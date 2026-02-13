https://ukraina.ru/20260213/kiev-v-panike-padenie-orekhova-dast-vozmozhnost-bit-po-vsu-v-zaporozhe-i-dnepropetrovske--ekspert-1075579722.html

Киев в панике: падение Орехова даст возможность бить по ВСУ в Запорожье и Днепропетровске — эксперт

Киев в панике: падение Орехова даст возможность бить по ВСУ в Запорожье и Днепропетровске — эксперт - 13.02.2026 Украина.ру

Киев в панике: падение Орехова даст возможность бить по ВСУ в Запорожье и Днепропетровске — эксперт

На Запорожском направлении Киев столкнулся с угрозой падения Орехова, что позволит наносить удары по ВСУ в Запорожье и Днепропетровске из ствольной артиллерии и РСЗО. Об этом рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков в комментарии изданию Украина.ру

2026-02-13T06:20

2026-02-13T06:20

2026-02-13T06:20

запорожье

днепропетровск

киев

вооруженные силы украины

вс рф

наступление вс рф

запорожская область

запорожское направление

днепропетровская область

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1c/1061428385_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4967c5bf343a4e75a9b3cde3bee23750.jpg

Оценивая контратаки ВСУ на Запорожском направлении, Носков отметил, что сейчас киевский режим столкнулся с неприятной для себя перспективой относительно скорого падения Орехова.По его словам, это дало бы возможность наносить удары по ВСУ в Запорожье и даже Днепропетровске более широким спектром дальнобойного вооружения, включая ствольную артиллерию и РСЗО."К тому же, где гарантия, что мы потом не проведем стратегическую переброску войск в стиле осени 2023 года, когда группировка войск "Центр" из Кременских лесов отправилась под Авдеевку? Украина рассматривает такую возможность и хочет этого избежать. Поэтому ей приходится что-то делать", — отметил эксперт.Носков подчеркнул, что противник пытается хоть как-то "стабилизировать" ситуацию."Для этого он будет предпринимать череду контратак, чтобы перенацелить "Восток" с наступления на Орехов к сдерживанию их", — пояснил он.По оценке эксперта, однако результаты украинских контратак незначительные. "В ближайшие две недели эта борьба за инициативу вестись будет. Если противнику удастся насытить фронт, прогибаться здесь он будет не так быстро, как раньше", — резюмировал собеседник издания.Полный текст комментария "Военный эксперт Владимир Носков: ВСУ испугались, что ВС РФ начнет изоляцию Запорожья и Днепропетровска" на сайте Украина.ру.О ситуации в Харьковской области — в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ прижали ВСУ под Купянском-Узловым и не дают им прорваться к Шевченково" на сайте Украина.ру.

запорожье

днепропетровск

киев

запорожская область

запорожское направление

днепропетровская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

запорожье, днепропетровск, киев, вооруженные силы украины, вс рф, наступление вс рф, запорожская область, запорожское направление, днепропетровская область, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, сводка сво, спецоперация, война, война на украине