Федор Лукьянов: Трампу не важно, где пройдет граница по Украине, ему лишь нужен тлеющий конфликт

https://ukraina.ru/20260213/fedor-lukyanov-trampu-ne-vazhno-gde-proydet-granitsa-po-ukraine-emu-lish-nuzhen-tleyuschiy-konflikt-1075582473.html

Украинская повестка сейчас самоценна и не очень связана с другими процессами. Европейский фактор тоже присутствует, но его влияние сократилось. В Киеве видят реальную обстановку, кто и что может, поэтому начинают куражиться. Тем более, такое отношение к Европе нравится Трампу.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.Американское командование ожидает возможного приказа об отправке на Ближний Восток, где находится авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln, второго корабля такого же класса, сообщил 11 февраля The Wall Street Journal со ссылкой на источники.— Федор Александрович, есть мнение, что Трамп нападет на Иран либо до мая, пока не начался автомобильный сезон и не выросли цены на бензин; либо уже после выборов в Конгресс, когда президент сможет делать, что хочет. Как вам такая точка зрения?— Сложно сказать, будут ли после выборов в Конгресс у Трампа связаны или развязаны руки. Это зависит от результатов выборов, но не надо их переоценивать. Условно говоря, даже если республиканцы потеряют одну из палат, это не значит, что Трамп останется без полномочий и сил. И вот тогда у него могут быть развязаны руки по принципу "Да гори оно огнем".Что касается силовой операции против Ирана, не думаю, что это связано с перечисленными вами факторами. Военное противостояние может начаться прямо сейчас, а, возможно, его не будет никогда. В регион стянуты существенные военные силы США. А привезти туда несколько авианосных групп — это дорогое удовольствие. Если это делают, значит необходимо добиться результата.Другое дело, что Трамп подтверждает репутацию человека, который старается избегать больших и затяжных военных конфликтов. Буквально на днях в Белый Дом приезжал Нетаньяху. Позиция Израиля понятна: им нужно, чтобы США как можно скорее что-то сделали с иранскими властями. Но Трамп, судя по всему, в очередной раз от этого уклонился. Никаких официальных сообщений не было — только его пост в социальных сетях: "Пока решение не принято. Попробуем договориться". И переговоры идут.Правда, есть один вопрос, на который я пока на нашел ответа. Переговоры с Ираном опять идут по ядерной программе, хотя летом прошлого года Трамп торжественно объявил, что она уничтожена. Значит, не совсем США победили.Более того, ядерная повестка уже не единственная. Израиль настаивает на включении в неё вопроса баллистических ракет Ирана, которые нанесли ему существенный ущерб во время 12-дневного конфликта. Это беспокоит их больше, чем ядерная программа, которая то ли есть, то ли нет. Трамп в общем это поддерживает. Но, поскольку иранцы категорически отказываются обсуждать этот вопрос, он остается “плавающим”.Параллельно висит тема смены режима в Иране. Мы же помним, с чего начинался год. Трамп большими буквами в своей соцсети писал: "Палачи и убийцы. Если вы немедленно не прекратите, мы вас в порошок сотрем". А сейчас непонятно, что будет с этим вопросом.При этом Израиль по понятным причинам заинтересован в смене режима в Иране, объясняя это тем, что Тегеран ставит целью уничтожение Израиля как государства. Иран это опровергает, говоря, что он против не Израиля и евреев, а сионизма. Повторюсь, этот процесс плавающий.Трамп явно не желает ввязываться в длительное противостояние и ищет возможность сделать что-то среднее между вмешательством США в 12-дневную войну и Венесуэлой: кинжальное участие и откат назад, которые имели бы внешний эффект. Возможно ли это сейчас? Выкрасть Рахбара как Мадуро нелегко, но политическое убийство — это реально. США и Израиль это практиковали.Иранские коллеги, с которыми я общался, признают, что это возможно, потому что иранская система сложная и проблемная. Там огромное количество внутренних уязвимостей. Но она обладает удивительной способностью к регенерации. Вначале 12-дневной войны Израилю удалось уничтожить значительную часть военного руководства Ирана, но их тут же заменили другие генералы.Так что, лихого кавалерийского наскока у Трампа не получится. А все остальное его немного смущает.— Возможно, миротворческая риторика Трампа на основных направлениях связана именно с публикацией “файлов Эпштейна”? Администрация Белого дома затаилась и ждет, как это дело переварит Америка. И действительно, на внутриполитическом и внешнем треках (Куба, Венесуэла, Иран, Украина) разговоры идут о мире.— Это вряд ли, хотя и логично. Мы пытаемся традиционную и немножко придуманную схему перенести в реальность. В истории не раз было, когда внутренние кризисы пытались компенсировать внешнеполитической активностью, чтобы отвлечь внимание. Но сейчас это не очень стыкуется.Я не могу сказать, что “файлы Эпштейна” все перевернули в США и поставили под угрозу власть Трампа. Понятно, что их обнародовали целенаправленно. Скорее, это удар не по Трампу, а по остальным представителям истеблишмента, многие из которых являются его противниками.Тем более, сейчас такое время, когда самые чудовищные разоблачения живут очень недолго. Интенсивность информационного потока и отупение от того, сколько всего происходит, увеличилось. Да и вряд ли будет вброшено видео, как человек, похожий на Трампа, душит какую-то малолетку. А вот Европа этими публикациями больше шокирована, особенно Великобритания. Говорят, что из-за Мандельсона кабинет Стармера вообще может уйти в отставку.Но в целом это не стало таким потрясением основ, как многим хотелось бы. Поэтому затевать военные авантюры или пытаться всех мирить из-за этого вряд ли целесообразно. Тем более, украинская и иранская темы еще начались год назад.Тут есть другая связь внутренней и внешней политики. Выборы грядут. Избирательная кампания начнется в самом начале лета. Трампу важно, чтобы эти выборы не стали фиаско для республиканцев: отступление, но не принципиальное. Поэтому в мае-июне его внимание будет подчинено этой теме, и это скажется на внешней политике.Раньше внешнюю политику США проводили институты: Госдеп и Совет национальной безопасности. Сейчас это не работает. Есть Рубио, который близок к Трампу. Кушнер и Уиткофф тоже связаны президентом и получают от него указания, что делать, а что нет. Если президент отвлекается, указаний меньше.— Эксперты отмечают, что сейчас на Ближнем Востоке формируются два центра силы во главе с Турцией и Израилем, которые будут противостоять друг другу. Что это значит для мира в регионе?— Турция и Израиль — это действительно центры военно-политической силы. Но я бы не сказал, что эти государства ведут за собой группы стран. После того, как иранское влияние было существенно ослаблено за счет урона его прокси в Ливане, Сирии и Йемене (сам Иран тоже в шатком положении), других стран, которые вели бы активную игру, в регионе нет.Страны Залива в нее не встревают. Они действуют по принципу "Что скажет купечество? Готово оно раскошеливаться или нет?". Израиль сильно укрепил свои позиции. Это мощная военная сила, которая не стесняется применять ее так бесцеремонно, что у всех волосы дыбом встают.Турция тоже свои позиции усилила за счет того, что установила в Сирии дружественные и отчасти управляемые власти. Благодаря этому туркам удалось отодвинуть проблему курдов. Я имею в виду недавнюю ситуацию, когда правительство Сирии военным путем принудило курдские регионы к политическим договоренностям, а США, которые их ранее поддерживали, сказали: "Извините, наши интересы теперь разошлись". Курдов в очередной раз кинули. К сожалению, им не привыкать.Турция и Израиль весомы. Но эта внутренняя мобилизация финансово-экономических ресурсов никому не дается легко. Встает вопрос о каком-то балансе. Поэтому не надо мыслить линейно, что если так пойдет, то Иран окончательно будет задвинут, а потом останутся две силы, которые между собой будут выяснять отношения.Ситуация сложнее. Турция и Израиль — в разной степени союзники США. Американцам явно не нужно допустить столкновения этих стран. А государства Залива заинтересованы в том, чтобы в регионе была более диверсифицированная система.Иран у них симпатий никогда не вызывал, воспринимался как оппонент, конкурент.Но одно дело, когда Иран сильный, а другое — когда он слишком уж слаб. У Израиля оказываются развязаны руки, Турция иначе себя ведет. Поэтому, как мне объяснил один умный, но циничный человек с Ближнего Востока, монархии Залива заинтересованы в том, чтобы Иран был в ситуации Ирака 1980 годов. Достаточно сильный, чтобы быть противовесом Израилю, но достаточно слабым, чтобы не нести угрозу остальным.В общем, прямого конфликта Турции и Израиля никто не должен желать. До этого и не дойдет. Но то, что общая атмосфера все больше склоняется к военным методам оказания давления — это факт.— Россия включена в процессы, которые происходят на Ближнем Востоке. Насколько сильна взаимозависимость России от того, что происходит в регионе и достаточно ли у нас инструментов для её регулирования?— Взаимосвязь и взаимозависимость есть. Она имеет разные измерения: от культурно-исторических до территориальных. Это на самом деле недалеко от России. Все, что там происходит, оказывает влияние и на нас. Обширные диаспоры выходцев с Северного Кавказа, которых на Ближнем Востоке называют черкесами, никуда не делись. Мы эти связи пытаемся использовать, хотя из-за этого случается всякое.Если дестабилизация достигнет высокого накала, когда тот же Иран придет в состояние слабой управляемости, у нас будут проблемы. Это огромная страна, где живет 90 миллионов человек. Это центр большого региона, который объединяет Кавказ, Малую Азию и Среднюю Азию. И если там что-то произойдет, у многих возникнет желание чем-то поживиться.Раздел наследства — это всегда плохо. Тем не менее, даже страны с аппетитами уже научились: не надо хватать первое, что плохо лежит. Есть ли у нас инструменты влияния? Есть, но они ограниченнее, чем в прошлые исторические эпохи. Это у всех так. Тот же Израиль серьезно зависит от США, но США во многом ограничены в том, что готовы делать по Израилю и его политике на Ближнем Востоке. Несмотря на то, что про Трампа говорят как о самом произраильском президенте США в истории.Конечно, Россия сейчас занята другими проблемами. На Ближнем Востоке это понимают. Причем кто-то говорит: "Ну да, давайте подождем", а кто-то говорит: "Ну раз так, то извините. У нас тут жизнь не стоит на месте". Но даже в ситуации ограниченности возможностей само наличие России в этой части мира всегда принимается во внимание. От нас всегда ждут активных действий, даже если они по тем или иным причинам не производятся.И как только наша повестка трансформируется в следующую фазу, Россию там будут приветствовать как игрока. Не как страну, которая все решит, а как еще один фактор, который обеспечивает многообразие.В этом смысле показателен пример Сирии. Когда режим Асада закончился, все были уверены, что на этом российское присутствие завершено, потому что пришли к власти те, с кем мы жестоко воевали. Но новые силы оказались умнее, хитрее и гибче. Они понимают, что как бы не относились к России, мы важный элемент, который им необходимо сохранить.Нашей дипломатии тоже надо отдать должное. Мы не стали вставать в позу и говорить: "Вы террористы, не будем с вами общаться". Все ищут разные возможности. Повторюсь, мы никуда не денемся.— Для чего Трамп хочет создать G5 с участием Китая, Индии, России вместо G7 c присутствием европейских стран? Это инструмент нивелирования влияния БРИКС?— Это было не заявление Трампа, а некая утечка после опубликования новой стратегии национальной безопасности. Хотя это в русле того, как мы себе представляем мышление Трампа.Трамп презрительно относится к Европе. Особенно к Евросоюзу, который, как и любые институты, считает бессмысленными и забюрократизированными антиамериканскими монстрами. Но США как раз и запускали евроинтеграцию после Второй мировой войны, чтобы в условиях падения отдельных европейских держав аккумулировать политико-экономические ресурсы и выйти в новом качестве. В какой-то степени это получилось.А если мечта Трампа сбудется и ЕС не станет, влияние европейских стран опять будет незначительным. Трампу нравится идея больших стран с большими лидерами, которые не ограничены в своих возможностях проводить внешнюю политику. Он в этом ограничен. Поэтому считает Путина, Моди, Си и Кима крутыми пацанами, которые живут по принципу "Сказал — сделал". Это его чисто человеческое отношение.Япония попадает в этот список, исходя из того, как Трамп понимает баланс в Восточной Азии: "Китай очень сильный, поэтому нужна какая-то другая страна [как противовес]". Японский премьер ему тоже нравится, тем более она одержала историческую победу. В японской демократии еще никогда не было, когда партия с крайне шатким положением получила полный карт-бланш. Она рискнула и выиграла. И она на Трампа вроде как ориентируется.А к БРИКС Трамп относится так же, как к Евросоюзу. Он ненавидит любые организации. В этом есть логика. США исходят из того, что отношения надо строить с каждой страной один на один, потому что в формате "один на один" США сильнее любой страны. Китай и Россия — некоторое исключение. БРИКС он считает попыткой крупных стран объединить усилия, чтобы создать альтернативу США. "БРИКС мы будем выжигать каленым железом, а каждой отдельной стране навяжем свои условия". При этом не думаю, что эти его идеи что-то такое породят в обозримом будущем.— Сейчас идут споры о том, насколько Украине выгодна война на Ближнем Востоке. Одни говорят, что это окончательно оставит ее без американского оружия. Другие говорят, что нужна, потому что это рассорит США и Россию. И это Россию ослабит. Так выгодно или не выгодно это Киеву?— Ни то, ни другое не является ярко выраженным процессом. США уже год не поставляют оружие Украине напрямую. А продавать оружие европейцам, чтобы они передавали Украине — это сколько угодно. Тем более, на Ближнем Востоке все и так вооружены до зубов. Гигантских поставок туда не нужно.Выгодно ли это Киеву, потому что США с Россией рассорит? Я бы тоже так не ставил вопрос. Трамп свои приоритеты реализует сам, не очень обращая внимание на других. У нас с США только один общий подход — мы не любим Евросоюз. По всем остальным темам у нас разные интересы.Понятно, что Венесуэлу уже подмяли. Сейчас Куба на очереди. Боюсь, там тоже неутешительные перспективы. Нет у кубинцев возможности сопротивляться. Устроить блокаду Кубы для США элементарно. Мы не СССР — флот послать туда не можем. Наши не очень большие интересы в Латинской Америке трудно отстаивать. Трамп их игнорирует. Да, мы сочувствуем кубинцам и венесуэльцам, но это не наши жизненные интересы.А с Ближним Востоком еще сложнее. И на Ближнем Востоке наши интересы есть. Если с Ираном что-то кардинальное случится, целая система российских внешнеполитических установок окажется под угрозой.И, опять же, у нас есть важный вопрос [Украина], который предстоит решать именно с Трампом и необходимо сохранить с ним конструктивные отношения. Это трудно. Он то конструктивный, то антиконструктивный. Но Владимир Путин обладает колоссальным запасом терпения и ведет последовательную работу.Мне кажется, украинская повестка сейчас самоценна и не очень связана с другими процессами. Европейский фактор тоже присутствует, но их влияние сократилось. То, что Зеленский в хамской манере о них высказывался — тоже показательно. В Киеве видят реальную обстановку, кто и что может, поэтому начинают куражиться. Тем более, такое отношение к Европе нравится Трампу.— И все-таки, насколько Трампу важно погасить украинский конфликт, чтобы сосредоточиться на Ближнем Востоке? Или он в этом плане многофункционален?— Он многофункционален. Но мы не знаем, хочет ли он полностью сосредотачиваться на Ближнем Востоке. Внешнеполитическая линия Трампа извилистая. Что он говорил на первом сроке: "Да гори оно огнем. Сейчас отовсюду уйдем. Ирак, Афганистан, Сирия — все не надо. Что мы там делаем? Проклятые демократы нас туда затащили".Но все изменилось. Сейчас игра идет активно, правда, она другая. Трамп считает, что иметь масштабное присутствие на Ближнем Востоке уже не нужно. Надо залезать через третьи силы. Благо, Израиль всегда под рукой. Да, это приоритет. Но это не то, что скалой возвышается над всем.Хочет ли он урегулировать украинский конфликт? Думаю, что да. Хотя бы потому, что он лично себя с ним связал. Вот это его "Сейчас всех посажу и помирю" продолжается до сих пор. И его страшно раздражает, что ничего не происходит, потому что он действительно этим занимается. Несмотря на то, что Трамп не тот человек, который может долго заниматься одним делом.Полгода назад он грозил: "Не хотят — не надо. Пусть друг друга убивают, я пошел". Сейчас он этого не говорит. Он ощущает, что это будет воспринято как его поражение. Он хочет это как-то остановить, но ему все равно, как это закончится. "Какая мне разница, какую территорию Росгвардия или не Росгвардия будет контролировать".Трамп считает, что острую фазу надо притушить, но оставить тлеющий конфликт, который всех на всех замыкает: Россию на Украину, Европу на Россию. Это нормальный американский подход. "Мы им и оружие продаем за большие деньги, и связываем их. При этом сами не участвуем, а все риски — на Европу. Вы хотели? Вперед".— Выходит, сейчас ситуация нестабильная не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. Старые механизмы внешней политики разрушились, а новые не сформировались. Как же мы будем жить в такой геополитической турбулентности? К чему в этих условиях готовиться простым людям? Рост цен? Третья мировая война? Или прежние экономические связи будут восстанавливаться? Может, вы нас все-таки чем-то порадуете?— Попробую. Я не могу порадовать, сказав, что мы пройдем период нестабильности и поймем конфигурацию мира. Мы вступили в эпоху кардинальных изменений. Вы правильно сказали, что прежние институты и нормы не действуют, а новых не еще возникает. Почему ничего нового не возникает, это отдельный разговор.Но надо понимать, что силы, которые наводят порядок и на некий период дают стабильность — это вообще не норма в международной истории. Просто мы привыкли к тому, что это норма, потому что застали период после Второй мировой войны. Это уникальное время, когда предсказуемость международной системы была высокой, больших войн не было.Сейчас это ушло. Трамп, взяв в руки отбойный молоток, окончательно это доламывает. Новые институты? Да, сейчас впервые в Вашингтоне соберется Совет мира? Это институт? Вряд ли. Это очередная ярмарка тщеславия и отвёртка Трампа, которую он попытается навязать всем.Может быть, с Газой у него что-то получится решить ("Все равно ничего больше не получается. Давайте хоть это"). Но это же потом продолжится, потом Украине будет Совет мира пропихивать. В общем, в ближайшие годы нас ждет период многогранных изменений с самых разных сторон. До такой степени разных, что единый вектор сложно будет вычислить. А это всегда в том числе бытовые проблемы.Задача любой экономики в состоянии стресса — выжить. Цель обеспечить комфорт и развитие — вторична. А поскольку Россия находится под военным и экономическим воздействием, нам этого не избежать. Мы уже сейчас это видим.Тем не менее, Россия доказала свою высокую степень устойчивости. Ситуация не становится для нас лучше. Но чем сильнее давление, тем ярче эта сопротивляемость проявляется. При этом люди нашего с вами поколения переживают второй фундаментальный слом на своем веку. Сначала был конец СССР, а сейчас — второй.В тот раз впечатления были разные. Кто-то радовался, кто-то расстраивался. Но было у всех ощущение, что мы поедем по колее, по которой идет весь мир, потому что мы не смогли придумать ничего лучше. А сейчас никакой колеи вообще нет. Слом произошел, а дальше — целина. Куда и насколько ты проедешь, зависит только от тебя.То есть тогда была некая обреченность. Просто тогда кому-то это нравилось, кому-то — нет. А то, что сейчас все зависит только от нас — это радостный аспект. Правда, и ответственность на плечи ложиться. А ведь всегда проще, когда за тебя решают. В 1991 году за нас решили. Что из этого получилось — мы знаем. Поэтому взяли волю в кулак и вперед.Если говорить по-простому, то "дух Анкориджа" – это возникшее у российской стороны чувство того, что США и Дональд Трамп якобы поняли главную геополитическую озабоченность России. А именно – необходимость гарантий национальной безопасности на украинском (читай - европейском) направлении, ради которых Россия и начала СВО и хочет закончить ее долгосрочным миром, который бы всё и гарантировал. Об этом в материале Слегка перенюхали. Как Трамп обманул Россию с помощью "духа Анкориджа".

