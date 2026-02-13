https://ukraina.ru/20260213/amerikanskaya-paradigma-voynu-trampu-obyavili-dazhe-gubernatory-respublikantsy-obedinivshis-s-1075569765.html

Американская парадигма: войну Трампу объявили даже губернаторы-республиканцы, объединившись с демократами

Американская парадигма: войну Трампу объявили даже губернаторы-республиканцы, объединившись с демократами - 13.02.2026 Украина.ру

Американская парадигма: войну Трампу объявили даже губернаторы-республиканцы, объединившись с демократами

В момент, когда напряжённость в стране сохраняется на высоком уровне, а его личный рейтинг – наоборот, на низком, президент США Дональд Трамп сталкивается с противостоянием со стороны своих однопартийцев и теряет их поддержку в Конгрессе

2026-02-13T05:50

2026-02-13T05:50

2026-02-13T15:46

эксклюзив

сша

дональд трамп

республиканская партия

демократическая партия

палата представителей когресса сша

голосование

губернатор

сенат

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1e/1075007044_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_67bce5730f7e5217bfe9d568cfed08d8.jpg

Ежегодно в Белом доме проходит встреча Национальной ассоциации губернаторов (NGA) с главой государства, а также членами правительства и сотрудниками администрации, её формат предусматривает проведение рабочей сессии и торжественного ужина для губернаторов и их супругов.Мероприятие, имеющее многолетнюю традицию, запланированное в этом году на 19–21 февраля, должно было стать площадкой для диалога между представителями обеих политических сил и президентом Дональдом Трампом, оказалось под угрозой срыва, а сопутствующие события только усилили внутриполитический раскол в США.Трамп решил не приглашать двух демократов, считая их недостойными присутствовать на мероприятии: Уэса Мура из Мэриленда и Джареда Полиса из Колорадо, первого – за "ужасное" восстановлением Балтиморского моста, который обрушился в 2024 году, а второго – за отказ помиловать бывшую чиновницу округа Тину Питерс, осуждённую за вмешательство в работу машин для голосования на выборах 2020 года.Реакция губернаторского сообщества не заставила себя долго ждать. Председатель NGA, губернатор Оклахомы Кевин Ститт из Республиканской партии разослал членам ассоциации письмо с сообщением об отмене мероприятия в Белом доме."Поскольку миссия NGA состоит в том, чтобы представлять всех 55 губернаторов (руководителей 50 штатов и 5 неинкорпорированных территорий – ред.), ассоциация больше не выступает в качестве организатора этого мероприятия, и оно больше не включено в нашу официальную программу. Мы не можем допустить, чтобы этот раскольнический шаг [Трампа] достиг своей цели — разделить нас. Мы должны быть выше этого. Американские губернаторы всегда были образцами прагматичного лидерства, и это особенно важно, когда Вашингтон начинает руководствоваться политикой", - гласит послание.Вскоре 18 губернаторов-демократов объявили о бойкоте встречи, если верны сообщения о том, что не все губернаторы приглашены.С комментарием вокруг сложившейся ситуации выступила и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт."Это ужин в Белом доме, это также дом президента, и он может приглашать кого угодно на обеды и мероприятия здесь, в Белом доме", - заявил она 10 февраля.Однако уже на следующий день Ститт сообщил губернаторам-демократам, что президент изменил свою позицию и пригласит их на встречу 20 февраля в Вашингтоне, но по-прежнему без Мура и Полиса."Я с нетерпением жду встречи с губернаторами-республиканцами, а также с некоторыми губернаторами-демократами, которые заслуживали приглашения, но большинство из которых не явится", - написал Трамп.Президент утверждает, что не планировал не приглашать всех демократов, его слова неверно истолковали.Как бы то ни было, осадочек остался, даже больше – американский политикум лишился возможности проведения полноценного диалога на уровне центра и всех штатов, что крайне важно, во-первых, на фоне обострившихся внутриполитических проблем, во-вторых, в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.И одной этой историей противостояние Трампа и законодателей из обеих партий не ограничивается. 11 февраля имел место прецедент, когда Палата представителей, контролируемая республиканцами, приняла решение, идущее вразрез с мерами, принимаемыми президентом-республиканцем. С минимальным перевесом (219 "за" и 211 "против") принята внесённая председателем комитета по иностранным делам демократом Грегори Миксом резолюция о прекращении режима чрезвычайного положения, который Трамп использовал для введения 25%-ных пошлин на товары из Канады. Инициативу поддержали, естественно, демократы, а также 6 конгрессменов-республиканцев - Дон Бэкон, Томас Мэсси, Брайан Фицпатрик, Кевин Кайли, Дэн Ньюхаус и Джефф Хёрд – несмотря на предупреждения Трампа о последствиях."Любой республиканец в Палате представителей или Сенате, проголосовавший против тарифов, серьёзно пострадает на выборах, в том числе на праймериз", - писал он на своей странице в соцсети.А уже после голосования сказал, что те шестеро сделали большую ошибку.Любопытно, кстати, что сторону президента по вопросу тарифов занял один демократ - Джаред Голден, который в ходе последней президентской кампании заявлял, что не против победы Трампа, и выражал уверенность в поражении своего однопартийца Джо Байдена.Теперь документ должен утвердить Сенат, который тоже находится под контролем республиканцев, а далее ляжет на подпись главы государства, но он практически без вариантов не будет отменять собственное решение.Однако в этом эпизоде важна не судьба самих тарифов в конечном итоге, а сам процесс: впервые за второй период правления Трампа Конгресс, где большинство за однопартийцами, осудил его действия, СМИ описали это как "бунт против Трампа в законодательном органе власти". Это наглядная иллюстрация, как американский лидер утрачивает поддержку внутри Республиканской партии, а без неё править страной ещё почти 3 года будет очень трудно.Читайте также: Трамп всё стремительнее теряет контроль над США, даже там, где был победителем

https://ukraina.ru/20260130/amerikanskaya-paradigma-tramp-gotov-idti-na-ustupki-demokratam-lish-by-ne-poteryat-vernuyu-soratnitsu-1074983503.html

https://ukraina.ru/20260123/amerikanskaya-paradigma-potentsialnyy-prezident-demokrat-brosil-trampu-vyzov-v-davose-1074677631.html

сша

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, дональд трамп, республиканская партия, демократическая партия, палата представителей когресса сша, голосование, губернатор, сенат, джо байден, вашингтон, украина.ру, украина.ру