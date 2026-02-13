https://ukraina.ru/20260213/spor-o-tom-est-li-na-ukraine-raby-i-tuzemtsy-eksperty-i-politiki-o-situatsii-v-strane-1075557990.html

Спор о том, есть ли на Украине рабы и туземцы. Эксперты и политики о ситуации в стране

Спор о том, есть ли на Украине рабы и туземцы. Эксперты и политики о ситуации в стране - 13.02.2026

Спор о том, есть ли на Украине рабы и туземцы. Эксперты и политики о ситуации в стране

В экспертном сообществе обсуждают, чего стоят обещания укоренного приёма Украины в ЕС и действительно ли украинцы не рабы, как утверждает Зеленский.

эксклюзив

украина

владимир зеленский

россия

киев

андрей ермолаев

ес

верховная рада

вооруженные силы украины

трамп и зеленский

Ранее Зеленский заявил, что на Украине "рабства нет", поэтому те, кто хочет выехать из страны, могут это сделать, если человек не призывного возраста.Этим словам главы киевского режима удивился экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук*. Он в эфире одного из каналов поделился впечатлениями слушателей, заподозривших, что Зеленский над ними "просто издевается".У политика своя версия: Зеленский не издевается, а играет свою роль и не может выйти из роли — но это не смешно, поскольку украинцы "вынуждены жить в его сериале". Впрочем, такие тонкости не имеют значения для тех, кто решил не гибнуть за "зелёных гнид", а каким-то образом попытаться спасти свою жизньЭкс-нардеп задал риторический вопрос - если рабства нет, то как же застреленные на границе, как же утонувшие в Тисе при попытке бежать? Некоторые попытки бегства успешны, но далеки не все. На Украине люди продают машины, продают квартиры, чтобы было чем заплатить за нелегальное пересечение границы — спасаются как могут.По мнению Мосийчука, Зеленский выбрал роль диктатора и решил, что "выборы — это не его". И потому просто не задумывается о том, как его слова отзовутся в народе, ведь люди знают, что происходит на самом деле. И с точки зрения политтехнологий это его высказывание объяснить сложно.Заявление Зеленского прокомментировал и украинский политолог Андрей Ермолаев. Он, похоже, воспринял его всерьёз. Однако отметил - если бы это было сказано раньше, и не просто сказано, но подтверждено делами... Но сказано это только сейчас.А сейчас, по его словам, "те подходы к мобилизации, которые были допущены, санкционированы, привели к высокому социальному напряжению, привели к появлению такой новой социальной категории, как уклонисты, которые, по сути, являются новым прекариатом…".Ермолаев пояснил, что на Украине "сотни тысяч мужчин сейчас вне административного контроля, вне социальной защиты, вне социальных услуг государства именно потому, что они как бы оказались вне контроля государства…".По мнению эксперта, "это не просто допущено – это организовано, есть люди, которые именно так понимали, как будет работать мобилизация".При этом нет ни одного управленческого решения по изменению методов мобилизации, пока – одни слова, подчеркнул политолог.Он добавил, что предстоит обсуждение сложной темы восстановления страны после войны, тут миллиардами проблему не решить, поскольку "разрушения носят системный характер". И есть риск, что к миллионам уже уехавших украинцев после войны могут добавиться новые миллионы - люди будут принимать решение, исходя из условий жизни.Стране нужен будет социальный капитал – а это люди, их опыт, профессии, способность к творчеству. Но на кого собираются опираться прожектёры, если сейчас проводится вот такая политика, связанная с практикой мобилизации, с равнодушием ко временно переселенным людям внутри страны и к миллионам людей, ставших мигрантами, задал вопрос Ермолаев."Оправдываться уже поздно", - сказал политолог добавив, что, по его мнению, сейчас "сохранившие голову в парламенте" должны бы вернуться к разговору об обеспечении сохранения эффективной исполнительной власти в переходной период, вне зависимости от того, как пройдут выборы.Необходим будет "послевоенный аудит положения дел - от региона до отрасли" и выстраивание диалога "между правительством и промышленным и предпринимательским классами", так как на их плечи ляжет работа по восстановлению, полагает эксперт.Как видим, в украинской экспертной среде есть предположения, что этот самый переходный период возможен, то есть, предполагается, что в обозримом будущем возможен мир в той или иной форме.По мнению Ермолаева, сейчас идет большой негласный торг относительно территорий, РФ требует сохранения контроля над частью Украины.Эксперт предположил, что в обмен Киев может получить ускоренное вступление в ЕС, это будет компенсацией, поскольку "большинство украинцев настроены проевропейски" (по убеждению Ермолаева — авт.).Что касается перспектив достижения каких-то мирных договоренностей, то украинский политтехнолог Андрей Золотарёв отметил, что даже из-за покушения на замначальника ГУ (бывшее ГРУ) Алексеева Кремль не торопится пойти на прекращение переговоров, наблюдается "сдержанная реакция".Почему? "Украина была лишь одним из предметов переговоров, глобальных взаимоотношений – Арктика, энергетика в мировом масштабе. И возможно, как раз эти договоренности и были достигнуты – не на пустом же месте появляется Дмитриев с двенадцатью миллиардами (эксперт оговорился, речь о 12 триллионах долларов – ред.) потенциального гешефта", - сказал Золотарёв.По его мнению, по этой причине переговоры будут продолжаться, другое дело – будут ли они успешными. При этом Киев "не за столом, он на столе", потому палки в колеса переговоров Зеленский вполне может пытаться ставить. Покушение на замначалика ГУ (ранее - ГРУ) Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева глобально на переговоры не повлияет, но скажется на их ходе, разрушая доверие.Отметим, глава МИД РФ Сергей Лавров на "правительственном часе" в Госдуме в среду, 11 февраля, заявил, что на саммите в Анкоридже президенты РФ и США согласились, что урегулирование кризиса на Украине невозможно без устранения первопричин – и "эти понимания остаются в силе"."Российские переговорщики продолжают работать над тем, чтобы безопасность России на западных рубежах, права русских и русскоязычных людей были надежно обеспечены, а угрозы, исходящие от киевского режима и покровителей, устранены", - заявил Лавров, чьи слова приводит РИА Новости.Что касается идеи ускоренного принятия Киева в ЕС, то Украине предлагается неполноправное членство, а это - "гнилая морковка", считает Золотарёв. Он в эфире одного из каналов подчеркнул, что Евросоюз вообще рискует "очень скоро посыпаться", если не будет процесса восстановления германской мощи. А эту мощь подрывает отказ от российских энергоносителей. Потому Германия и другие европейские страны могут в будущем "потянуться к России" в надежде получить более дешёвую энергию.А пока ситуация в ЕС такова, что возникает уже социальное напряжение, в результате чего правые набирают силу, потому политическая карта Европы может измениться.Можно ли рассчитывать на то, что Запад не обманет? В РФ многие считают, что нет, договариваться с западными "партнерами" ни о чем не стоит, к ним больше нет доверия. А что думают "партнёры"?"Априори ни русских, ни украинцев в европейских столицах и в Вашингтоне не считают равными. То есть, относятся, будем говорить, как к туземцам… с белым цветом кожи", - констатировал Золотарёв, добавив, что теперь "наступает совершенно другая эра, когда править бал будет сила".А Украина не может говорить с позиции силы, поэтому любые гарантии Киеву можно рассматривать лишь как политический жест. И "размягченная Европа" вряд ли находится сегодня в таких кондициях, чтобы всерьез угрожать России, считает эксперт (однако на этот счёт есть и другие мнения – авт.)Что до мобилизации на Украине, то дезертиров (политтехнолог предлагает называть пытающихся спастись именно так) в стране сейчас около полумиллиона, если двигаться в том же направлении, скоро некому будет в окопах сидеть. Пока "там сидят Петро и Мыкола", таковых осталось в стране около 150 тысяч. И в очередь в военкоматы никто давно не выстраивается, напротив - "люди бегут", констатировал Золотарёв.По его словам, набирать в ВСУ будут тех, кто не в состоянии выполнять боевые задачи – и "результат… будет печальный".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему – Павел Котов: "Поездка в Москву, выборы, референдум. Что в реальности задумал Зеленский" Подробнее о ситуации на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Неминуемо наступает "децивилизация Украины". Эксперты и политики о ситуации в стране"

Сергей Зуев

Сергей Зуев

