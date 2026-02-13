Американская парадигма: войну Трампу объявили даже губернаторы-республиканцы, объединившись с демократами - 13.02.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260213/amerikanskaya-paradigma-voynu-trampu-obyavili-dazhe-gubernatory-respublikantsy-obedinivshis-s-1075569765.html
Американская парадигма: войну Трампу объявили даже губернаторы-республиканцы, объединившись с демократами
Американская парадигма: войну Трампу объявили даже губернаторы-республиканцы, объединившись с демократами - 13.02.2026 Украина.ру
Американская парадигма: войну Трампу объявили даже губернаторы-республиканцы, объединившись с демократами
В момент, когда напряжённость в стране сохраняется на высоком уровне, а его личный рейтинг – наоборот, на низком, президент США Дональд Трамп сталкивается с противостоянием со стороны своих однопартийцев и теряет их поддержку в Конгрессе
Ежегодно в Белом доме проходит встреча Национальной ассоциации губернаторов (NGA) с главой государства, а также членами правительства и сотрудниками администрации, её формат предусматривает проведение рабочей сессии и торжественного ужина для губернаторов и их супругов.Мероприятие, имеющее многолетнюю традицию, запланированное в этом году на 19–21 февраля, должно было стать площадкой для диалога между представителями обеих политических сил и президентом Дональдом Трампом, оказалось под угрозой срыва, а сопутствующие события только усилили внутриполитический раскол в США.Трамп решил не приглашать двух демократов, считая их недостойными присутствовать на мероприятии: Уэса Мура из Мэриленда и Джареда Полиса из Колорадо, первого – за "ужасное" восстановлением Балтиморского моста, который обрушился в 2024 году, а второго – за отказ помиловать бывшую чиновницу округа Тину Питерс, осуждённую за вмешательство в работу машин для голосования на выборах 2020 года.Реакция губернаторского сообщества не заставила себя долго ждать. Председатель NGA, губернатор Оклахомы Кевин Ститт из Республиканской партии разослал членам ассоциации письмо с сообщением об отмене мероприятия в Белом доме."Поскольку миссия NGA состоит в том, чтобы представлять всех 55 губернаторов (руководителей 50 штатов и 5 неинкорпорированных территорий – ред.), ассоциация больше не выступает в качестве организатора этого мероприятия, и оно больше не включено в нашу официальную программу. Мы не можем допустить, чтобы этот раскольнический шаг [Трампа] достиг своей цели — разделить нас. Мы должны быть выше этого. Американские губернаторы всегда были образцами прагматичного лидерства, и это особенно важно, когда Вашингтон начинает руководствоваться политикой", - гласит послание.Вскоре 18 губернаторов-демократов объявили о бойкоте встречи, если верны сообщения о том, что не все губернаторы приглашены.С комментарием вокруг сложившейся ситуации выступила и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт."Это ужин в Белом доме, это также дом президента, и он может приглашать кого угодно на обеды и мероприятия здесь, в Белом доме", - заявил она 10 февраля.Однако уже на следующий день Ститт сообщил губернаторам-демократам, что президент изменил свою позицию и пригласит их на встречу 20 февраля в Вашингтоне, но по-прежнему без Мура и Полиса."Я с нетерпением жду встречи с губернаторами-республиканцами, а также с некоторыми губернаторами-демократами, которые заслуживали приглашения, но большинство из которых не явится", - написал Трамп.Президент утверждает, что не планировал не приглашать всех демократов, его слова неверно истолковали.Как бы то ни было, осадочек остался, даже больше – американский политикум лишился возможности проведения полноценного диалога на уровне центра и всех штатов, что крайне важно, во-первых, на фоне обострившихся внутриполитических проблем, во-вторых, в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.И одной этой историей противостояние Трампа и законодателей из обеих партий не ограничивается. 11 февраля имел место прецедент, когда Палата представителей, контролируемая республиканцами, приняла решение, идущее вразрез с мерами, принимаемыми президентом-республиканцем. С минимальным перевесом (219 "за" и 211 "против") принята внесённая председателем комитета по иностранным делам демократом Грегори Миксом резолюция о прекращении режима чрезвычайного положения, который Трамп использовал для введения 25%-ных пошлин на товары из Канады. Инициативу поддержали, естественно, демократы, а также 6 конгрессменов-республиканцев - Дон Бэкон, Томас Мэсси, Брайан Фицпатрик, Кевин Кайли, Дэн Ньюхаус и Джефф Хёрд – несмотря на предупреждения Трампа о последствиях."Любой республиканец в Палате представителей или Сенате, проголосовавший против тарифов, серьёзно пострадает на выборах, в том числе на праймериз", - писал он на своей странице в соцсети.А уже после голосования сказал, что те шестеро сделали большую ошибку.Любопытно, кстати, что сторону президента по вопросу тарифов занял один демократ - Джаред Голден, который в ходе последней президентской кампании заявлял, что не против победы Трампа, и выражал уверенность в поражении своего однопартийца Джо Байдена.Теперь документ должен утвердить Сенат, который тоже находится под контролем республиканцев, а далее ляжет на подпись главы государства, но он практически без вариантов не будет отменять собственное решение.Однако в этом эпизоде важна не судьба самих тарифов в конечном итоге, а сам процесс: впервые за второй период правления Трампа Конгресс, где большинство за однопартийцами, осудил его действия, СМИ описали это как "бунт против Трампа в законодательном органе власти". Это наглядная иллюстрация, как американский лидер утрачивает поддержку внутри Республиканской партии, а без неё править страной ещё почти 3 года будет очень трудно.Читайте также: Трамп всё стремительнее теряет контроль над США, даже там, где был победителем
https://ukraina.ru/20260130/amerikanskaya-paradigma-tramp-gotov-idti-na-ustupki-demokratam-lish-by-ne-poteryat-vernuyu-soratnitsu-1074983503.html
https://ukraina.ru/20260123/amerikanskaya-paradigma-potentsialnyy-prezident-demokrat-brosil-trampu-vyzov-v-davose-1074677631.html
Американская парадигма: войну Трампу объявили даже губернаторы-республиканцы, объединившись с демократами

05:50 13.02.2026 (обновлено: 15:46 13.02.2026)
 
Евгения Кондакова
В момент, когда напряжённость в стране сохраняется на высоком уровне, а его личный рейтинг – наоборот, на низком, президент США Дональд Трамп сталкивается с противостоянием со стороны своих однопартийцев и теряет их поддержку в Конгрессе
Ежегодно в Белом доме проходит встреча Национальной ассоциации губернаторов (NGA) с главой государства, а также членами правительства и сотрудниками администрации, её формат предусматривает проведение рабочей сессии и торжественного ужина для губернаторов и их супругов.
Мероприятие, имеющее многолетнюю традицию, запланированное в этом году на 19–21 февраля, должно было стать площадкой для диалога между представителями обеих политических сил и президентом Дональдом Трампом, оказалось под угрозой срыва, а сопутствующие события только усилили внутриполитический раскол в США.
Трамп решил не приглашать двух демократов, считая их недостойными присутствовать на мероприятии: Уэса Мура из Мэриленда и Джареда Полиса из Колорадо, первого – за "ужасное" восстановлением Балтиморского моста, который обрушился в 2024 году, а второго – за отказ помиловать бывшую чиновницу округа Тину Питерс, осуждённую за вмешательство в работу машин для голосования на выборах 2020 года.
Реакция губернаторского сообщества не заставила себя долго ждать. Председатель NGA, губернатор Оклахомы Кевин Ститт из Республиканской партии разослал членам ассоциации письмо с сообщением об отмене мероприятия в Белом доме.
"Поскольку миссия NGA состоит в том, чтобы представлять всех 55 губернаторов (руководителей 50 штатов и 5 неинкорпорированных территорий – ред.), ассоциация больше не выступает в качестве организатора этого мероприятия, и оно больше не включено в нашу официальную программу. Мы не можем допустить, чтобы этот раскольнический шаг [Трампа] достиг своей цели — разделить нас. Мы должны быть выше этого. Американские губернаторы всегда были образцами прагматичного лидерства, и это особенно важно, когда Вашингтон начинает руководствоваться политикой", - гласит послание.
Вскоре 18 губернаторов-демократов объявили о бойкоте встречи, если верны сообщения о том, что не все губернаторы приглашены.
С комментарием вокруг сложившейся ситуации выступила и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
"Это ужин в Белом доме, это также дом президента, и он может приглашать кого угодно на обеды и мероприятия здесь, в Белом доме", - заявил она 10 февраля.
Однако уже на следующий день Ститт сообщил губернаторам-демократам, что президент изменил свою позицию и пригласит их на встречу 20 февраля в Вашингтоне, но по-прежнему без Мура и Полиса.
"Я с нетерпением жду встречи с губернаторами-республиканцами, а также с некоторыми губернаторами-демократами, которые заслуживали приглашения, но большинство из которых не явится", - написал Трамп.
Президент утверждает, что не планировал не приглашать всех демократов, его слова неверно истолковали.
Как бы то ни было, осадочек остался, даже больше – американский политикум лишился возможности проведения полноценного диалога на уровне центра и всех штатов, что крайне важно, во-первых, на фоне обострившихся внутриполитических проблем, во-вторых, в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.
И одной этой историей противостояние Трампа и законодателей из обеих партий не ограничивается. 11 февраля имел место прецедент, когда Палата представителей, контролируемая республиканцами, приняла решение, идущее вразрез с мерами, принимаемыми президентом-республиканцем. С минимальным перевесом (219 "за" и 211 "против") принята внесённая председателем комитета по иностранным делам демократом Грегори Миксом резолюция о прекращении режима чрезвычайного положения, который Трамп использовал для введения 25%-ных пошлин на товары из Канады. Инициативу поддержали, естественно, демократы, а также 6 конгрессменов-республиканцев - Дон Бэкон, Томас Мэсси, Брайан Фицпатрик, Кевин Кайли, Дэн Ньюхаус и Джефф Хёрд – несмотря на предупреждения Трампа о последствиях.
"Любой республиканец в Палате представителей или Сенате, проголосовавший против тарифов, серьёзно пострадает на выборах, в том числе на праймериз", - писал он на своей странице в соцсети.
А уже после голосования сказал, что те шестеро сделали большую ошибку.
Любопытно, кстати, что сторону президента по вопросу тарифов занял один демократ - Джаред Голден, который в ходе последней президентской кампании заявлял, что не против победы Трампа, и выражал уверенность в поражении своего однопартийца Джо Байдена.
Теперь документ должен утвердить Сенат, который тоже находится под контролем республиканцев, а далее ляжет на подпись главы государства, но он практически без вариантов не будет отменять собственное решение.
Однако в этом эпизоде важна не судьба самих тарифов в конечном итоге, а сам процесс: впервые за второй период правления Трампа Конгресс, где большинство за однопартийцами, осудил его действия, СМИ описали это как "бунт против Трампа в законодательном органе власти". Это наглядная иллюстрация, как американский лидер утрачивает поддержку внутри Республиканской партии, а без неё править страной ещё почти 3 года будет очень трудно.
