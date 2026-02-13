https://ukraina.ru/20260213/ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1075582249.html

Угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 13.02.2026 Украина.ру

Угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, для полётов были закрыты аэропорты Пензы, Саратова и Волгограда. Сводку на 4:00 мск 13 февраля опубликовал телеграм-канал Украина.ру

2026-02-13T04:08

2026-02-13T04:08

2026-02-13T04:10

украина.ру

россия

новости сво

волгоградская область

ростовская область

курская область

белгородская область

краснодарский край

оренбургская область

орловская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066885299_0:13:1256:720_1920x0_80_0_0_e44b6f16b691b110d3b6cf866879f532.jpg

Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Волгоградской, Ростовской, Курской, Белгородской областях."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Оренбургской, Орловской, Самарской, Астраханской, Нижегородской, Рязанской, Пензенской, Саратовской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Запорожской областях, в Крыму, в Чувашии и Татарстане.Временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью БПЛА в ночь на 13 февраля были введены в аэропортах Пензы, Саратова и Волгограда.Позднее ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Пензы и Саратова были сняты.Ранее сообщалось, что силы ПВО отражают массовую атаку БПЛА на Волгоградскую область, среди раненых ребёнок.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

волгоградская область

ростовская область

курская область

белгородская область

краснодарский край

орловская область

самара

рязанская область

пенза

саратовская область

воронежская область

липецк

запорожская область

татарстан

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, россия, новости сво, волгоградская область, ростовская область, курская область, белгородская область, краснодарский край, оренбургская область, орловская область, самара, нижегородская область, рязанская область, пенза, саратовская область, воронежская область, липецк, запорожская область, татарстан