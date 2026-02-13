https://ukraina.ru/20260213/kogda-evropeyskie-voyska-mogut-zayti-na-ukrainu-ischenko-rasskazal-pro-idealnyy-moment-dlya-1075576109.html

Когда европейские войска могут зайти на Украину? Ищенко рассказал про идеальный момент для провокации

Когда европейские войска могут зайти на Украину? Ищенко рассказал про идеальный момент для провокации - 13.02.2026 Украина.ру

Когда европейские войска могут зайти на Украину? Ищенко рассказал про идеальный момент для провокации

После окончания боевых действия Украина может в любой момент пригласить на свою территорию иностранные войска. И Запад может с этим согласиться, выбрав момент, когда начинать военную операцию России будет сложно. После Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-02-13T05:10

2026-02-13T05:10

2026-02-13T05:10

украина

запад

россия

ростислав ищенко

украина.ру

сво

новости сво сейчас

дзен новости сво

прогнозы сво

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/1f/1043116828_0:209:3076:1940_1920x0_80_0_0_9dbf58739261432ec91e0092e4a46834.jpg

Отвечая на вопрос о том, при каких условиях европейские войска могут оказаться на Украине, Ищенко описал ситуацию, которая может сложиться после завершения боевых действий."Предположим, завершились боевые действия. Через два года Украина подписывает соглашение с Великобританией и Францией о размещении на своей территории военной базы", — сказал политолог, отметив, что даже если до этого будет подписано соглашение о постоянном нейтралитете, Верховная Рада может его отменить.Ищенко напомнил, что любое суверенное государство может в любой момент изменить свою политику и пригласить на свою территорию иностранные войска. "И Запад может с этим согласиться, выбрав момент, когда воевать уже не смогут", — констатировал эксперт."К примеру, после окончания СВО начинается демобилизация, большое количество людей покидают армию. <...> Этот пробел надо будет восполнять, поэтому сразу начинать военную операцию будет очень сложно и для населения, и для армии. В этот момент можно будет организовывать провокации по созданию военных баз, вводу войск", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: ВСУ тратят свои резервы в Донбассе, пока армия России готовится к боям за Запорожье" на сайте Украина.ру.Больше про военный конфликт на Украине — в материале "Александр Казаков: Запад копирует подходы Путина по Украине и провоцирует прямую войну России с Европой" на сайте Украина.ру.

украина

запад

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, запад, россия, ростислав ищенко, украина.ру, сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, украина.ру дзен, дзен сво, война, война на украине, прогноз, прогноз войны на украине, прогноз по украине, чем закончится война на украине, когда закончится сво: прогнозы