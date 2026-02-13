"Не стесняясь, вытирает об нее ноги": политолог про отношение Трампа к Европе и о доктрине Монро - 13.02.2026 Украина.ру
"Не стесняясь, вытирает об нее ноги": политолог про отношение Трампа к Европе и о доктрине Монро
"Не стесняясь, вытирает об нее ноги": политолог про отношение Трампа к Европе и о доктрине Монро
"Не стесняясь, вытирает об нее ноги": политолог про отношение Трампа к Европе и о доктрине Монро
Отношение администрации США к европейским союзникам кардинально меняется, приобретая черты открытого пренебрежения. Это связано с возвращением к стратегии изоляции, заложенной в исторической американской доктрине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по Ближнему Востоку, политолог Александр Каргин
2026-02-13T05:00
Комментируя отношение президента США к европейским союзникам, политолог был категоричен. "Да. Трампу абсолютно наплевать на Европу. И он, не стесняясь, вытирает об нее ноги", — заявил Каргин.Эксперт назвал такое отношение закономерным и дал жесткую характеристику ЕС. "Но это закономерно, потому что Европа постепенно превращается в третий мир", — пояснил он.Каргин углубился в исторический контекст, объясняя философию подхода. "В общем, доктрина Монро про то, что Европа — это проклятое место, от которого Америке нужно отстраниться", — сказал политолог."Белые американцы вышли оттуда и нужно о европейцах забыть. Соответственно, необходимо заниматься прежде всего теми странами, которые их окружают, и выстраивать отношения с теми государствами, с которыми есть перспективы, в том числе с Россией", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Каргин: Ближний Восток ждет эскалация — США сделают все, чтобы выбить Ирану "зубы" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международных отношений — в интервью Майкл Бом: Встреча России, Украины и США в Абу-Даби вряд ли принесет скорый компромисс.
2026
"Не стесняясь, вытирает об нее ноги": политолог про отношение Трампа к Европе и о доктрине Монро

05:00 13.02.2026
 
© Фотофлаг ЕС
флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото
Отношение администрации США к европейским союзникам кардинально меняется, приобретая черты открытого пренебрежения. Это связано с возвращением к стратегии изоляции, заложенной в исторической американской доктрине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по Ближнему Востоку, политолог Александр Каргин
Комментируя отношение президента США к европейским союзникам, политолог был категоричен. "Да. Трампу абсолютно наплевать на Европу. И он, не стесняясь, вытирает об нее ноги", — заявил Каргин.
Эксперт назвал такое отношение закономерным и дал жесткую характеристику ЕС. "Но это закономерно, потому что Европа постепенно превращается в третий мир", — пояснил он.
Каргин углубился в исторический контекст, объясняя философию подхода. "В общем, доктрина Монро про то, что Европа — это проклятое место, от которого Америке нужно отстраниться", — сказал политолог.
"Белые американцы вышли оттуда и нужно о европейцах забыть. Соответственно, необходимо заниматься прежде всего теми странами, которые их окружают, и выстраивать отношения с теми государствами, с которыми есть перспективы, в том числе с Россией", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Каргин: Ближний Восток ждет эскалация — США сделают все, чтобы выбить Ирану "зубы" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты международных отношений — в интервью Майкл Бом: Встреча России, Украины и США в Абу-Даби вряд ли принесет скорый компромисс.
