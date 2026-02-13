Угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 13.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260213/ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1075582249.html
Угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 13.02.2026 Украина.ру
Угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, для полётов были закрыты аэропорты Пензы, Саратова и Волгограда. Сводку на 4:00 мск 13 февраля опубликовал телеграм-канал Украина.ру
2026-02-13T04:08
2026-02-13T04:10
украина.ру
россия
новости сво
волгоградская область
ростовская область
курская область
белгородская область
краснодарский край
оренбургская область
орловская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066885299_0:13:1256:720_1920x0_80_0_0_e44b6f16b691b110d3b6cf866879f532.jpg
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Волгоградской, Ростовской, Курской, Белгородской областях."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Оренбургской, Орловской, Самарской, Астраханской, Нижегородской, Рязанской, Пензенской, Саратовской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Запорожской областях, в Крыму, в Чувашии и Татарстане.Временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью БПЛА в ночь на 13 февраля были введены в аэропортах Пензы, Саратова и Волгограда.Позднее ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Пензы и Саратова были сняты.Ранее сообщалось, что силы ПВО отражают массовую атаку БПЛА на Волгоградскую область, среди раненых ребёнок.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
волгоградская область
ростовская область
курская область
белгородская область
краснодарский край
орловская область
самара
рязанская область
пенза
саратовская область
воронежская область
липецк
запорожская область
татарстан
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066885299_296:0:1256:720_1920x0_80_0_0_eb93476406c1641a993071761d34ce8c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, россия, новости сво, волгоградская область, ростовская область, курская область, белгородская область, краснодарский край, оренбургская область, орловская область, самара, нижегородская область, рязанская область, пенза, саратовская область, воронежская область, липецк, запорожская область, татарстан
Украина.ру, Россия, новости СВО, Волгоградская область, Ростовская область, Курская область, Белгородская область, краснодарский край, Оренбургская область, Орловская область, Самара, Нижегородская область, Рязанская область, Пенза, Саратовская область, Воронежская область, Липецк, Запорожская область, Татарстан

Угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

04:08 13.02.2026 (обновлено: 04:10 13.02.2026)
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, для полётов были закрыты аэропорты Пензы, Саратова и Волгограда. Сводку на 4:00 мск 13 февраля опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Волгоградской, Ростовской, Курской, Белгородской областях.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Оренбургской, Орловской, Самарской, Астраханской, Нижегородской, Рязанской, Пензенской, Саратовской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Запорожской областях, в Крыму, в Чувашии и Татарстане.
Временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью БПЛА в ночь на 13 февраля были введены в аэропортах Пензы, Саратова и Волгограда.
Позднее ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Пензы и Саратова были сняты.
Ранее сообщалось, что силы ПВО отражают массовую атаку БПЛА на Волгоградскую область, среди раненых ребёнок.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руРоссияновости СВОВолгоградская областьРостовская областьКурская областьБелгородская областькраснодарский крайОренбургская областьОрловская областьСамараНижегородская областьРязанская областьПензаСаратовская областьВоронежская областьЛипецкЗапорожская областьТатарстан
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
22:57США подарят России триллион для победы над Украиной
22:05"Искусство не только СВОим". 60 художников и 100 картин ради одной Победы
21:58Новые ядерные треугольники. Борьба "пересидеть" против "я так хочу" возвращает ядерное сдерживание
21:00Киев без отопления, Одесса без воды, ракеты и БПЛА в регионах России и Украины. Новости к 21.00
20:02Польша освободила от уголовной ответственности наёмников в ВСУ
19:37В Харькове снесли бюст партизану Александру Зубареву
19:31"Украина.ру" представляет документальный фильм о помощи фронту
19:30Новости с Константиновского направления: ВС РФ громят логистику ВСУ
19:24Террористический обстрел школы в Запорожской области: дети не пострадали
18:41Провальная встреча лидеров ЕС, иноагенты размножились. Новости к этому часу
18:30Юрий Кнутов: Россия остановила полет "Фламинго" и обходится без Starlink для ударов по целям на Украине
18:25Итоги 13.02.26: тупик по Украине, давление на Кубу и олимпийские скандалы
18:15СБУ второй день проводит обыски в «Киевтеплоэнерго»
18:15Переговоры в Женеве: кто поедет, о чём будут говорить. Итоги 13 февраля
18:06Скандалов в НАБУ становится больше, реакция на них прежняя
17:53Мэр Конотопа решил надавить на жалость, но не учёл, что его читают местные
17:46Минобороны Украины готовит предложения по уклонистам
17:42Под удар попали гуманитарный штаб и почта: Балицкий — о последствиях обстрела. Главное к этому часу
17:35Мэр Белгорода рассказал о ситуации с ЖКУ
17:27"Десять заводов до конца года": Зеленский анонсировал масштабную программу производства дронов в Европе
Лента новостейМолния