https://ukraina.ru/20260213/komandovanie-vsu-iz-za-nekhvatki-molodykh-brosaet-na-front-starikov-1075582079.html

Командование ВСУ из-за нехватки молодых бросает на фронт стариков

Украинское командование направляет на передовую в Сумской и Харьковской областях пожилых бойцов из-за катастрофической нехватки молодого пополнения. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры в ночь на 13 февраля сообщает РИА Новости

2026-02-13T03:44

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0f/1061826614_0:0:1118:629_1920x0_80_0_0_11a6e6dd7b3dbb8115547e6550485586.jpg

"На фронте закончились молодые, в плен попадают только старые, пожилые военнослужащие ВСУ", — рассказали агентству.По информации силовиков, за последнее время среди сдающихся в плен в Сумской и Харьковской областях порядка 90% составляют военнослужащие в возрасте старше 60 лет.Ранее сообщалось, что прагматичные европейцы ждут у себя только работоспособных эмигрантов с заниженными требованиями к оплате труда, в то время как "гуманность, как рекламная акция, для детей, стариков и неработоспособных, плавно сворачивается".Подробнее о том, как Европейский союз плавно выдавливает "ненужных украинцев" за пределы объединения, возвращая стариков прямо в лапы людоловов из ТЦК, в публикации - Европа начала выдавливать ненужных украинцев.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

харьковская область

сумская область

