Киев в панике: падение Орехова даст возможность бить по ВСУ в Запорожье и Днепропетровске — эксперт - 13.02.2026
Киев в панике: падение Орехова даст возможность бить по ВСУ в Запорожье и Днепропетровске — эксперт
Киев в панике: падение Орехова даст возможность бить по ВСУ в Запорожье и Днепропетровске — эксперт - 13.02.2026 Украина.ру
Киев в панике: падение Орехова даст возможность бить по ВСУ в Запорожье и Днепропетровске — эксперт
На Запорожском направлении Киев столкнулся с угрозой падения Орехова, что позволит наносить удары по ВСУ в Запорожье и Днепропетровске из ствольной артиллерии и РСЗО. Об этом рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков в комментарии изданию Украина.ру
2026-02-13T06:20
2026-02-13T06:20
Оценивая контратаки ВСУ на Запорожском направлении, Носков отметил, что сейчас киевский режим столкнулся с неприятной для себя перспективой относительно скорого падения Орехова.По его словам, это дало бы возможность наносить удары по ВСУ в Запорожье и даже Днепропетровске более широким спектром дальнобойного вооружения, включая ствольную артиллерию и РСЗО."К тому же, где гарантия, что мы потом не проведем стратегическую переброску войск в стиле осени 2023 года, когда группировка войск "Центр" из Кременских лесов отправилась под Авдеевку? Украина рассматривает такую возможность и хочет этого избежать. Поэтому ей приходится что-то делать", — отметил эксперт.Носков подчеркнул, что противник пытается хоть как-то "стабилизировать" ситуацию."Для этого он будет предпринимать череду контратак, чтобы перенацелить "Восток" с наступления на Орехов к сдерживанию их", — пояснил он.По оценке эксперта, однако результаты украинских контратак незначительные. "В ближайшие две недели эта борьба за инициативу вестись будет. Если противнику удастся насытить фронт, прогибаться здесь он будет не так быстро, как раньше", — резюмировал собеседник издания.Полный текст комментария "Военный эксперт Владимир Носков: ВСУ испугались, что ВС РФ начнет изоляцию Запорожья и Днепропетровска" на сайте Украина.ру.О ситуации в Харьковской области — в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ прижали ВСУ под Купянском-Узловым и не дают им прорваться к Шевченково" на сайте Украина.ру.
Киев в панике: падение Орехова даст возможность бить по ВСУ в Запорожье и Днепропетровске — эксперт

06:20 13.02.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗарядка реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Зарядка реактивной системы залпового огня Ураган группировки Центр на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
На Запорожском направлении Киев столкнулся с угрозой падения Орехова, что позволит наносить удары по ВСУ в Запорожье и Днепропетровске из ствольной артиллерии и РСЗО. Об этом рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков в комментарии изданию Украина.ру
Оценивая контратаки ВСУ на Запорожском направлении, Носков отметил, что сейчас киевский режим столкнулся с неприятной для себя перспективой относительно скорого падения Орехова.
По его словам, это дало бы возможность наносить удары по ВСУ в Запорожье и даже Днепропетровске более широким спектром дальнобойного вооружения, включая ствольную артиллерию и РСЗО.
"К тому же, где гарантия, что мы потом не проведем стратегическую переброску войск в стиле осени 2023 года, когда группировка войск "Центр" из Кременских лесов отправилась под Авдеевку? Украина рассматривает такую возможность и хочет этого избежать. Поэтому ей приходится что-то делать", — отметил эксперт.
Носков подчеркнул, что противник пытается хоть как-то "стабилизировать" ситуацию.
"Для этого он будет предпринимать череду контратак, чтобы перенацелить "Восток" с наступления на Орехов к сдерживанию их", — пояснил он.
По оценке эксперта, однако результаты украинских контратак незначительные. "В ближайшие две недели эта борьба за инициативу вестись будет. Если противнику удастся насытить фронт, прогибаться здесь он будет не так быстро, как раньше", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст комментария "Военный эксперт Владимир Носков: ВСУ испугались, что ВС РФ начнет изоляцию Запорожья и Днепропетровска" на сайте Украина.ру.
О ситуации в Харьковской области — в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ прижали ВСУ под Купянском-Узловым и не дают им прорваться к Шевченково" на сайте Украина.ру.
