Ищенко про "скоординированный ответ" Запада: "Чтобы было нарушение мира, его сначала нужно подписать" - 13.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260213/ischenko-pro-skoordinirovannyy-otvet-zapada-chtoby-bylo-narushenie-mira-ego-snachala-nuzhno-podpisat-1075576879.html
Ищенко про "скоординированный ответ" Запада: "Чтобы было нарушение мира, его сначала нужно подписать"
Ищенко про "скоординированный ответ" Запада: "Чтобы было нарушение мира, его сначала нужно подписать" - 13.02.2026 Украина.ру
Ищенко про "скоординированный ответ" Запада: "Чтобы было нарушение мира, его сначала нужно подписать"
Пока мирное соглашение по Украине не подписано, все остальное вторично, включая все гарантии безопасности. Чтобы было нарушение мира, надо этот мир сначала подписать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-02-13T04:00
2026-02-13T04:00
украина
россия
сша
ростислав ищенко
вс рф
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
дзен новости сво
прогнозы сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0d/1058861080_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f816ce5a7c7a1acbb3f005636bbb9421.jpg
Ранее газета The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США, Украина и европейские страны договорились дать "скоординированный военный ответ", если российская сторона будет "постоянно нарушать" мирный договор, который в будущем заключат Москва и Киев.Отвечая на вопрос о том, можно ли считать такую инициативу подготовкой к прямому столкновению с Россией, Ищенко указал на два важных момента. "Во-первых, чтобы было нарушение мира, надо этот мир сначала подписать. Если мир не подписан, то и нарушения мира не будет", — указал политолог.Во-вторых, подчеркнул эксперт, любая отправка любых вооруженных сил куда угодно предполагает определенную процедуру. Раньше такую процедуру прописывали прямо в договорах."Западные страны говорят, что они дадут гарантии после того, как это соглашение вступит в силу. Если они дадут гарантии до этого, то получится, что защищать Украину они должны сейчас", — отметил Ищенко.Тогда Россия может заявить, что, поскольку ее не устраивает размещение западного контингента, остается единственный вариант: ликвидировать Украину, чтобы некуда было посылать войска, констатировал он. "И что тогда будет с гарантиями безопасности. Поэтому пока мир не подписан, все остальное вторично, включая все гарантии", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: ВСУ тратят свои резервы в Донбассе, пока армия России готовится к боям за Запорожье" на сайте Украина.ру.Больше про военный конфликт на Украине — в материале "Александр Казаков: Запад копирует подходы Путина по Украине и провоцирует прямую войну России с Европой" на сайте Украина.ру.
украина
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0d/1058861080_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_45770640a7cf9d0b175518036d6e264b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, сша, ростислав ищенко, вс рф, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, сводка сво, сво закончилась, мир, чем закончится война на украине, когда закончится сво: прогнозы, война, война на украине, украина аналитика, аналитика событий на украине, спецоперация
Украина, Россия, США, Ростислав Ищенко, ВС РФ, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО, сводка СВО, сво закончилась, мир, чем закончится война на Украине, когда закончится СВО: прогнозы, война, война на Украине, Украина аналитика, аналитика событий на Украине, Спецоперация

Ищенко про "скоординированный ответ" Запада: "Чтобы было нарушение мира, его сначала нужно подписать"

04:00 13.02.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 2С7М "Малка" ЦВО на Красноармейском направлении
Боевая работа расчета 2С7М Малка ЦВО на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Пока мирное соглашение по Украине не подписано, все остальное вторично, включая все гарантии безопасности. Чтобы было нарушение мира, надо этот мир сначала подписать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее газета The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США, Украина и европейские страны договорились дать "скоординированный военный ответ", если российская сторона будет "постоянно нарушать" мирный договор, который в будущем заключат Москва и Киев.
Отвечая на вопрос о том, можно ли считать такую инициативу подготовкой к прямому столкновению с Россией, Ищенко указал на два важных момента. "Во-первых, чтобы было нарушение мира, надо этот мир сначала подписать. Если мир не подписан, то и нарушения мира не будет", — указал политолог.
Во-вторых, подчеркнул эксперт, любая отправка любых вооруженных сил куда угодно предполагает определенную процедуру. Раньше такую процедуру прописывали прямо в договорах.
"Западные страны говорят, что они дадут гарантии после того, как это соглашение вступит в силу. Если они дадут гарантии до этого, то получится, что защищать Украину они должны сейчас", — отметил Ищенко.
Тогда Россия может заявить, что, поскольку ее не устраивает размещение западного контингента, остается единственный вариант: ликвидировать Украину, чтобы некуда было посылать войска, констатировал он.
"И что тогда будет с гарантиями безопасности. Поэтому пока мир не подписан, все остальное вторично, включая все гарантии", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: ВСУ тратят свои резервы в Донбассе, пока армия России готовится к боям за Запорожье" на сайте Украина.ру.
Больше про военный конфликт на Украине — в материале "Александр Казаков: Запад копирует подходы Путина по Украине и провоцирует прямую войну России с Европой" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаРоссияСШАРостислав ИщенкоВС РФСВОновости СВО сейчасновости СВО Россиядзен новости СВОпрогнозы СВОновости СВОсводка СВОсво закончиласьмирчем закончится война на Украинекогда закончится СВО: прогнозывойнавойна на УкраинеУкраина аналитикааналитика событий на УкраинеСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
22:05"Искусство не только СВОим". 60 художников и 100 картин ради одной Победы
21:58Новые ядерные треугольники. Борьба "пересидеть" против "я так хочу" возвращает ядерное сдерживание
21:00Киев без отопления, Одесса без воды, ракеты и БПЛА в регионах России и Украины. Новости к 21.00
20:02Польша освободила от уголовной ответственности наёмников в ВСУ
19:37В Харькове снесли бюст партизану Александру Зубареву
19:31"Украина.ру" представляет документальный фильм о помощи фронту
19:30Новости с Константиновского направления: ВС РФ громят логистику ВСУ
19:24Террористический обстрел школы в Запорожской области: дети не пострадали
18:41Провальная встреча лидеров ЕС, иноагенты размножились. Новости к этому часу
18:30Юрий Кнутов: Россия остановила полет "Фламинго" и обходится без Starlink для ударов по целям на Украине
18:25Итоги 13.02.26: тупик по Украине, давление на Кубу и олимпийские скандалы
18:15СБУ второй день проводит обыски в «Киевтеплоэнерго»
18:15Переговоры в Женеве: кто поедет, о чём будут говорить. Итоги 13 февраля
18:06Скандалов в НАБУ становится больше, реакция на них прежняя
17:53Мэр Конотопа решил надавить на жалость, но не учёл, что его читают местные
17:46Минобороны Украины готовит предложения по уклонистам
17:42Под удар попали гуманитарный штаб и почта: Балицкий — о последствиях обстрела. Главное к этому часу
17:35Мэр Белгорода рассказал о ситуации с ЖКУ
17:27"Десять заводов до конца года": Зеленский анонсировал масштабную программу производства дронов в Европе
17:12СК: фигуранты дела о покушении на генерала Алексеева обвиняются в терроризме
Лента новостейМолния