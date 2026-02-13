https://ukraina.ru/20260213/voennyy-ekspert-kontrol-vs-rf-nad-kupyanskom-daet-vozmozhnost-nachat-bitvu-za-slavyansk-i-kramatorsk-1075580395.html
Военный эксперт: Контроль ВС РФ над Купянском дает возможность начать битву за Славянск и Краматорск
Под Купянском ВСУ истратили основные резервы и начали отводить подразделения, включая операторов БПЛА, которых уже заметили под Запорожьем. Об этом рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков в комментарии изданию Украина.ру
Комментируя ситуацию в Харьковской области, Носков заявил, что в районе Купянска ВСУ уже истратили основные резервы для стабилизации ситуации."Где-то успешно, где-то нет", — констатировал эксперт, добавив, что наблюдается вывод некоторых подразделений ВСУ с этого направления. "В частности, в Запорожской области появляются беспилотчики, которые ранее действовали под Купянском", — сообщил он."То есть по мере перегруппировки и работы над ошибками группировка "Запад" принимает ответные меры, чтобы вернуть ранее утраченные позиции", — заявил Носков.По словам аналитика, контроль над Купянском имеет стратегическое значение для группировки "Запад"."Это важно, чтобы укрепить правый фланг и высвободить силы, чтобы отправить их в район Святогорска и Красного Лимана, где они вместе с группировкой "Юг" начнут сражение за Славянско-Краматорскую агломерацию", — резюмировал собеседник издания.Полный текст комментария "Военный эксперт Владимир Носков: ВСУ испугались, что ВС РФ начнет изоляцию Запорожья и Днепропетровска" на сайте Украина.ру.О ситуации в Харьковской области — в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ прижали ВСУ под Купянском-Узловым и не дают им прорваться к Шевченково" на сайте Украина.ру.
