этого жду", — сообщил Трамп журналистам в Белом доме.
По словам президента, отношения между США и Китаем, а также его личные отношения с Си в настоящее время находятся на очень хорошем уровне.
Ранее Трамп предложил реформировать формат G7, для чего создать вместо него "Большую пятерку" (G5) в новом составе. Согласно информации издания Politico, со ссылкой на источник в Белом доме, в обновлённую группу должны войти США, Китай, Россия, Индия и Япония.
Подробнее в публикации - "Трамп смотрит наперед": эксперт по Ближнему Востоку про выбор развивающихся экономик для проекта G5.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния