https://ukraina.ru/20260212/igra-na-dengi-dve-strategii-mirotvortsa-trampa-1075566621.html

Игра на деньги: две стратегии "миротворца" Трампа

Игра на деньги: две стратегии "миротворца" Трампа - 12.02.2026 Украина.ру

Игра на деньги: две стратегии "миротворца" Трампа

Financial Times сообщила, что 24 февраля Зеленский обратится к нации и объявит о проведении выборов и референдума по мирным соглашениям до 15 мая. Зеленский эти измышления решительно… подтвердил: он готов провести выборы, как только будет достигнут режим прекращения огня. А 12 февраля он же ввёл в действие решение СНБОУ о гарантиях безопасности

2026-02-12T20:55

2026-02-12T20:55

2026-02-12T20:55

мнения

сша

украина

россия

дональд трамп

владимир зеленский

рональд рейган

ес

financial times

переговоры по украине 2026

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/06/1071199225_91:131:2603:1544_1920x0_80_0_0_8002fef931dd7b6f94cdd6216d62b091.jpg

Судя по всему, речь идёт о реализации уже достигнутых в Абу-Даби соглашений. Зеленский всячески демонстрирует свою политическую субъектность, но на самом деле следует проложенным в Вашингтоне курсом, на словах отрицая его.Разумеется, проведение выборов и референдума представляет собой значительный риск превращения плана Трампа в американскую версию "Минска-2" (те соглашения, кстати, были подписаны как раз 12 февраля). Причина – вполне предсказуемые результаты голосования.На выборах победит "партия войны", просто потому что никакой "партии мира" на Украине нет. Когда за неё пытаются выдать альянс Арахамии и Буданова* как-то забывают, что это – "партия переговоров", а не "партия мира". Арахамии поручили – он договаривается. Выгодно продать на выборах позицию технократа, который пошёл куда послали, вряд ли возможно. А версия "достижения целей войны политико-дипломатическими средствами" вряд ли сработает после Порошенко**.Так же предсказуем и референдум – украинцы не признают изменения границ страны. Однако, многое зависит от формулировки – не так давно экс-министр Кулеба уверял, что украинцы от войны устали и если их поставить перед выбором подписания соглашений и продолжением войны… Он, правда, тоже не уверен, что, будучи поставленными перед таким выбором, украинцы не проголосуют за войну. Но если соглашения не будут предполагать признания Украиной потери части территории, то почему бы за них не проголосовать?Ну а теперь вопрос – неужели аналитики Трампа не просчитали все эти вероятности? И если просчитали – он что, не боится? Думаем просчитали и, думаем, не боится.Всё дело в общей стратегии Трампа, направленной на сохранение глобального доминирования США в новых условиях. Он ведь именно за это борется, а не за Нобелевскую премию мира, которая давно уже превратилась в несмешной анекдот.Трамп действительно настроен на то, чтобы, по возможности, избегать войн.Это не значит, что он отказывается от применения силы. Но применения силы дозированного и разового – не переводя кризис в состояние длительного конфликта.В первую очередь это касается, конечно самих США. Смотрим на примерах:- Венесуэла: похищение Мадуро, блокада нефтеперевозок и переговоры;- Куба: блокада нефтеперевозок, в перспективе – переговоры или переворот;- Иран: намечается очень масштабный воздушный удар (судя по подготовке), но сухопутная операция не планируется – либо переговоры, либо переворот.Скорее всего он и в дальнейшем будет действовать примерно таким образом – хирургически. Нечто противоположное тому, как действовала Россия в отношении Украины. Вполне вероятно, что стратегия Трампа формировалась с учётом нашего опыта.Ну а там, где силу по каким-то причинам применять чревато неприятностями, Трамп действует как миротворец. Вот, опять же, Совет мира организовал, который на уровне устава организации контролируется представителем США, читай – Трампом или его преемником.В случае с украинским конфликтом Трамп совершенно не напрасно выдвигает требования создания свободной экономической зоны в части Донбасса и совместной эксплуатации ЗАЭС – это механизм американского контроля над выполнением условий мирных соглашений: их нарушение означает не просто отказ от экономических выгод, но и конфликт со США. А это будет понадёжней "гарантий", идентичных 5-й статье устава НАТО.Выгода, скорее всего, будет совершенно реальной. Первая же мысль, которая появилась относительно цели создания СЭЗ – возобновление поставок российских энергоносителей в ЕС. Таким же образом, как они сейчас поставляются по Балтике – США выкупают российский сжиженный газ, а гордые и богатые эстонцы его выкупают про тройному ценнику, потому что по документам он американский. Контроль над трубой для США является инструментом контроля над действиями и России, и Украины, и ЕС.Военного присутствия, неприемлемого для России, не будет. Зачем, если всё будет держаться на экономическом интересе? Хотя, конечно, присутствие спецслужб неизбежно, но, скорее всего, территория СЭЗ будет доступна для спецслужб всех заинтересованных сторон – примерно как Швейцария во время Второй Мировой войны (вспомните горшок с цветами на подоконнике и профессора Плейшнера).При этом у США сохраняется возможность разморозить конфликт в случае необходимости – если Украина, допустим, начнёт операцию по выходу на границы 1991 года по разрешению США, то США против неё действий никаких предпринимать не будет. В обратном направлении это тоже работает – у США нет вечных союзников, но есть вечные интересы. Другое дело, что отказ от использования возможностей СЭЗ должен быть чем-то компенсирован… И, очевидно, доходы должны быть в разы большими.Тут просто надо понимать, что если Рейган играл на уничтожение СССР, то Трамп играет на деньги. Трамп, как и Рейган, позиционируется как человек верующий, исполняющий волю Господа (нам при этом надо иметь в виду, что американцы в лучшем случае католики, а так – протестанты, со всеми неприятными следствиями из этого обстоятельства). Рейган боролся против СССР как атеистической "империи зла". Россия для Трампа не враг, а конкурент в борьбе за моральное лидерство, так что специальной цели уничтожать Россию у него нет.Тут, кстати, и основная точка риска для планов Трампа. Ему нужна Украина как проамериканский плацдарм в Европе, но не нужна власть русофобов-сатанистов. С ними не договоришься. Трамп намерен отстранить нынешний режим демократическими методами, но… даже если это удастся (а шансы Зеленского сохранить власть мы оцениваем как довольно высокие) следующий режим будет точно такой же. Хотя конечно, есть и вероятность "грузинизации" украинской власти.* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.** Входит в состав сообщества, включённого в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.О моральном лидерстве США при Трампе можно прочитать в статье Василия Стоякина "Мюнхенская речь Вэнса: России предстоит борьба за знамя традиционных ценностей"

https://ukraina.ru/20260211/budet-li-mir-letom-ili-promezhutochnye-itogi-peregovorov-v-abu-dabi-1075469954.html

https://ukraina.ru/20260206/donald-tramp-kak-prodolzhatel-dela-ronalda-reygana-1075326340.html

https://ukraina.ru/20260122/novaya-iskrennost-donalda-trampa-1074669657.html

сша

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

мнения, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, рональд рейган, ес, financial times, переговоры по украине 2026, переговоры, дипломатия, мирный план