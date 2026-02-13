https://ukraina.ru/20260213/ischenko-pro-skoordinirovannyy-otvet-zapada-chtoby-bylo-narushenie-mira-ego-snachala-nuzhno-podpisat-1075576879.html

Ищенко про "скоординированный ответ" Запада: "Чтобы было нарушение мира, его сначала нужно подписать"

Ищенко про "скоординированный ответ" Запада: "Чтобы было нарушение мира, его сначала нужно подписать" - 13.02.2026

Ищенко про "скоординированный ответ" Запада: "Чтобы было нарушение мира, его сначала нужно подписать"

Пока мирное соглашение по Украине не подписано, все остальное вторично, включая все гарантии безопасности. Чтобы было нарушение мира, надо этот мир сначала подписать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

Ранее газета The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США, Украина и европейские страны договорились дать "скоординированный военный ответ", если российская сторона будет "постоянно нарушать" мирный договор, который в будущем заключат Москва и Киев.Отвечая на вопрос о том, можно ли считать такую инициативу подготовкой к прямому столкновению с Россией, Ищенко указал на два важных момента. "Во-первых, чтобы было нарушение мира, надо этот мир сначала подписать. Если мир не подписан, то и нарушения мира не будет", — указал политолог.Во-вторых, подчеркнул эксперт, любая отправка любых вооруженных сил куда угодно предполагает определенную процедуру. Раньше такую процедуру прописывали прямо в договорах."Западные страны говорят, что они дадут гарантии после того, как это соглашение вступит в силу. Если они дадут гарантии до этого, то получится, что защищать Украину они должны сейчас", — отметил Ищенко.Тогда Россия может заявить, что, поскольку ее не устраивает размещение западного контингента, остается единственный вариант: ликвидировать Украину, чтобы некуда было посылать войска, констатировал он. "И что тогда будет с гарантиями безопасности. Поэтому пока мир не подписан, все остальное вторично, включая все гарантии", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: ВСУ тратят свои резервы в Донбассе, пока армия России готовится к боям за Запорожье" на сайте Украина.ру.Больше про военный конфликт на Украине — в материале "Александр Казаков: Запад копирует подходы Путина по Украине и провоцирует прямую войну России с Европой" на сайте Украина.ру.

