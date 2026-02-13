Когда европейские войска могут зайти на Украину? Ищенко рассказал про идеальный момент для провокации - 13.02.2026 Украина.ру
Когда европейские войска могут зайти на Украину? Ищенко рассказал про идеальный момент для провокации
После окончания боевых действия Украина может в любой момент пригласить на свою территорию иностранные войска. И Запад может с этим согласиться, выбрав момент, когда начинать военную операцию России будет сложно. После Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-02-13T05:10
Отвечая на вопрос о том, при каких условиях европейские войска могут оказаться на Украине, Ищенко описал ситуацию, которая может сложиться после завершения боевых действий."Предположим, завершились боевые действия. Через два года Украина подписывает соглашение с Великобританией и Францией о размещении на своей территории военной базы", — сказал политолог, отметив, что даже если до этого будет подписано соглашение о постоянном нейтралитете, Верховная Рада может его отменить.Ищенко напомнил, что любое суверенное государство может в любой момент изменить свою политику и пригласить на свою территорию иностранные войска. "И Запад может с этим согласиться, выбрав момент, когда воевать уже не смогут", — констатировал эксперт."К примеру, после окончания СВО начинается демобилизация, большое количество людей покидают армию. &lt;...&gt; Этот пробел надо будет восполнять, поэтому сразу начинать военную операцию будет очень сложно и для населения, и для армии. В этот момент можно будет организовывать провокации по созданию военных баз, вводу войск", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: ВСУ тратят свои резервы в Донбассе, пока армия России готовится к боям за Запорожье" на сайте Украина.ру.Больше про военный конфликт на Украине — в материале "Александр Казаков: Запад копирует подходы Путина по Украине и провоцирует прямую войну России с Европой" на сайте Украина.ру.
Когда европейские войска могут зайти на Украину? Ищенко рассказал про идеальный момент для провокации

05:10 13.02.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВ Польше размещен батальон НАТО
После окончания боевых действия Украина может в любой момент пригласить на свою территорию иностранные войска. И Запад может с этим согласиться, выбрав момент, когда начинать военную операцию России будет сложно. После Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о том, при каких условиях европейские войска могут оказаться на Украине, Ищенко описал ситуацию, которая может сложиться после завершения боевых действий.
"Предположим, завершились боевые действия. Через два года Украина подписывает соглашение с Великобританией и Францией о размещении на своей территории военной базы", — сказал политолог, отметив, что даже если до этого будет подписано соглашение о постоянном нейтралитете, Верховная Рада может его отменить.
Ищенко напомнил, что любое суверенное государство может в любой момент изменить свою политику и пригласить на свою территорию иностранные войска. "И Запад может с этим согласиться, выбрав момент, когда воевать уже не смогут", — констатировал эксперт.
"К примеру, после окончания СВО начинается демобилизация, большое количество людей покидают армию. <...> Этот пробел надо будет восполнять, поэтому сразу начинать военную операцию будет очень сложно и для населения, и для армии. В этот момент можно будет организовывать провокации по созданию военных баз, вводу войск", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: ВСУ тратят свои резервы в Донбассе, пока армия России готовится к боям за Запорожье" на сайте Украина.ру.
Больше про военный конфликт на Украине — в материале "Александр Казаков: Запад копирует подходы Путина по Украине и провоцирует прямую войну России с Европой" на сайте Украина.ру.
