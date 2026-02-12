Игра на деньги: две стратегии "миротворца" Трампа - 12.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260212/igra-na-dengi-dve-strategii-mirotvortsa-trampa-1075566621.html
Игра на деньги: две стратегии "миротворца" Трампа
Игра на деньги: две стратегии "миротворца" Трампа - 12.02.2026 Украина.ру
Игра на деньги: две стратегии "миротворца" Трампа
Financial Times сообщила, что 24 февраля Зеленский обратится к нации и объявит о проведении выборов и референдума по мирным соглашениям до 15 мая. Зеленский эти измышления решительно… подтвердил: он готов провести выборы, как только будет достигнут режим прекращения огня. А 12 февраля он же ввёл в действие решение СНБОУ о гарантиях безопасности
2026-02-12T20:55
2026-02-12T20:55
мнения
сша
украина
россия
дональд трамп
владимир зеленский
рональд рейган
ес
financial times
переговоры по украине 2026
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/06/1071199225_91:131:2603:1544_1920x0_80_0_0_8002fef931dd7b6f94cdd6216d62b091.jpg
Судя по всему, речь идёт о реализации уже достигнутых в Абу-Даби соглашений. Зеленский всячески демонстрирует свою политическую субъектность, но на самом деле следует проложенным в Вашингтоне курсом, на словах отрицая его.Разумеется, проведение выборов и референдума представляет собой значительный риск превращения плана Трампа в американскую версию "Минска-2" (те соглашения, кстати, были подписаны как раз 12 февраля). Причина – вполне предсказуемые результаты голосования.На выборах победит "партия войны", просто потому что никакой "партии мира" на Украине нет. Когда за неё пытаются выдать альянс Арахамии и Буданова* как-то забывают, что это – "партия переговоров", а не "партия мира". Арахамии поручили – он договаривается. Выгодно продать на выборах позицию технократа, который пошёл куда послали, вряд ли возможно. А версия "достижения целей войны политико-дипломатическими средствами" вряд ли сработает после Порошенко**.Так же предсказуем и референдум – украинцы не признают изменения границ страны. Однако, многое зависит от формулировки – не так давно экс-министр Кулеба уверял, что украинцы от войны устали и если их поставить перед выбором подписания соглашений и продолжением войны… Он, правда, тоже не уверен, что, будучи поставленными перед таким выбором, украинцы не проголосуют за войну. Но если соглашения не будут предполагать признания Украиной потери части территории, то почему бы за них не проголосовать?Ну а теперь вопрос – неужели аналитики Трампа не просчитали все эти вероятности? И если просчитали – он что, не боится? Думаем просчитали и, думаем, не боится.Всё дело в общей стратегии Трампа, направленной на сохранение глобального доминирования США в новых условиях. Он ведь именно за это борется, а не за Нобелевскую премию мира, которая давно уже превратилась в несмешной анекдот.Трамп действительно настроен на то, чтобы, по возможности, избегать войн.Это не значит, что он отказывается от применения силы. Но применения силы дозированного и разового – не переводя кризис в состояние длительного конфликта.В первую очередь это касается, конечно самих США. Смотрим на примерах:- Венесуэла: похищение Мадуро, блокада нефтеперевозок и переговоры;- Куба: блокада нефтеперевозок, в перспективе – переговоры или переворот;- Иран: намечается очень масштабный воздушный удар (судя по подготовке), но сухопутная операция не планируется – либо переговоры, либо переворот.Скорее всего он и в дальнейшем будет действовать примерно таким образом – хирургически. Нечто противоположное тому, как действовала Россия в отношении Украины. Вполне вероятно, что стратегия Трампа формировалась с учётом нашего опыта.Ну а там, где силу по каким-то причинам применять чревато неприятностями, Трамп действует как миротворец. Вот, опять же, Совет мира организовал, который на уровне устава организации контролируется представителем США, читай – Трампом или его преемником.В случае с украинским конфликтом Трамп совершенно не напрасно выдвигает требования создания свободной экономической зоны в части Донбасса и совместной эксплуатации ЗАЭС – это механизм американского контроля над выполнением условий мирных соглашений: их нарушение означает не просто отказ от экономических выгод, но и конфликт со США. А это будет понадёжней "гарантий", идентичных 5-й статье устава НАТО.Выгода, скорее всего, будет совершенно реальной. Первая же мысль, которая появилась относительно цели создания СЭЗ – возобновление поставок российских энергоносителей в ЕС. Таким же образом, как они сейчас поставляются по Балтике – США выкупают российский сжиженный газ, а гордые и богатые эстонцы его выкупают про тройному ценнику, потому что по документам он американский. Контроль над трубой для США является инструментом контроля над действиями и России, и Украины, и ЕС.Военного присутствия, неприемлемого для России, не будет. Зачем, если всё будет держаться на экономическом интересе? Хотя, конечно, присутствие спецслужб неизбежно, но, скорее всего, территория СЭЗ будет доступна для спецслужб всех заинтересованных сторон – примерно как Швейцария во время Второй Мировой войны (вспомните горшок с цветами на подоконнике и профессора Плейшнера).При этом у США сохраняется возможность разморозить конфликт в случае необходимости – если Украина, допустим, начнёт операцию по выходу на границы 1991 года по разрешению США, то США против неё действий никаких предпринимать не будет. В обратном направлении это тоже работает – у США нет вечных союзников, но есть вечные интересы. Другое дело, что отказ от использования возможностей СЭЗ должен быть чем-то компенсирован… И, очевидно, доходы должны быть в разы большими.Тут просто надо понимать, что если Рейган играл на уничтожение СССР, то Трамп играет на деньги. Трамп, как и Рейган, позиционируется как человек верующий, исполняющий волю Господа (нам при этом надо иметь в виду, что американцы в лучшем случае католики, а так – протестанты, со всеми неприятными следствиями из этого обстоятельства). Рейган боролся против СССР как атеистической "империи зла". Россия для Трампа не враг, а конкурент в борьбе за моральное лидерство, так что специальной цели уничтожать Россию у него нет.Тут, кстати, и основная точка риска для планов Трампа. Ему нужна Украина как проамериканский плацдарм в Европе, но не нужна власть русофобов-сатанистов. С ними не договоришься. Трамп намерен отстранить нынешний режим демократическими методами, но… даже если это удастся (а шансы Зеленского сохранить власть мы оцениваем как довольно высокие) следующий режим будет точно такой же. Хотя конечно, есть и вероятность "грузинизации" украинской власти.* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.** Входит в состав сообщества, включённого в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.О моральном лидерстве США при Трампе можно прочитать в статье Василия Стоякина "Мюнхенская речь Вэнса: России предстоит борьба за знамя традиционных ценностей"
https://ukraina.ru/20260211/budet-li-mir-letom-ili-promezhutochnye-itogi-peregovorov-v-abu-dabi-1075469954.html
https://ukraina.ru/20260206/donald-tramp-kak-prodolzhatel-dela-ronalda-reygana-1075326340.html
https://ukraina.ru/20260122/novaya-iskrennost-donalda-trampa-1074669657.html
сша
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/06/1071199225_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_c392a8c83dd776248b2fb1bea0c7ac10.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мнения, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, рональд рейган, ес, financial times, переговоры по украине 2026, переговоры, дипломатия, мирный план
Мнения, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Рональд Рейган, ЕС, Financial Times, Переговоры по Украине 2026, переговоры, дипломатия, мирный план

Игра на деньги: две стратегии "миротворца" Трампа

20:55 12.02.2026
 
© AP / Mark Schiefelbein
- РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© AP / Mark Schiefelbein
Читать в
ДзенTelegram
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Financial Times сообщила, что 24 февраля Зеленский обратится к нации и объявит о проведении выборов и референдума по мирным соглашениям до 15 мая. Зеленский эти измышления решительно… подтвердил: он готов провести выборы, как только будет достигнут режим прекращения огня. А 12 февраля он же ввёл в действие решение СНБОУ о гарантиях безопасности
Судя по всему, речь идёт о реализации уже достигнутых в Абу-Даби соглашений. Зеленский всячески демонстрирует свою политическую субъектность, но на самом деле следует проложенным в Вашингтоне курсом, на словах отрицая его.
Разумеется, проведение выборов и референдума представляет собой значительный риск превращения плана Трампа в американскую версию "Минска-2" (те соглашения, кстати, были подписаны как раз 12 февраля). Причина – вполне предсказуемые результаты голосования.
На выборах победит "партия войны", просто потому что никакой "партии мира" на Украине нет. Когда за неё пытаются выдать альянс Арахамии и Буданова* как-то забывают, что это – "партия переговоров", а не "партия мира". Арахамии поручили – он договаривается. Выгодно продать на выборах позицию технократа, который пошёл куда послали, вряд ли возможно. А версия "достижения целей войны политико-дипломатическими средствами" вряд ли сработает после Порошенко**.
Так же предсказуем и референдум – украинцы не признают изменения границ страны. Однако, многое зависит от формулировки – не так давно экс-министр Кулеба уверял, что украинцы от войны устали и если их поставить перед выбором подписания соглашений и продолжением войны… Он, правда, тоже не уверен, что, будучи поставленными перед таким выбором, украинцы не проголосуют за войну. Но если соглашения не будут предполагать признания Украиной потери части территории, то почему бы за них не проголосовать?
Ну а теперь вопрос – неужели аналитики Трампа не просчитали все эти вероятности? И если просчитали – он что, не боится? Думаем просчитали и, думаем, не боится.
- РИА Новости, 1920, 11.02.2026
11 февраля, 06:30
Будет ли мир летом, или промежуточные итоги переговоров в Абу-ДабиВторой раунд переговоров в Абу-Даби завершился в конце прошлой недели, но только сейчас накопилось достаточно официальных заявлений и сливов в СМИ, чтобы сделать выводы о промежуточных результатах.
Всё дело в общей стратегии Трампа, направленной на сохранение глобального доминирования США в новых условиях. Он ведь именно за это борется, а не за Нобелевскую премию мира, которая давно уже превратилась в несмешной анекдот.
Трамп действительно настроен на то, чтобы, по возможности, избегать войн.
Это не значит, что он отказывается от применения силы. Но применения силы дозированного и разового – не переводя кризис в состояние длительного конфликта.
В первую очередь это касается, конечно самих США. Смотрим на примерах:
- Венесуэла: похищение Мадуро, блокада нефтеперевозок и переговоры;
- Куба: блокада нефтеперевозок, в перспективе – переговоры или переворот;
- Иран: намечается очень масштабный воздушный удар (судя по подготовке), но сухопутная операция не планируется – либо переговоры, либо переворот.
Скорее всего он и в дальнейшем будет действовать примерно таким образом – хирургически. Нечто противоположное тому, как действовала Россия в отношении Украины. Вполне вероятно, что стратегия Трампа формировалась с учётом нашего опыта.
Ну а там, где силу по каким-то причинам применять чревато неприятностями, Трамп действует как миротворец. Вот, опять же, Совет мира организовал, который на уровне устава организации контролируется представителем США, читай – Трампом или его преемником.
- РИА Новости, 1920, 06.02.2026
6 февраля, 17:44
Дональд Трамп как продолжатель дела Рональда РейганаСегодня – 115 лет со дня рождения 40-го президента США Рональда Уилсона Рейгана. Сравнивания время его президентства с нынешней реальностью трудно не вспомнить "непричёсанную мысль" Станислава Ежи Леца: "а оптимистичнее всего сказал бен Акиба: всё уже было". История никогда не повторяется буквально, но… если инструмент работает, зачем его менять?
В случае с украинским конфликтом Трамп совершенно не напрасно выдвигает требования создания свободной экономической зоны в части Донбасса и совместной эксплуатации ЗАЭС – это механизм американского контроля над выполнением условий мирных соглашений: их нарушение означает не просто отказ от экономических выгод, но и конфликт со США. А это будет понадёжней "гарантий", идентичных 5-й статье устава НАТО.
Выгода, скорее всего, будет совершенно реальной. Первая же мысль, которая появилась относительно цели создания СЭЗ – возобновление поставок российских энергоносителей в ЕС. Таким же образом, как они сейчас поставляются по Балтике – США выкупают российский сжиженный газ, а гордые и богатые эстонцы его выкупают про тройному ценнику, потому что по документам он американский. Контроль над трубой для США является инструментом контроля над действиями и России, и Украины, и ЕС.
Военного присутствия, неприемлемого для России, не будет. Зачем, если всё будет держаться на экономическом интересе? Хотя, конечно, присутствие спецслужб неизбежно, но, скорее всего, территория СЭЗ будет доступна для спецслужб всех заинтересованных сторон – примерно как Швейцария во время Второй Мировой войны (вспомните горшок с цветами на подоконнике и профессора Плейшнера).
При этом у США сохраняется возможность разморозить конфликт в случае необходимости – если Украина, допустим, начнёт операцию по выходу на границы 1991 года по разрешению США, то США против неё действий никаких предпринимать не будет. В обратном направлении это тоже работает – у США нет вечных союзников, но есть вечные интересы. Другое дело, что отказ от использования возможностей СЭЗ должен быть чем-то компенсирован… И, очевидно, доходы должны быть в разы большими.
Тут просто надо понимать, что если Рейган играл на уничтожение СССР, то Трамп играет на деньги. Трамп, как и Рейган, позиционируется как человек верующий, исполняющий волю Господа (нам при этом надо иметь в виду, что американцы в лучшем случае католики, а так – протестанты, со всеми неприятными следствиями из этого обстоятельства). Рейган боролся против СССР как атеистической "империи зла". Россия для Трампа не враг, а конкурент в борьбе за моральное лидерство, так что специальной цели уничтожать Россию у него нет.
Тут, кстати, и основная точка риска для планов Трампа. Ему нужна Украина как проамериканский плацдарм в Европе, но не нужна власть русофобов-сатанистов. С ними не договоришься. Трамп намерен отстранить нынешний режим демократическими методами, но… даже если это удастся (а шансы Зеленского сохранить власть мы оцениваем как довольно высокие) следующий режим будет точно такой же. Хотя конечно, есть и вероятность "грузинизации" украинской власти.
- РИА Новости, 1920, 22.01.2026
22 января, 17:29
"Новая искренность" Дональда ТрампаДональд Трамп ведёт себя беспримерно нагло. Он империалист в самом грубом смысле этого слова. О том, что международное право не работает, говорилось давно, но что это значит мы окончательно поняли благодаря ему. Однако, он всё равно остаётся удивительно симпатичным человеком. Почему? Наверное, потому что честен…
* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Входит в состав сообщества, включённого в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
О моральном лидерстве США при Трампе можно прочитать в статье Василия Стоякина "Мюнхенская речь Вэнса: России предстоит борьба за знамя традиционных ценностей"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
МненияСШАУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийРональд РейганЕСFinancial TimesПереговоры по Украине 2026переговорыдипломатиямирный план
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
22:05"Искусство не только СВОим". 60 художников и 100 картин ради одной Победы
21:58Новые ядерные треугольники. Борьба "пересидеть" против "я так хочу" возвращает ядерное сдерживание
21:00Киев без отопления, Одесса без воды, ракеты и БПЛА в регионах России и Украины. Новости к 21.00
20:02Польша освободила от уголовной ответственности наёмников в ВСУ
19:37В Харькове снесли бюст партизану Александру Зубареву
19:31"Украина.ру" представляет документальный фильм о помощи фронту
19:30Новости с Константиновского направления: ВС РФ громят логистику ВСУ
19:24Террористический обстрел школы в Запорожской области: дети не пострадали
18:41Провальная встреча лидеров ЕС, иноагенты размножились. Новости к этому часу
18:30Юрий Кнутов: Россия остановила полет "Фламинго" и обходится без Starlink для ударов по целям на Украине
18:25Итоги 13.02.26: тупик по Украине, давление на Кубу и олимпийские скандалы
18:15СБУ второй день проводит обыски в «Киевтеплоэнерго»
18:15Переговоры в Женеве: кто поедет, о чём будут говорить. Итоги 13 февраля
18:06Скандалов в НАБУ становится больше, реакция на них прежняя
17:53Мэр Конотопа решил надавить на жалость, но не учёл, что его читают местные
17:46Минобороны Украины готовит предложения по уклонистам
17:42Под удар попали гуманитарный штаб и почта: Балицкий — о последствиях обстрела. Главное к этому часу
17:35Мэр Белгорода рассказал о ситуации с ЖКУ
17:27"Десять заводов до конца года": Зеленский анонсировал масштабную программу производства дронов в Европе
17:12СК: фигуранты дела о покушении на генерала Алексеева обвиняются в терроризме
Лента новостейМолния